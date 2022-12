Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người dân khó khăn tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Tham dự các Lễ trao tặng, về phía BHXH Việt Nam còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc. Về phía địa phương có các đại diện: Lãnh đạo UBND cấp tỉnh, huyện; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; lãnh đạo cơ quan BHXH các cấp; các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, đồng hành cùng Chương trình và với sự có mặt của đại diện những người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT của 02 tỉnh, thành phố nêu trên.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình với thông điệp “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT: Trao nhân ái lan tỏa yêu thương”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, với mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội và doanh nghiệp để ngày càng có nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH và được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ BHYT, ngày 23/11/2022, BHXH Việt Nam đã phát động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” trên phạm vi toàn quốc. Hưởng ứng Chương trình, từ ngày 23/11/2022 đến nay, ngành BHXH Việt Nam đã huy động được khoảng 10.000 sổ BHXH và 120.000 thẻ BHYT trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Số sổ BHXH, thẻ BHYT này được huy động từ nguồn kinh phí ủng hộ 01 ngày lương do công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đóng góp và do các doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc tài trợ thông qua cơ quan BHXH các cấp. Hiện, toàn bộ số sổ BHXH và thẻ BHYT này đang được BHXH Việt Nam phân bổ đến 63 tỉnh, thành phố để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ (gồm: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…).

Nằm trong khuôn khổ Chương trình nêu trên, sẽ có: 260 sổ BHXH, 120 thẻ BHYT được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng; 191 sổ BHXH và 318 thẻ BHYT được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, tại các buổi Lễ được tổ chức ngày hôm nay, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ sẽ trực tiếp trao tặng đại diện 31 sổ BHXH, 16 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) và huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Tại các buổi Lễ trao tặng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn và tri ân các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tài trợ, đồng hành cùng Chương trình và khẳng định: “Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già”.

Phát biểu tại Lễ trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT tại quận Hải Châu, thay mặt UBND TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ghi nhận và đánh giá cao việc làm thiết thực của ngành BHXH Việt Nam và các nhà tài trợ đã kịp thời hỗ trợ, động viên, giúp đỡ cho bà con bằng việc làm thiết thực, ý nghĩa này. Thông qua cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT được tao tặng ngày hôm nay sẽ góp phần tạo sự an tâm, tin tưởng sâu sắc của người dân đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng đề nghị, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan BHXH các cấp trong việc triển khai các hoạt động thiện nguyện trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa để đồng hành với Chương trình đầy ý nghĩa này. Từ đó, cố gắng hỗ trợ, ủng hộ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đối với người dân được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, bởi đây là các chính sách an sinh xã hội thiết thực và ý nghĩa với mỗi người dân, ông Hồ Kỳ Minh mong muốn người dân tiếp tục cố gắng tham gia BHXH, BHYT khi không còn được hỗ trợ, đồng thời chủ động chia sẻ về ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT để vận động người thân, cộng đồng tích cực tham gia nhằm đảm bảo cuộc sống khi về già và có điều kiện được chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Là một trong những người dân của xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được nhận món quà an sinh ý nghĩa của Chương trình ngày hôm nay, chị Nguyễn Thị Kim Liên bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được quan tâm, tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. “Thay mặt những người được nhận sổ BHXH, thẻ BHYT ngày hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến ngành BHXH Việt Nam đã phát động Chương trình thiết thực này, để những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi có cơ hội có được tấm thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Tôi biết tấm thẻ này rất ý nghĩa với chúng tôi - những người dân nghèo mỗi khi ốm đau, bệnh tật”, chị Liên xúc động cho biết.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình, ngoài 02 Lễ trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ngày hôm nay, từ ngày 14-20/12/2022, 07 Đoàn Công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam làm Trưởng đoàn cũng đã tới 20 tỉnh, thành phố (gồm: Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Hà Giang, Tuyên Quang, Long An, Tây Ninh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Đắk Lắk, Gia Lai, Yên Bái, Phú Thọ) để trực tiếp trao tặng đại diện của 2.895 sổ BHXH và 14.762 thẻ BHYT cho những người dân khó khăn tại các địa phương./.