Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động Chương trình ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13

15:16 14/11/2025
(Pháp lý) - Ngay tại buổi lễ phát động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vào chiều 13/11, đã tiếp nhận hơn 41 tỉ đồng của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm đóng góp. Sự chung tay mạnh mẽ từ cộng đồng đang mở ra nguồn lực quan trọng để địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau thiên tai…
1-1763108185.jpg

Ngay tại buổi lễ, hơn 41 tỉ đồng đã được các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm đóng góp

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã để lại mức độ tàn phá đặc biệt nghiêm trọng. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, cho biết: “Hàng ngàn căn nhà bị đổ sập, hàng trăm ngàn căn hư hỏng, tốc mái; hàng trăm tàu thuyền bị phá hủy; hàng chục ngàn lồng bè, ao nuôi thủy sản bị cuốn trôi. Thiệt hại về hạ tầng giao thông, điện lưới, viễn thông… ước tính toàn tỉnh khoảng 5.900 tỉ đồng”. Những con số này phản ánh sức tàn phá ghê gớm mà cơn bão gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng vạn hộ dân, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, khu vực nuôi trồng thủy sản và các tuyến giao thông trọng yếu.

Trước thiệt hại lớn do bão gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn thể cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chung tay hỗ trợ, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

2-1763108194.jpg

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai hưởng ứng chương trình phát động tại buổi lễ

Ngay trong chiều 13/11, thông qua lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức đã ủng hộ với mức đóng góp rất lớn. Các khoản hỗ trợ tiêu biểu gồm: Tập đoàn Trường Hải (5 tỉ đồng); Vietcombank (5 tỉ đồng); Agribank (3 tỉ đồng); Gleximco (3 tỉ đồng); BIDV (2 tỉ đồng); Tập đoàn Phúc Lộc (2 tỉ đồng); Công ty CP Năng lượng Nhơn Hòa 1 & 2 (2 tỉ đồng); Công ty CP Đầu tư An Phú Thịnh (1 tỉ đồng); Báo Người Lao Động (1 tỉ đồng); Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai (1 tỉ đồng)… cùng hàng chục cơ quan, đơn vị khác.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ngô Thị Thu Hoa, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư An Phú Thịnh, xúc động chia sẻ: “Dù doanh nghiệp cũng bị thiệt hại nặng do bão, nhưng nhìn thấy bà con mất sạch nhà cửa, tài sản, chúng tôi quyết định chung tay hỗ trợ với tinh thần ‘lá rách ít đùm lá rách nhiều’”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khẳng định mọi khoản đóng góp sẽ được phân bổ minh bạch, đúng địa chỉ, đúng đối tượng và kịp thời, giúp người dân sớm ổn định nhà cửa, khôi phục sinh kế.  

Sự hiện diện và đồng hành của các doanh nghiệp cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội mạnh mẽ, sự chia sẻ hướng về cộng đồng trong thời điểm khó khăn nhất. Kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước cho thấy, việc hỗ trợ đúng nhu cầu không chỉ giúp giảm bớt thiệt hại trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển sản xuất trở lại, hạn chế nguy cơ tái nghèo, đặc biệt là kích hoạt tinh thần hưởng ứng của các nhà hảo tâm.

3-1763108194.jpg

Một làng chài ven biển của ngư dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã nhận được khoảng 90 tỉ đồng từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các nhà tài trợ. Đây là nguồn lực quan trọng trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với nhu cầu khôi phục hạ tầng dân sinh, trường học, hệ thống thủy lợi, và hỗ trợ nhà ở cho người dân bị mất trắng.

Chương trình phát động ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 13 tại Gia Lai không chỉ là hoạt động mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái – một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, Gia Lai kỳ vọng sẽ nhanh chóng khôi phục sau thiên tai, ổn định đời sống người dân, đưa sản xuất và kinh tế địa phương trở lại quỹ đạo phát triển.

Tính đến 10/11, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 5.900 tỷ đồng

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (13/11), ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Bão số 13 đã làm 2 người chết, 8 người bị thương; hơn 71.000 nhà bị sập đổ, hư hỏng và ngập nước, trong đó 1.086 nhà thiệt hại hoàn toàn, trên 8.000 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ trên 50-70%); 490 trường, trung tâm giáo dục bị ảnh hưởng hư hại ở nhiều mức độ khác nhau; 11 bệnh viện và trung tâm y tế bị thiệt hại nặng; trên 2.184 ha lúa bị ngập úng; hơn 14.978 ha hoa màu, rau màu bị hư hại; 4.543 ha cây trồng lâu năm, 26.311 ha cây trồng hằng năm hư hại; 19.236 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy; 386 tàu thuyền bị hư hại (148 tàu thuyền thiệt hại hoàn toàn, 238 tàu thuyền bị hư hỏng nặng). Hơn 500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại, 590 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; nhiều tuyến kè bị hư hại, kênh mương bị sạt lở hư hỏng…Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ đến ngày 10/11 là hơn 5.900 tỷ đồng.

Minh Trung

