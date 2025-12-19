Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025

Sáng 19/12, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và các địa phương;

Thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên giáo, dân vận toàn quốc;

Thưa toàn thể các đồng chí;

Thưa toàn thể Hội nghị,

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các cơ quan Trung ương vui mừng đến dự "Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026" - Hội nghị tổng kết công tác năm đầu tiên sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng. Đặc biệt, hội nghị hôm nay diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ của Đại hội XIII, tiếp tục hoàn thành tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu địa phương, đội ngũ cán bộ của ngành tuyên giáo và dân vận toàn quốc, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp lời chào thân ái, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí,

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, công tác Tuyên giáo và Dân vận là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, thống nhất, thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng.

Qua báo cáo của các đồng chí và những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, có thể nhận thấy các mặt công tác của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong năm qua đã thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc chúng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống", giữa "tuyên truyền" và "vận động". Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá mà đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống "phủ xanh" không gian mạng. Các đồng chí đã tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở trong tình hình mới. Đặc biệt, sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên giáo và dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, giúp Đảng"lắng nghe" được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn.

Tôi rất ấn tượng với Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng; thể hiện sự tích cực trong chuyển đổi số, nắm chắc khoa học công nghệ, ứng dụng vào trong công tác.

Tôi yêu cầu toàn ngành tập trung quán triệt, làm sao cán bộ tuyên giáo, dân vận trong toàn quốc nắm được yêu cầu, hiểu được công việc để triển khai kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngành cũng cần có các giải pháp quản lý hiệu quả để giảm thông tin "ảo", thông tin "tặc", thông tin giả trên không gian mạng; nếu làm được sẽ giảm được tội phạm, giảm được tiêu cực, làm lành mạnh hóa dữ liệu, lành mạnh cả xã hội, giữ niềm tin của nhân dân.

Các hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết được tổ chức theo hình thức "đối thoại, thảo luận, trao đổi hai chiều", đăng phát trên tất cả các nền tảng truyền thông kỹ thuật số đã giúp chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng gần gũi và đi vào cuộc sống nhanh hơn, sâu hơn, sinh động và thuyết phục hơn, lành mạnh hơn, an toàn hơn, thông minh hơn, gần dân hơn.

Công tác tuyên truyền, báo chí, thông tin đối ngoại về các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trong năm, đặc biệt là chuỗi hoạt động"Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng..." đã được tổ chức rất thành công, thu hút sự chú ý, quan tâm theo dõi, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, bạn bè quốc tế. Công tác khoa giáo, văn hoá - văn nghệ… tiếp tục được quan tâm chú trọng, từng bước tạo lập những giá trị văn hoá tinh thần thời đại mới. Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng rõ nét, Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng khắp trên cả nước. Công tác dân vận, dân chủ cơ sở đã chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang tham mưu chính sách, giám sát và tổ chức thực thi, hướng tới mục tiêu chăm lo thiết thực đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của Nhân dân. Các mô hình, điển hình thi đua "Dân vận khéo", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng giá trị đạo đức và chung tay thực hiện an sinh, đảm bảo công bằng xã hội.

Những kết quả đó khẳng định sự nỗ lực không ngừng, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo - Dân vận cả nước. Tôi trân trọng và biểu dương những nỗ lực thầm lặng của các đồng chí - những "chiến sĩ" tiên phong trên mặt trận tư tưởng, những "vận động viên" tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, những cây "bút chiến" sắc sảo trên không gian mạng, những "sợi dây tinh thần" mỗi ngày góp thêm sức bền để kết nối và thắt chặt ý Đảng với lòng Dân.

Thưa các đồng chí,

Đất nước chúng ta đang thay đổi mạnh mẽ, tích cực từng ngày trên tất cả các lĩnh vực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng cho toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, là quyết tâm cải cách bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp tục cải cách đổi mới, mà còn tạo thêm động lực cho bước ngoặt tái cấu trúc toàn diện, tạo ra không gian phát triển mới với nền hành chính gọn nhẹ, khoa học, hiện đại, đủ tầm đón đầu các cơ hội phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong chờ.

Từ đầu năm 2025, chúng ta đã có những chuyển động mạnh mẽ từ thể chế đến thực tiễn thông qua nhiều cơ chế chính sách lớn. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá. Đây chính là bộ khung vững chắc, định hình mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai. Công cuộc sắp xếp lại bộ máy nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh hơn, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, thực sự trở thành "bệ phóng lịch sử" đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới. Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ XXI.

Những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, "định hướng tư tưởng", "thống nhất nhận thức", "đi trước mở đường" của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Các đồng chí, lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp, mỗi người góp công sức của mình để tuyên truyền, động viên, thuyết phục, từ đó tạo sự đồng thuận, lan toả rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp quần chúng nhân dân "hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ" đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả hết sức tích cực đã đạt được của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong năm 2025 vừa qua.

