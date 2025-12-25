Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt

08:57 25/12/2025
Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).

Vin Nexus Center được phát triển như một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục của Vingroup, với mục tiêu giúp trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt được phát hiện sớm, can thiệp và giáo dục sớm phù hợp và theo lộ trình cá nhân hóa, tiến tới thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục, tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi trẻ em.

Đối tượng học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt là trẻ từ 2-18 tuổi (bao gồm cả học sinh nước ngoài) gặp rào cản học tập, hành vi - cảm xúc, ngôn ngữ, như rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn học tập đặc thù và các thách thức phát triển khác.

Trường được phát triển trên cơ sở khoa học và các chuẩn mực quốc tế, hướng tới xây dựng môi trường phát triển toàn diện, an toàn và bền vững cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn thế giới, triển khai theo hướng hỗ trợ liên tục, thay vì các can thiệp rời rạc. Mỗi trẻ sẽ có lộ trình cá nhân hóa dựa trên hồ sơ tâm lý - giáo dục, giúp trẻ từng bước hình thành năng lực học tập, kỹ năng sống độc lập và khả năng hòa nhập xã hội.

anh-1-1766627905.jpg

Được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 16 hécta, Vin Nexus Center phục vụ quy mô khoảng 300 học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Trẻ theo học tại Vin Nexus Center trong lộ trình phát triển liên tục từ 2-18 tuổi sẽ bao gồm ba giai đoạn: Can thiệp sớm, phát triển học thuật - xã hội - kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Từ 16 tuổi, học sinh tại Vin Nexus Center được tiếp cận các chương trình đào tạo nghề phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu thị trường trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, nông nghiệp đô thị, ẩm thực và dịch vụ, nhằm hỗ trợ chuyển tiếp hiệu quả sang học nghề hoặc lao động bán chuyên sau khi hoàn thành chương trình.

Đặc biệt, để đảm bảo nền tảng chuyên môn vững chắc, Vingroup đồng thời công bố hợp tác chiến lược với The New England Center for Children (NECC®) - Tổ chức giáo dục và can thiệp hàng đầu thế giới trong hỗ trợ trẻ tự kỷ và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Theo đó, NECC® sẽ đồng hành cùng Vingroup trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn cho Vin Nexus Center thông qua bốn hạng mục trọng tâm: Đánh giá tổng thể hiện trạng để xác lập ưu tiên và kế hoạch triển khai; phát triển chương trình giáo dục và mô hình dịch vụ can thiệp theo chuẩn quốc tế; tư vấn thiết kế không gian và cơ sở vật chất chuyên biệt phù hợp với đặc thù học sinh; hỗ trợ xây dựng hệ thống công nghệ - dữ liệu. Hệ thống này cho phép theo dõi tiến trình phát triển của từng học sinh, đồng thời bao gồm lựa chọn nền tảng số, cấu hình hệ thống và đào tạo đội ngũ vận hành. Sự đồng hành này giúp Vin Nexus Center được đặt trên một nền tảng khoa học, chuẩn mực và đồng bộ ngay từ giai đoạn khởi tạo.

Vin Nexus Center hoạt động hoàn toàn theo mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, cam kết tái đầu tư toàn bộ nguồn lực để nâng cao chất lượng chương trình, phát triển đội ngũ và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cũng cam kết đồng hành lâu dài với Vin Nexus Center để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Dự án Vin Nexus Center (Tập đoàn Vingroup) - cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi gia đình có con có nhu cầu giáo dục đặc biệt đều có một nơi an toàn - nơi trẻ được thấu hiểu, hỗ trợ đúng cách và được trao cơ hội phát triển lâu dài. Vin Nexus Center không chỉ cung cấp dịch vụ giáo dục, mà còn kiến tạo một hành trình phát triển trọn vẹn cho mỗi trẻ. Đây là cam kết bền vững của Vingroup trong việc mở rộng cánh cửa giáo dục cho nhóm trẻ dễ bị bỏ lại phía sau”.

Dự kiến, cơ sở Vin Nexus Center đầu tiên sẽ khai giảng vào cuối năm 2026 tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên). Trường được xây dựng với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, trên khuôn viên rộng hơn 16 hécta, phục vụ quy mô khoảng 300 học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Sau khi vận hành ổn định, Vin Nexus Center sẽ mở rộng thông qua việc phát triển thêm các cơ sở trực thuộc hoặc chuyển giao miễn phí chương trình, quy trình đào tạo và mô hình vận hành cho các đối tác theo mô hình hợp tác xã hội phi lợi nhuận. Chiến lược mở rộng nhằm lan tỏa chuẩn mực giáo dục đặc biệt trên quy mô toàn quốc và xa hơn là khu vực Đông Nam Á.

anh-2-1766627912.jpg

Dự kiến, cơ sở Vin Nexus Center đầu tiên sẽ khai giảng vào cuối năm 2026 tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên)

Bà Kristin Buchanan - Đại diện NECC GCC Consulting - khẳng định: “NECC GCC Consulting rất hân hạnh được đồng hành với Vingroup và hợp tác tư vấn chiến lược để phát triển dự án giáo dục đặc biệt Vin Nexus Center. Chúng tôi cam kết mang đến chuyên môn sâu rộng của mình để định hướng quá trình xây dựng các dịch vụ giáo dục đặc biệt tại Việt Nam, bảo đảm chất lượng nhất quán với các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu”.

Hiện tại, tỷ lệ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệttrên thế giới đang ngày càng tăng, trong khi năng lực sàng lọc và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhiều quốc gia - trong đó có Việt Nam - vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là rào cản khiến nhiều trẻ không được nhận diện kịp thời và thiếu cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục phù hợp, tạo nên khoảng cách lớn giữa nhu cầu thực tế và hệ thống hỗ trợ hiện hữu.

Ngoài ra, phần lớn các mô hình hỗ trợ hiện nay mới dừng ở can thiệp học tập ngắn hạn, chưa hình thành được lộ trình phát triển liên tục gắn với định hướng nghề nghiệp và khả năng tự lập lâu dài cho người học. Việc này dẫn đến các em gặp khó khăn trong việc hoàn thành chương trình học phù hợp, thiếu kỹ năng nền tảng để hòa nhập xã hội và đặc biệt là thiếu cơ hội tiếp cận đào tạo nghề và việc làm, cũng như cơ hội xây dựng cuộc sống độc lập khi trưởng thành.

Sự ra đời của Vin Nexus Center không chỉ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục của Vingroup mà còn khẳng định sứ mệnh nhân văn và tinh thần phụng sự cộng đồng của tập đoàn. Hơn cả sự cảm thông, mô hình giáo dục đặc biệt của Vin Nexus Center hướng tới việc hỗ trợ thiết thực, kịp thời, trao cho mọi trẻ em cơ hội được hạnh phúc và phát triển trọn vẹn tiềm năng./.

