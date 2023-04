Thư của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên

nhân dịp Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hội (04/4/1955 - 04/4/2023)

Các đồng chí cán bộ, hội viên thân mến!

Nhân dịp Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 - 04/4/2023), thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội và với tình cảm cá nhân, Tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, các thế hệ Luật gia Việt Nam lời hỏi thăm chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 68 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển với biết bao khó khăn đã vượt qua, bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì tôn chỉ, mục đích đã định, các thế hệ hội viên Hội Luật gia Việt Nam có thể tự hào khẳng định rằng, lịch sử của giới luật gia Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử của đất nước và dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có 40 hội viên, hiện nay Hội đã có hơn 74.000 hội viên. Hội viên của Hội gồm những luật gia lão thành với nhiều kinh nghiệm quý báu về chuyên môn và thực tiễn; các luật gia trẻ đầy hoài bão, đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Trong các giai đoạn phát triển, nhiều hội viên của Hội được giao những cương vị trọng yếu trong các cơ quan cấp cao của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, ghi nhận, bạn bè quốc tế trân trọng. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Niềm tự hào đó sẽ luôn là động lực mạnh mẽ để Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Các đồng chí cán bộ, hội viên thân mến!

Năm 2023 là năm “bản lề” triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm các cấp Hội Luật gia trong cả nước đang đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của Hội ta, các cấp hội và toàn thể hội viên Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với khí thế đó, toàn thể các cấp hội và hội viên hãy cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ để sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Một lần nữa, kính chúc các Luật gia lão thành và toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin cậy, giao phó.

Thân ái!

BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI

Nguyễn Văn Quyền