Về những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác Tuyên giáo và Dân vận, tôi đồng tình với đánh giá của các đồng chí như đã nêu trong báo cáo, cũng như qua các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Tôi đề nghị các đồng chí, trước hết là tập thể Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quan tâm nghiên cứu, tìm ra giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Thời điểm hiện nay, chúng ta đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối với công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng là cực kỳ nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Tôi đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là "rường cột" của chế độ, là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là "hồn cốt" của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng, phát triển sáng tạo trong dòng chảy thời đại để tư tưởng mãi là ngọn cờ dẫn dắt đất nước ta đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí cần coi đây là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên và lâu dài. Vừa qua, trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận kỹ lưỡng, xem xét toàn diện và thống nhất sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ban hành vào quý II/2026 hai văn bản quan trọng, đó là: "Quy định công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng" và "Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số". Đây là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan mật thiết đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tôi đề nghị ngành Tuyên giáo và Dân vận phải đi trước một bước, nghiên cứu thật kỹ để ngay khi Quy định được ban hành, chúng ta tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

Với phương châm"tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất", do vậy, chúng ta phải duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên mặt trận tư tưởng, làm sao cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Thứ hai, bám sát thực tiễn,"bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập" của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhạy bén, không để bị động, bất ngờ. Các đồng chí phải thực sự "Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình"; phải thực hiện cho kỳ được phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin" và trong giai đoạn hiện nay, phải "cổ vũ và cùng nhân dân hành động". Lấy nhân dân là chủ thể, làm trung tâm; nắm chắc tình hình nhân dân; sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để "lắng nghe" tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các "vùng trũng" dư luận. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế "chủ động tấn công, dẫn dắt". Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, là "trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội". Đồng thời, phải tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, phải làm chủ trận địa thông tin và mặt trận tư tưởng, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động". Phải làm sao để mỗi khi người dân tiếp cận thông tin, họ thấy được thực tế là Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe nhân dân; mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc… để từ đó, triệu người như một, chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiệm vụ này phải được quán triệt đến tất cả các cấp ủy đảng, người đứng đầu, từng đảng viên, người dân, mọi tầng lớp xã hội, mọi tôn giáo.

Thứ ba, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh "Đại đoàn kết" - điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Từ xưa tới nay, đoàn kết luôn là chân lý của mọi thời đại, là "gốc của mạch nguồn", là "sợi chỉ đỏ duy nhất" xuyên suốt, bảo đảm mọi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện triệt để, nhất quán, sâu sắc, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất mọi quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra thì công tác tuyên giáo, dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Phải nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân. Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế; khơi dậy những đóng góp tích cực, khát khao cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước cho công cuộc phát triển đất nước.

Thứ tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, sắc nét trong tham mưu chiến lược các lĩnh vực khoa giáo. Mục tiêu cao nhất là đưa công tác khoa giáo thực sự "đi trước, mở đường" cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia. Tăng cường chất lượng nghiên cứu lý luận để làm rõ những vấn đề cấp thiết, mang tầm chiến lược, từ đó hoàn thiện hệ thống các quan điểm của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ngành Tuyên giáo và Dân vận phải gương mẫu đi đầu trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn. Tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm vụ, giải pháp và định hướng lớn nhằm đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều này làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần nhanh chóng đưa lý luận vào cuộc sống, nhất là việc triển khai lý luận vào thực tiễn trên các mặt trận tư tưởng chính trị, thông tin tuyên truyền, khoa giáo, công tác dân vận, dân chủ, tập hợp quần chúng - những mặt trận mà các đồng chí đang nắm giữ và có trách nhiệm triển khai.

Thứ năm, tập trung cao độ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội XIV là thời điểm hội tụ "trí tuệ, tâm huyết, ý chí" của toàn Đảng, toàn dân tộc, soi đường cho chặng đường phát triển mới. Thành công của Đại hội là thành công của tinh thần đổi mới, thành công của tự chủ, thành công của đại đoàn kết toàn dân tộc, thành công của công tác tổ chức, công tác tuyên truyền, công tác dân vận... Những quyết sách được thông qua tại Đại hội là kết tinh của trí tuệ Việt Nam để kiến tạo tương lai... Các đồng chí cần xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc lịch sử mở ra Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Tuyên giáo và Dân vận phải là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; về những thành tựu to lớn của đất nước qua 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đóng góp tích cực trong quá trình tổng kết 100 năm cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Thứ sáu, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ "Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc", thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân. Đặc biệt trong tiến trình bước vào kỷ nguyên số, các đồng chí phải sắc sảo về tư duy, nhuần nhuyễn về nói và viết, làm chủ hoàn toàn công nghệ, không ngừng tự làm mới mình. Tôi đặc biệt nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ "chuyên tâm, thạo việc" trong công tác Tuyên giáo và Dân vận. Trước mắt, công tác tuyên giáo, dân vận phải tập trung vào nhiệm vụ cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Thưa các đồng chí,

Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, nhiệt huyết và quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo và Dân vận sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sự tin tưởng của nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị chính là thước đo cao nhất đánh giá kết quả công tác của các đồng chí; cũng là thước đo lớn nhất cho công cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, đưa đất nước ta vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Một lần nữa, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!