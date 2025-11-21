Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Trường Tiểu học Chúc Sơn A: Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi – Nền tảng cho chất lượng giáo dục toàn diện

09:52 21/11/2025
Trong những năm gần đây, Trường Tiểu học Chúc Sơn A (phường Chương Mỹ, Hà Nội) được biết đến là một trong những đơn vị có phong trào thi đua dạy tốt – học tốt nổi bật. Điểm nhấn quan trọng làm nên thương hiệu này chính là đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết và không ngừng đổi mới phương pháp dạy – học.

Đầu tư xây dựng đội ngũ – chiến lược phát triển bền vững

Xác định “giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong bồi dưỡng chuyên môn. Nhà trường duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”; tổ chức dự giờ – rút kinh nghiệm định kỳ; khuyến khích giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số, giáo dục STEM, giáo dục cảm xúc – xã hội.

1-1763693519.jpg

Nhờ định hướng đúng, chuyên sâu; 100% giáo viên của trường đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên; tỷ lệ giáo viên trên chuẩn ngày càng tăng. Nhiều thầy cô có tinh thần chủ động, tự nghiên cứu, tích cực vận dụng học liệu số, bài giảng e-learning và phương pháp dạy học tích cực vào thực tiễn lớp học.

Phong trào giáo viên dạy giỏi phát triển mạnh

Mỗi năm, trường có hàng chục giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp cụm... Không chỉ dừng lại ở việc thi đua, đây còn là “sân chơi” chuyên môn để các thầy cô lan tỏa kinh nghiệm, khẳng định năng lực nghề nghiệp.

Nhiều tiết dạy minh họa được cơ quan chuyên môn đánh giá cao bởi sự chuẩn bị công phu, đổi mới phương pháp, tạo được sự hứng thú và phát huy tính chủ động của học sinh. Các thầy cô còn chủ động thiết kế học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các tình huống sư phạm linh hoạt, giúp học sinh tham gia học tập bằng trải nghiệm thực tế. Năm học (2025-2026) này, với mục đích nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục trong nhà trường cũng như phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục…góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học; tháng 10 năm 2025 vừa qua, nhà trường đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. Qua Hội thi, các thầy cô tham dự đã đáp ứng được yêu cầu đề ra và trên cơ sở đó, làm căn cứ để giới thiệu thi giáo viên dạy cấp phường…

Học sinh tiến bộ rõ rệt từ sự tận tâm của giáo viên

Kết quả chất lượng giáo dục của nhà trường thể hiện rõ vai trò của đội ngũ giáo viên giỏi: tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học, phẩm chất và năng lực đạt mức cao; phong trào học tập và rèn luyện được duy trì ổn định.

2-1763693525.jpg

Không chỉ giỏi chuyên môn, giáo viên Trường Tiểu học Chúc Sơn A còn được phụ huynh tin tưởng nhờ sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần hỗ trợ học sinh mọi lúc. Nhiều thầy cô chủ động kèm cặp học sinh yếu, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đồng thời xây dựng môi trường học an toàn, thân thiện.

3-1763693525.jpg

Hướng đến môi trường giáo dục hiện đại – nhân văn

Trên nền tảng một đội ngũ chuyên môn vững vàng, Trường Tiểu học Chúc Sơn A tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình lớp học thông minh; tăng cường hoạt động trải nghiệm – kỹ năng sống; phát huy văn hóa ứng xử trong trường học. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu của phường Chương Mỹ trong đổi mới sáng tạo, là nơi giáo viên được truyền cảm hứng và học sinh được phát triển toàn diện.

Đăng Công

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Trường TH Chúc Sơn A
Cùng chủ đề
Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” Thông tin cần biết
Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục được vinh danh trong Top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động Chương trình ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13 Thông tin cần biết
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động Chương trình ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13

(Pháp lý) - Ngay tại buổi lễ phát động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia...

Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt Thông tin cần biết
Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Sáng Tủa Chùa, sương trắng phủ kín núi. Giữa tĩnh lặng mây trời, Nguyễn Mỹ Linh, cô gái 9X nhỏ...

Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt Thông tin cần biết
Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về...

Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov Thông tin cần biết
Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Tối 8/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai kiệt tác lãng mạn của Rachmaninov và Dvořák đã đưa khán giả...

Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư Thông tin cần biết
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết...

Mới cập nhật
Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm nguồn, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội phạm rửa tiền. Ngoài việc điều tra mở rộng các vụ án về tội phạm nguồn, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể chủ động phát hiện, khởi tố và điều tra các vụ án “rửa tiền” với tư cách là tội danh độc lập mặc dù đây là hướng điều tra phức tạp hơn. Để tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền, cần chú ý và nghiên cứu nhiều vấn đề pháp lý quan trọng…

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam

Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam

(Pháp lý). Theo quy định pháp luật hiện hành ở nhiều nước trên thế giới, như: Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu, cá nhân có quyền sở hữu tài sản và pháp luật không cấm người dân sử dụng nhiều tài sản như nhà đất, nhưng Nhà nước có thể áp dụng thuế cao đối với những tài sản mà một cá nhân sở hữu. Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam là vấn đề đang được các cơ quan chức năng đặt ra.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu phân tích những tác động đột phá của chuyển đổi số (CĐS) đối với hiệu quả và tính minh bạch của thi hành án dân sự (THADS), đồng thời chỉ ra những thách thức và yêu cầu trong việc hoàn thiện khung pháp lý để kiến tạo một nền tư pháp số hóa vững chắc.

19 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước. Nó thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin". Xét về nội hàm của vấn đề, mô hình này sẽ không chỉ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đất đai mà còn có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác (đầu tư, cấp phép kinh doanh, thuế...). Đây là điều tạo nền tảng và tiền đề cần thiết để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Bài viết đi vào phân tích sự cần thiết và tính khách quan trong việc hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng kiến tạo phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò cơ bản của Hội Luật gia Việt Nam góp phần tham gia hoàn thiện pháp luật đất đai.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Linh hoạt, tiện lợi, tiết kiệm, xe máy điện VinFast là chuẩn mực phương tiện mới cho bạn trẻ

Linh hoạt, tiện lợi, tiết kiệm, xe máy điện VinFast là chuẩn mực phương tiện mới cho bạn trẻ

Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục được vinh danh trong Top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nhất quán của Vietjet trong việc kiến tạo môi trường làm việc quốc tế hiện đại, hạnh phúc và giàu cảm hứng cho hơn 9.000 nhân sự đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay