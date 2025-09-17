Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
V-Green đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Đông Anh: 1.200 cổng sạc, đủ sức phục vụ cho hàng nghìn ô tô và xe máy điện

09:12 17/09/2025
Trạm sạc V-Green với quy mô lên tới 1.200 cổng sạc được nhiều người dân và du khách trải nghiệm đánh giá cao về quy mô và chất lượng.
1-1758161863.jpg

Trạm sạc xe điện V-Green tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam có gần 1.200 cổng sạc, được bố trí rộng khắp, giúp người dân thuận tiện trong việc sạc xe. Trong đó, khu vực sạc ô tô có 194 cổng sạc. Với diện tích rộng lớn, trạm sạc này cho phép cả trăm phương tiện cùng sạc mà không lo chờ đợi.

2-1758161876.jpg

Khuôn viên trạm sạc được quy hoạch đồng bộ với chỗ đỗ xe thoáng rộng, thuận tiện cho cả ô tô lẫn xe máy điện. Trong lúc chờ sạc, người dân có thể tận hưởng không gian xanh mát với tầm nhìn hướng ra hồ cảnh quan của khu triển lãm. Ngoài ra, hệ thống tiện ích tại chỗ như nhà vệ sinh, khu nghỉ chân giúp việc sạc xe trở nên thoải mái, tiện nghi. Gia đình có trẻ nhỏ có thể tranh thủ ghé khu vui chơi liền kề.

3-1758161876.jpg

Vị trí ngay cửa ngõ phía Đông thủ đô giúp chủ xe dễ dàng tiếp cận từ nhiều tuyến đường huyết mạch, rút ngắn thời gian di chuyển.

4-1758161876.jpg

Trong số 194 cổng, có tới 80 súng sạc nhanh 60 kW, 36 súng sạc 120 kW và 6 súng siêu nhanh 300 kW, đáp ứng được nhu cầu sạc nhanh của các chủ xe 24/7.

5-1758161876.jpg

Bên cạnh đó, trạm còn trang bị 72 súng sạc 20 kW, phù hợp với người dùng muốn tận dụng thời gian tham quan triển lãm để nạp năng lượng cho xe. Ngoài ra, V-Green đã bổ sung 48 súng sạc ô tô 60 kW kết nối trực tiếp với khu đô thị Vinhomes Global Gate liền kề. Đây là giải pháp vừa phục vụ du khách tới tham dự các sự kiện ở triển lãm, vừa đảm bảo hạ tầng lâu dài cho người dân khu vực phía Đông Hà Nội.

Quy mô rộng lớn cùng sự đa dạng về công suất trụ sạc nhanh chóng khiến trạm sạc này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng.

6-1758161876.jpg

“Tôi đi làm gần đây nên thường xuyên ghé trạm này để sạc. Tôi thấy việc lựa chọn vị trí này khá hợp lý”, anh Đỗ Xuân Đức, một chủ xe điện VinFast VF 7, cho biết.

Anh Hoàng Văn Trường, chủ xe Xanh SM Platform cũng cho rằng trạm sạc rất thuận tiện cho khách hàng, đặc biệt anh em tài xế chạy dịch vụ.

Không gian cạnh hồ nên thoáng mát, rộng rãi, mở 24/7 nên vô cùng tiện lợi. Hiện nay tôi thấy V-Green đang mở ngày càng nhiều trạm sạc rộng khắp, cứ cách vài km là có một điểm sạc rồi nên sử dụng xe rất thoải mái, không phải lo nghĩ gì, anh Trường nhận xét.

7-1758161876.jpg

Sau khi sạc xe tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chị Hoàng Thiên Kim, chủ nhân của chiếc xe điện VinFast VF 5, cũng tỏ ra rất hài lòng.

“Tôi chỉ biết dùng từ tuyệt vời và cảm ơn doanh nghiệp đã xây dựng nên các trạm sạc xe điện để khách hàng được sử dụng một cách thuận tiện nhất. Trạm sạc lớn, sạc nhanh, chất lượng tốt và rất tiện lợi. Việc có những trạm sạc lớn như này sẽ giúp chủ xe điện hay người sắp sở hữu xe điện an tâm hơn và không ngần ngại chuyển đổi xanh”, chị Kim nhận định.

8-1758161876.jpg

Song song với ô tô, khu vực xe máy điện cũng được đầu tư quy mô chưa từng có với 1.000 cổng sạc chuyên dụng, được bố trí trong các bãi gửi xe tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây là số cổng lớn nhất từ trước đến nay tại một điểm sạc.

9-1758161875.jpg

Đáng chú ý, ngoài các cổng sạc chuyên dụng này, còn có hơn 70 ổ cắm sạc xe máy điện được tích hợp ngay trên các trụ sạc ô tô, cho phép tận dụng tối đa không gian và gia tăng lựa chọn cho người dùng.

10-1758161874.jpg

Trước đó, V-Green đã lắp đặt hơn hàng nghìn cổng sạc trên địa bàn Thủ đô. Tại nhiều điểm như bến xe Yên Nghĩa, Giáp Bát, bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn).., hạ tầng trạm sạc nhanh đã chứng minh hiệu quả. Tính đến nay, V-Green đang vận hành 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, đồng thời đặt mục tiêu triển khai 150.000 điểm đổi pin xe máy điện trong vòng 3 năm tới.

PV

