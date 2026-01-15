Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

16:04 15/01/2026
Ngày 13/01/2026, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, hoạt động năm 2025. Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng về chính trị và xã hội, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và có ảnh hưởng tích cực đến ngành, địa phương.

Việc được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp thiết thực của Tập đoàn BRG trong phát triển sản xuất – kinh doanh gắn với thực thi trách nhiệm xã hội. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ để Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và tinh thần đồng hành cùng các cơ quan Trung ương trong hoạt động vì cộng đồng, quốc gia, đồng thời là động lực không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn kết hài hòa giữa phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

01-tap-doan-brg-nhan-bang-khen-cua-btgdvtw-1768467923.jpg

Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen cá nhân cho bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG

Năm 2025, dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã triển khai nhiều hoạt động, sáng kiến và giải pháp công tác được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, đóng góp cho Phong trào “Bình dân học vụ số và Chuyển đổi số quốc gia”. 

Trong đó, hàng loạt phần mềm hiện đại như phần mềm Quản lý nhân sự, Mua hàng tập trung, Quản lý quy trình thanh quyết toán, Kiểm kê chuỗi siêu thị, Vận hành hệ thống sân Gôn… đã được ứng dụng nhanh chóng và quyết liệt, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực, giảm sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng.

02-tap-doan-brg-nhan-bang-khen-cua-btgdvtw-1768467930.jpg

Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen tập thể Tập đoàn BRG cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn

Trong hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức không chỉ cho 22.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Trong thời gian tới, Tập đoàn BRG cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và nỗ lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, khẳng định vai trò của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

BRG Group
Cùng chủ đề
Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B Thông tin cần biết
Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh,...

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội) Thông tin cần biết
Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo...

Hàng vạn du khách đón năm mới 2026 dưới bầu trời pháo hoa Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc Thông tin cần biết
Hàng vạn du khách đón năm mới 2026 dưới bầu trời pháo hoa Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc

Đêm 31/12, sự kiện Spectacular Countdown 2026 tại Thị trấn Hoàng Hôn đã trở thành tâm điểm lễ hội của...

Tết Dương lịch: Phú Quốc một ngày đón 46 chuyến bay quốc tế và hàng vạn khách Thông tin cần biết
Tết Dương lịch: Phú Quốc một ngày đón 46 chuyến bay quốc tế và hàng vạn khách

Hai ngày đầu năm 2026, lượng khách đến Phú Quốc đạt gần 47.000 lượt, tăng trưởng 144% so với cùng...

Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, du khách rủ nhau “lên núi” đón năm mới tại Sun World Ba Na Hills Thông tin cần biết
Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, du khách rủ nhau “lên núi” đón năm mới tại Sun World Ba Na Hills

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày đang khiến Đà Nẵng trở thành một trong những lựa chọn...

T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại Phú Thọ Thông tin cần biết
T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại Phú Thọ

Ngày 25/12, Tập đoàn T&T Group, UBND xã Xuân Đài (tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp tổ chức Lễ khởi...

Mới cập nhật
Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, thực hiện đồng bộ, bài bản ngay từ khâu xây dựng chính sách, bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò kết nối giữa chủ trương của Đảng với đời sống xã hội, giữa mục tiêu phát triển và nguyện vọng nhân dân.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 (Chương trình).

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

Sở hữu nền tảng nội lực vững chắc từ truyền thống khoa bảng cùng dòng vốn tích lũy dồi dào của cộng đồng kiệt xuất, bất động sản Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ lâu đã thiết lập một "hệ quy chiếu" giá trị riêng biệt. Song, thị trường này vẫn đang chờ đợi một cú hích đủ tầm để hiện thực hóa khát vọng sống sang của tầng lớp tinh hoa bản địa.

3 giờ trước Dự án - BĐS

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ổn định và đón nhận những cơ hội mới, SGO Group đã chứng minh sức mạnh của mình qua chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2035. Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện và chuẩn bị nền tảng vững chắc, năm 2025 trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của doanh nghiệp này.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và nước ta đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển đột phá, mạnh mẽ. Nhiều nhân sĩ, trí thức kỳ vọng Đại hội lựa chọn đúng những ưu tiên chiến lược, tạo đột phá thực chất về thể chế, mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó mở ra quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững cho đất nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045

Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc đổi mới tư duy trong công tác lập pháp là nền tảng quyết định để tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Luật số 121/2025/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2026, thay thế cho Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã xây dựng tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của Luật.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh, giáo dục thể chất ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho các em.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay