Trường Tiểu học Chúc Sơn A: Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi – Nền tảng cho chất lượng giáo dục toàn diện

Trong những năm gần đây, Trường Tiểu học Chúc Sơn A (phường Chương Mỹ, Hà Nội) được biết đến là một trong những đơn vị có phong trào thi đua dạy tốt – học tốt nổi bật. Điểm nhấn quan trọng làm nên thương hiệu này chính là đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết và không ngừng đổi mới phương pháp dạy – học.

Đầu tư xây dựng đội ngũ – chiến lược phát triển bền vững

Xác định “giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong bồi dưỡng chuyên môn. Nhà trường duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”; tổ chức dự giờ – rút kinh nghiệm định kỳ; khuyến khích giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số, giáo dục STEM, giáo dục cảm xúc – xã hội.

Nhờ định hướng đúng, chuyên sâu; 100% giáo viên của trường đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên; tỷ lệ giáo viên trên chuẩn ngày càng tăng. Nhiều thầy cô có tinh thần chủ động, tự nghiên cứu, tích cực vận dụng học liệu số, bài giảng e-learning và phương pháp dạy học tích cực vào thực tiễn lớp học.

Phong trào giáo viên dạy giỏi phát triển mạnh

Mỗi năm, trường có hàng chục giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp cụm... Không chỉ dừng lại ở việc thi đua, đây còn là “sân chơi” chuyên môn để các thầy cô lan tỏa kinh nghiệm, khẳng định năng lực nghề nghiệp.

Nhiều tiết dạy minh họa được cơ quan chuyên môn đánh giá cao bởi sự chuẩn bị công phu, đổi mới phương pháp, tạo được sự hứng thú và phát huy tính chủ động của học sinh. Các thầy cô còn chủ động thiết kế học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các tình huống sư phạm linh hoạt, giúp học sinh tham gia học tập bằng trải nghiệm thực tế. Năm học (2025-2026) này, với mục đích nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục trong nhà trường cũng như phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục…góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học; tháng 10 năm 2025 vừa qua, nhà trường đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. Qua Hội thi, các thầy cô tham dự đã đáp ứng được yêu cầu đề ra và trên cơ sở đó, làm căn cứ để giới thiệu thi giáo viên dạy cấp phường…

Học sinh tiến bộ rõ rệt từ sự tận tâm của giáo viên

Kết quả chất lượng giáo dục của nhà trường thể hiện rõ vai trò của đội ngũ giáo viên giỏi: tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học, phẩm chất và năng lực đạt mức cao; phong trào học tập và rèn luyện được duy trì ổn định.

Không chỉ giỏi chuyên môn, giáo viên Trường Tiểu học Chúc Sơn A còn được phụ huynh tin tưởng nhờ sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần hỗ trợ học sinh mọi lúc. Nhiều thầy cô chủ động kèm cặp học sinh yếu, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đồng thời xây dựng môi trường học an toàn, thân thiện.

Hướng đến môi trường giáo dục hiện đại – nhân văn

Trên nền tảng một đội ngũ chuyên môn vững vàng, Trường Tiểu học Chúc Sơn A tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình lớp học thông minh; tăng cường hoạt động trải nghiệm – kỹ năng sống; phát huy văn hóa ứng xử trong trường học. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu của phường Chương Mỹ trong đổi mới sáng tạo, là nơi giáo viên được truyền cảm hứng và học sinh được phát triển toàn diện.