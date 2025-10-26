Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

13:07 26/10/2025
VinFast VF 5 là minh chứng cho một chiếc SUV đô thị “có tất cả trong một”, vừa hợp lý về giá, vừa thuyết phục về trải nghiệm lái và đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm chi phí.

Chiếm trọn thị phần phân khúc A

Tháng 9/2025, VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số ô tô tại Việt Nam, với 3.847 xe được giao trong tháng, bỏ xa các đối thủ truyền thống chạy xăng cùng phân khúc như Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai i10. Tính từ đầu năm đến nay, mẫu SUV hạng A này đã đạt gần 31.000 xe bán ra, khẳng định sức hút bền bỉ của một mẫu xe vừa hợp lý về giá, vừa thuyết phục về trải nghiệm.

Sự thành công của VF 5 không chỉ đến từ việc đi trước trong phân khúc xe điện đô thị mà còn nằm ở giá trị thật mà mẫu xe mang lại cho người dùng. Reviewer Hoàng Dũng, chủ kênh GenZ Việt đánh giá cao khả năng cân bằng giữa tính tiện dụng và trang bị của VF 5. Theo anh, đây là một mẫu xe cân đối cho nhu cầu đi lại hàng ngày của cả cá nhân và gia đình nhỏ.

“Xe có gầm cao, dễ điều khiển, không gian rộng thoáng với trần cao và các cửa kính lớn cho tầm quan sát thoải mái, đặc biệt là phần cốp sau chứa được nhiều đồ - điều mà không nhiều mẫu xe hạng A làm được”, nam reviewer cũng là chủ xe VF 5 đánh giá.

Đáng chú ý hơn cả là độ an toàn và cảm giác lái. VF 5 được trang bị tới 6 túi khí - con số thường chỉ thấy trên các xe phân khúc cao hơn - cùng hệ thống khung gầm được thiết kế chắc chắn, mang lại cảm giác yên tâm cho người ngồi trong xe. Anh Dũng cũng đánh giá cao độ vững của khung xe, nhất là khi chạy trên đường cao tốc hay vào cua nhanh. “Ga nhạy, vượt xe hay chuyển làn đều rất thoải mái. Cảm giác lái của VF 5 còn thú vị hơn đáng kể so với các mẫu xe xăng cùng tầm tiền mà tôi từng chạy”, anh chia sẻ thêm.

a01-1761458827.jpg

Đồng quan điểm, reviewer Thành Bản, chủ kênh Cùng Xem Xe cho biết, VinFast thậm chí còn khá hào phóng khi trang bị cảnh báo điểm mù trên gương, ga hành trình, cảm biến an toàn trên một mẫu xe cỡ A như VF 5. Vì thế, người mới lái hoặc người trẻ lần đầu sở hữu xe thêm tự tin trong từng tình huống giao thông.

Chi phí dễ chịu từ sở hữu tới sử dụng

Đặc biệt, mẫu “xe quốc dân” này đang đi kèm loạt chính sách ưu đãi khiến chi phí sở hữu trở nên cực kỳ dễ tiếp cận.

Cụ thể, trong tháng 10/2025, khách hàng mua xe được giảm trực tiếp 4% giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh lần 3, miễn phí chọn màu nâng cao khi mua xe và tặng thêm 2 năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành tiền mặt).

Chưa hết, khách hàng đang sở hữu xe xăng mua VF 5 sẽ được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng (15 triệu đồng nếu khách hàng sinh sống ở Thái Nguyên). Hãng xe Việt cũng tặng thêm 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub nếu khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM.

Đặc biệt, chủ xe điện hiện này được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ - một khoản tương đương 50-60 triệu đồng. Với những chính sách này, giá lăn bánh thực tế của VF 5 chỉ còn khoảng 500 triệu đồng - mức khó tìm thấy trên thị trường với một mẫu SUV được trang bị tương đương.

Bên cạnh giá thành hợp lý, điều khiến VF 5 trở thành mẫu xe đầu tiên lý tưởng cho thế hệ người trẻ chính là khả năng tiết kiệm chi phí vận hành - yếu tố được xem là “bài toán khó” khi quyết định sở hữu ô tô.

VinFast hiện đang áp dụng chính sách miễn phí sạc điện tại toàn bộ hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không phải trả bất kỳ chi phí năng lượng nào trong gần 2 năm sử dụng tiếp theo. Ngay cả khi hết giai đoạn ưu đãi, chi phí sạc cho mỗi km di chuyển cũng chỉ rơi vào khoảng 400 đồng/km - thấp hơn 3-5 lần so với chi phí đổ xăng cho các mẫu xe tương đương.

Reviewer Hoàng Dũng cho biết anh hoàn toàn không phải “lăn tăn” về chuyện sạc pin khi sử dụng VF 5. “Cứ loanh quanh trung tâm TP.HCM là trung bình 2-3 km lại có một trạm sạc. Không bao giờ tôi phải nghĩ đến việc xe hết điện giữa đường. Còn chi phí sạc thì bằng 0”, anh chia sẻ khi hạ tầng 150.000 cổng sạc của thương hiệu Việt đã phủ khắp 34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của VF 5 cũng được tinh giản tối đa. Với đặc trưng xe điện không có động cơ đốt trong, không cần thay dầu, không có bugi hay lọc gió động cơ, các khoản chi phí định kỳ được cắt giảm đáng kể. Chính sự “dễ nuôi” này khiến VF 5 được lòng không chỉ người trẻ độc lập tài chính mà cả những gia đình có con nhỏ, người làm nghề dịch vụ hay nhân viên văn phòng...

Trong bối cảnh xe điện đang ngày càng phổ biến, thói quen tiêu dùng đang dịch chuyển về phía công nghệ - chi phí - trải nghiệm. VF 5 bởi vậy được coi là đại diện cho một thế hệ người dùng mới: tự chủ hơn, linh hoạt hơn, và thông minh hơn trong lựa chọn phương tiện.

Tại Lâm Đồng, từ ngày 24-26/10, khách hàng quan tâm tới VF 5 và các dòng xe VinFast có thể tận tay trải nghiệm tại Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025, diễn ra ở Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương.

PV

