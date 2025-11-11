Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử"

09:10 11/11/2025
Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử.
1-1762826961.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho ý kiến về các nội dung gồm: Kiểm đếm, đánh giá kết quả bước đầu việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031; báo cáo kết quả từ sau Phiên họp thứ hai đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; trước mắt, tập trung rà soát, cho ý kiến nội dung, chương trình, công tác chuẩn bị chu đáo Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử vào ngày 15/11/2025.

Các thành viên Hội đồng cũng cho ý kiến vào các nội dung quan trọng liên quan đến dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng như việc kiện toàn một số thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai cuộc bầu cử được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện theo tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sớm, bài bản, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Công tác chuẩn bị nhân sự và rà soát tiêu chuẩn ứng cử viên được tiến hành thận trọng, đúng quy trình.

Nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo và yêu cầu chung trong giai đoạn tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử. Hiện, sự kỳ vọng, giám sát của nhân dân, cử tri và dư luận xã hội ngày càng cao.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; “làm từ sớm, từ xa,” rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập; lấy cử tri làm trung tâm: thông tin minh bạch, dễ tiếp cận; tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử và cử tri.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bầu cử; phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa Trung ương và địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời điểm nghẽn, tình huống phát sinh.

2-1762826968.jpg

Phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia bám sát kế hoạch khẩn trương đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản, biểu mẫu và hướng dẫn nghiệp vụ chặt chẽ, thống nhất; chỉ đạo các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định; tăng cường công tác truyền thông, công nghệ, an ninh, quyền cử tri, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, công nhân khu công nghiệp, thanh niên, sinh viên...

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cử tri cần được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các địa phương, bảo đảm chính xác, bảo mật, thuận tiện. Cùng với đó, chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin xấu độc, xuyên tạc, gây rối, lợi dụng bầu cử để chống phá.

Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội rà soát các công việc chuẩn bị chu đáo Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử vào ngày 15/11/2025.

Trên cơ sở dự kiến cơ cấu, số lượng người của các cơ quan, tổ chức được phân bổ, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử (trong thời gian từ 17/12/2025-25/1/2026).

Chủ tịch Quốc hội giao Tiểu ban nhân sự chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương để báo cáo Đảng ủy Quốc hội, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến làm căn cứ triển khai quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, phân công nhiệm vụ một số thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia; nghe thông báo về việc vận hành chính thức Trang thông tin điện tử về bầu cử, bảo đảm kết nối, cập nhật, công bố các nội dung liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Trang Thông tin điện tử bầu cử là kênh thông tin chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia có địa chỉ truy cập là: http://hoidongbaucu.quochoi.vn/./.

