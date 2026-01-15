Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày 13/01/2026, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, hoạt động năm 2025. Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng về chính trị và xã hội, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và có ảnh hưởng tích cực đến ngành, địa phương.

Việc được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp thiết thực của Tập đoàn BRG trong phát triển sản xuất – kinh doanh gắn với thực thi trách nhiệm xã hội. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ để Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và tinh thần đồng hành cùng các cơ quan Trung ương trong hoạt động vì cộng đồng, quốc gia, đồng thời là động lực không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn kết hài hòa giữa phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen cá nhân cho bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG

Năm 2025, dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã triển khai nhiều hoạt động, sáng kiến và giải pháp công tác được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, đóng góp cho Phong trào “Bình dân học vụ số và Chuyển đổi số quốc gia”.

Trong đó, hàng loạt phần mềm hiện đại như phần mềm Quản lý nhân sự, Mua hàng tập trung, Quản lý quy trình thanh quyết toán, Kiểm kê chuỗi siêu thị, Vận hành hệ thống sân Gôn… đã được ứng dụng nhanh chóng và quyết liệt, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực, giảm sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng.

Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen tập thể Tập đoàn BRG cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn

Trong hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức không chỉ cho 22.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Trong thời gian tới, Tập đoàn BRG cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và nỗ lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, khẳng định vai trò của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.