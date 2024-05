Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5/2024

Công nhân Điện lực Lạc Sơn, Hòa Bình kiểm tra TBA để cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định cho khách hàng

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4

Tháng 4/2024, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 8,149 tỷ kWh, tăng 16,14% so với cùng kỳ, trong đó: Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 64,82% và tăng 15,85%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 27,6% và tăng 15,06%; thành phần thương nghiệp chiếm 3,08% và tăng 28,81%...

Tổn thất điện năng trong tháng 4 của toàn Tổng công ty đạt 4,86%, tăng 1,4% so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 4 tháng đạt 3,77%, giảm 0,25% so với cùng kỳ 2023 và thấp hơn 0,33% so với kế hoạch EVN giao.

Về chỉ số tiếp cận điện năng tháng 4/2024: Trong tháng qua, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 198 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,3 ngày, giảm 0,33 ngày so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 712 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,34 ngày, giảm 0,18 ngày so với cùng kỳ 2023, giảm 3,66 ngày so với quy định của EVN.

Công nhân Điện lực Đông Hưng, Thái Bình đo điện trở cách điện MBA của khách hàng

Tổng công ty đã tuyên truyền 2.389 lần trên đài phát thanh, 207 lần trên báo giấy và báo điện tử, 121 lần trên đài truyền hình, 10.952 lần trên loa phát thanh phường xã, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 188.881 lần. Sản lượng điện tiết kiệm điện tháng 04/2024 đạt trên 180 triệu kWh, chiếm 2,22% so với thương phẩm, trong đó: khối cơ quan Hành chính sự nghiệp tiết kiệm được 8,941 triệu kWh; Chiếu sáng công cộng, quảng cáo tiết kiệm 11,934 triệu kWh; Sinh hoạt tiết kiệm 41,049 triệu kWh; Kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 6,288 triệu kWh; Sản xuất công nghiệp tiết kiệm 112,096 triệu kWh.

Đến hết tháng 4/2024, toàn Tổng công ty đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với 4455 khách hàng.

Về công tác đầu tư xây dựng khởi công – đóng điện lưới điện 110kV: Tính đến 30/4/2024, Tổng công ty đã thực hiện khởi công 13 dự án; đóng điện 19 dự án.

Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2024

Dự báo trong tháng 5/2024, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh nên ở khu vực Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C. Do đó, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao.

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho nhân dân 27 tỉnh miền Bắc trong tháng cao điểm mùa nắng nóng (tháng 5-6), EVNNPC đã chỉ đạo tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm Công điện 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương với mục tiêu đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

CBCNV ngành điện Hà Tĩnh đến tận nhà khách hàng tuyên truyền tiết kiệm điện, cảnh báo nguy cơ chạm chập, cháy nổ trong mùa nắng

Bên cạnh đó, với những diễn biến bất thường, khó lường của tình hình thời tiết khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, tháng 05/2024 cũng có thể xảy ra hiện tượng mưa sét, giông lốc nên Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, xử lý tồn tại trên lưới điện, đặc biệt với các tồn tại liên quan đến hệ thống thoát sét của đường dây như cờ nối đất/thoát sét ngọn cột bị tuột, tiếp xúc kém. Tăng cường kiểm tra trong vận hành với các đường dây mang tải cao, các thiết bị vận hành lâu năm tại các TBA 110kV, trạm phân phối, kịp thời phát hiện bất thường, ngăn ngừa sự cố.

EVNNPC tiếp tục truyền thông, kêu gọi, khuyến khích các ngành, đơn vị từ khối cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, các cấp chính quyền, khách hàng và toàn thể nhân dânthực hiện các giải pháp giải pháp cấp thiết về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, thực hiện Tiết kiệm điện – thành thói quen.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc rất mong nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa (từ 11h00 đến 15h00) và tối (từ 19h00 đến 23h00). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ C trở lên; đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.