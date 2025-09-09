Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn

09:07 09/09/2025
Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet. Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

anh-minh-hoa-1757383395.jpg

Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo. Cụ thể:

Đưa tin sai lệch về tình hình tài chính của Vingroup: các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng. Thực tế, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup được đăng tải công khai trên trang website tập đoàn, tổng nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần. Đây là chỉ số rất an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam. Các khoản “phải trả” còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng/đối tác và  các khoản phải trả, phải thu khác phát sinh trong các hoạt động kinh doanh thông thường như bất cứ doanh nghiệp nào, và hoàn toàn phù hợp với quy mô tập đoàn.

Bôi xấu chất lượng, xuyên tạc nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Vingroup như việc các tài khoản mạng xã hội quy chụp ô tô, xe máy điện do Công ty VinFast sản xuất là hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt Nam. Thực tế, Công ty VinFast đã làm chủ chuỗi sản xuất từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất sản phẩm. Hầu hết công đoạn được thực hiện tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60% trong hiện tại, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai.

Bịa đặt thông tin về cán bộ lãnh đạo Vingroup, đặc biệt là Chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vượng, cũng như thông tin sai sự thật về việc người lao động của Vingroup nộp đơn xin nghỉ hàng loạt.

Xuyên tạc vấn đề pháp lý đối với sản phẩm của Vingroup; bịa đặt về vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.

Chiểu theo pháp luật Việt Nam, các hành vi trên đã vi phạm quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật Hình sự năm 2015 và các quyền dân sự của tổ chức, cá nhân liên quan. Trên bình diện quốc tế, việc phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân cũng đều bị các nước văn minh nghiêm trị.

Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thể chỉ cúi đầu im lặng để một số người tùy tiện vi phạm pháp luật, bịa đặt, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận sai sự thật, hạ thấp uy tín, nhân phẩm của bất cứ tổ chức, cá nhân nào họ muốn vì những động cơ bất hợp pháp. Do đó, chúng tôi khởi kiện và trình báo cơ quan chức năng không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn chiến đấu cho chân lý, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Tôi tin tất cả người Việt Nam và quốc tế có lương tri đều ủng hộ việc này” - Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Vingroup khẳng định.

Hiện tại, Vingroup đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp./.

PV

