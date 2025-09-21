Tháng 9 là thời điểm vàng để sở hữu VF 8 “lướt” chuẩn GF với loạt ưu đãi đáng giá

Nhiều người dùng đánh giá trải nghiệm mua xe VF 8 “lướt” ở Green Future (GF) là “như mua xe mới” khi quy trình minh bạch, đơn giản và đi kèm hàng loạt quyền lợi hấp dẫn.

Mua xe cũ, khách hàng bất ngờ với đặc quyền như xe mới

Tài chính chưa có nhiều mà đang cần một chiếc xe đủ rộng rãi cho gia đình 5 người, nên anh Nguyễn Thành Nam (Hà Nội) đã bắt đầu tìm hiểu về các dòng xe SUV cũ từ cuối tháng 8. Vốn cho rằng quá trình mua bán sẽ tốn nhiều công sức, thời gian, anh hoàn toàn bất ngờ với trải nghiệm mua xe tại Green Future (GF).

Trong một lần tham dự sự kiện thu xăng – đổi điện ở Đông Anh, Hà Nội, anh Nam đã xem thử dòng sản phẩm VF 8 “lướt” mà công ty này kinh doanh. Chất lượng xe còn tốt, trải nghiệm lái thử êm ái và đặc biệt là mức giá rất hợp lý. Xe VF 8 “lướt” của GF được phân loại thành 3 hạng Signature, Selected hoặc Standard tùy theo tình trạng. Mỗi phân hạng có khoảng giá phù hợp để anh dễ lựa chọn.

Anh Nam đã quyết định chọn một chiếc xe Signature để trải nghiệm chất lượng xe tốt nhất, có mức giá khoảng hơn 800 triệu đồng. Về ngoại quan, anh gần như không thấy có gì khác so với xe mới. GF cũng cam kết chiếc VF 8 ở phân hạng này không bị đâm đụng ảnh hưởng khung gầm, toàn bộ phần thân vỏ còn zin, không thay thế hay phục hồi, không sửa chữa pin, động cơ… và vẫn được hưởng nguyên vẹn những đặc quyền hậu mãi từ VinFast.

“Xe của tôi mới chỉ sử dụng hơn 1 năm nên vẫn được bảo hành thêm 9 năm nữa (xe mới bảo hành 10 năm/200.000 km - PV), miễn phí sạc tại trạm V-Green toàn quốc tới giữa năm 2027. Ngoài ra còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và bộ thảm sàn chính hãng. Đây là điều mà trước giờ tôi chỉ nghĩ dành riêng cho khách mua xe mới”, anh Nam hào hứng nói.

Chính sách này nằm trong gói ưu đãi được GF triển khai đến 30/9, bên cạnh khoản ưu đãi 70 triệu đồng dành cho khách hàng đổi từ xe xăng sang xe VF 8 “lướt”. Khách hàng cũng được hưởng trọn vẹn những dịch vụ hậu mãi 5 sao dành cho chủ xe VinFast như cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời hạn bảo hành, cam kết thay thế phụ tùng trong 24 giờ, được mượn pin miễn phí trong thời gian sửa chữa pin…

Quy trình minh bạch, mua xe “nhẹ đầu”

Không chỉ “hời” về quyền lợi không khác gì xe mới, quy trình mua xe tại GF cũng được đánh giá là “nhẹ đầu”, khác hẳn cảm giác bất an mà nhiều người từng trải qua khi tìm cách mua xe trên “ma trận” xe cũ.

Cụ thể, tất cả xe VF 8 “lướt” được bán tại GF đều phải vượt qua 139 bước kiểm định theo tiêu chuẩn nhà máy VinFast, bao gồm nội – ngoại thất, khung gầm, hệ thống điện, pin… Hơn nữa, người dùng có thể tiếp cận thông tin lịch sử bảo dưỡng – sửa chữa xe, xóa tan nỗi sợ mua phải xe tai nạn, thủy kích…

“Mua xe cũ mà rõ ràng như vậy, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Trên thị trường xe cũ, đa phần chỉ có thể ‘nhắm mắt’ tin vào thông tin garage đưa ra chứ thực hư sao chẳng biết. Qua GF thì cảm giác giống như đang mua xe mới, mọi thông tin đều có sẵn để kiểm chứng”, chị Thái Hòa, một vị khách đang cân nhắc chọn VF 8 “lướt” của GF cho biết.

Không chỉ bán xe minh bạch, GF còn được đánh giá cao ở mảng thu mua xe cũ. Đây vốn là “bài toán khó” của thị trường, nơi nhiều chủ xe thường lo bị ép giá hoặc gặp tình trạng thẩm định thiếu công bằng.

Anh Phạm Hoàng Long (TP.HCM), người vừa đổi chiếc VF 6S sang VF 8 “lướt” kể lại trải nghiệm vô cùng hài lòng bởi cách làm bài bản của GF. “Một số nơi trả giá rất thấp, lại không giải thích lý do. Nhưng khi làm việc với GF, họ kiểm tra xe bài bản, đối chiếu từng hạng mục rồi đưa ra mức định giá hợp lý. Thủ tục để đổi xe, lấy xe mới cũng nhanh gọn và đơn giản. Tôi cảm thấy được tôn trọng và quyết định đổi luôn”, anh nói.

Bên cạnh đó, GF còn kết hợp cùng các đối tác như VinFast, GSM tổ chức các sự kiện chuyển đổi xanh như “Ngày hội xanh – Thu xe xăng, Lên đời xe xanh” tại Hà Nội và TP.HCM, giúp khách hàng định giá xe cũ và đổi sang xe của GF hoặc xe mới từ VinFast. Nhiều người tham gia đánh giá đây là cách tiếp cận văn minh và có lợi cho khách hàng.

“Mua xe cũ mà không phải mặc cả, không cần nhờ người quen đi cùng kiểm tra, lại được hưởng trọn quyền lợi như xe mới. Đó là lý do tôi tin tưởng chọn GF”, anh Long chia sẻ.

Bằng sự minh bạch trong kiểm định, rõ ràng trong định giá và ưu đãi thiết thực, GF đang đưa VF 8 “lướt” trở thành lựa chọn khác biệt trên thị trường xe cũ. Với cách tiếp cận này, khái niệm “mua xe cũ” không còn gắn liền với lo ngại, mà trở thành trải nghiệm nhẹ nhàng, an tâm như mua xe mới – đúng với hành trình xanh bền vững mà GF hướng tới.