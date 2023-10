Trường Tiểu học An Khánh B (Hoài Đức – Hà Nội): Đẩy mạnh giáo dục thể chất góp phần phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh

Bởi vậy, việc quan tâm, tổ chức các câu lạc bộ (CLB) học sinh (HS) là một biện pháp quan trọng để thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực”, đặc biệt là nội dung giáo dục rèn luyện “Kỹ năng sống” ở các trường học hiện nay.

Nhờ đưa các câu lạc bộ đi vào hoạt động bài bản, chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học An Khánh B đã đi vào chiều sâu, được ngành giáo dục - đào tạo đánh giá cao. Nhà trường luôn coi trọng công tác giáo dục thể chất (GDTC), sắp xếp thời khóa biểu hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh trong giảng dạy và học tập; có sự động viên kịp thời cho GV và học sinh đạt giải cao trong các dịp thi đấu thể dục thể thao (TDTT). Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa được tổ chức và diễn ra thường xuyên. Nhà trường đẩy mạnh phát triển các phong trào Bóng đá tạo điều kiện cho học sinh tập luyện, tham gia thi đấu; bộ môn Aerobic - tạo năng lượng tích cực cho các em, hay lớp học bơi phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh hè 2023. Đây là hoạt động thiết thực giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng tự bảo vệ mình, đặc biệt là hạn chế rủi ro khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Bên cạnh đó, mô hình Sân chơi cuối tuần được triển khai với "Giải bóng đá Mini" cấp trường năm học 2022-2023 đã để lại nhiều dấu ấn trong mùa giải đầu tiên của giải đấu. Tại cuộc thi Rung chuông vàng Tiếng Anh “Ring the Golden Bell’’, đã đem đến cho các em một sân chơi trí tuệ, bổ ích và lý thú trên tinh thần học mà chơi – chơi mà học, giúp các em yêu thích môn tiếng Anh có cơ hội thử sức và đánh giá năng lực, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện để hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của mình. Ở hoạt động trải nghiệm, Chương trình “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là một mô hình mới, sáng tạo đã để lại nhiều dấu ấn cho các em học sinh. Qua chương trình, các em được xem các thước phim điện ảnh với nhiều thể loại như: tuyên truyền về kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, kỹ năng cảnh giác, tự vệ...Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến cho học sinh những sân chơi sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm, khơi nguồn sáng tạo, phát triển khả năng tư duy, vận động với nhiều trò chơi mang tính giáo dục cao giúp các em thêm tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.

Có thể nói, đây là ngôi trường mà giáo viên và học sinh có truyền thống dạy tốt - học tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, góp phần thức đẩy phát triển giáo dục toàn diện.