Sun World Ha Nam ưu đãi đồng giá 100 ngàn đồng

Công viên nước Sun World Ha Nam vừa công bố chính sách giá vé ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, đồng giá 100 ngàn đồng cho tất cả du khách, áp dụng từ ngày 4/9 đến 31/10/2025.

Cụ thể, chính sách đồng giá 100 ngàn đồng sẽ được áp dụng tương ứng với khung giờ mở cửa mới của Công viên bắt đầu từ ngày 4/9, vào lúc 13h-18h (thứ Hai đến thứ Sáu) và 9h -18h (Thứ Bẩy và Chủ Nhật), dành cho tất cả các đối tượng du khách.

Công viên nước Hà Nam

Chương trình ưu đãi sâu chưa từng có này mang đến cơ hội tiết kiệm đáng kể cho du khách đến vui chơi tại Công viên nước Hà Nam, đặc biệt so với mức giá niêm yết dành cho khách ngoại tỉnh là 300.000 VNĐ/vé người lớn và 250.000 VNĐ/vé trẻ em. Trước đó, người dân Ninh Bình (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình) được áp dụng chính sách đồng giá chỉ từ 150 ngàn đồng/ vé từ thứ 2 đến thứ 5 và 200 ngàn đồng/vé từ thứ 6 đến Chủ nhật, áp dụng từ 1/7/2025 - 3/9/2025.

Sun World Ha Nam, công viên nước lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống, là điểm đến giải trí độc đáo và hấp dẫn. Với công suất phục vụ lên đến 6.500 người/ngày, công viên có 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Điểm nhấn là trò chơi “Song làn siêu tốc” – đường trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á, mang đến những trải nghiệm đua tốc độ đầy kịch tính.

Công viên có 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hiện đại

Bên cạnh hệ thống trò chơi giải trí hấp dẫn, Sun World Ha Nam còn đem đến một không gian cảnh quan vô cùng ấn tượng với các mô hình biểu tượng đặc trưng của Múa rối nước, cùng những con đường rực rỡ cờ hoa bên trong khuôn viên. Đến đây, du khách dễ dàng tìm thấy cho mình bối cảnh check in tuyệt đẹp cho những bức ảnh lưu niệm bên người thân, gia đình. Ngoài ra, thế giới ẩm thực đa dạng ở công viên với những món ngon tuyệt hảo dành cho tín đồ của đồ ăn nhanh hay những suất cơm đậm chất “gia đình” cùng những đồ ăn vặt hấp dẫn như Kem Tràng Tiền, kem Sun World, xúc xích, xiên nướng…có thể chiều lòng mọi du khách.

Show nhạc nước quy mô tại Quảng trường Công viên Lễ hội thuộc KĐT Sun Urban City

Cách Công viên nước Sun World Ha Nam chỉ khoảng 2km là không gian giải trí đầy hấp lực tại Quảng trường Công viên Lễ hội (thuộc khu đô thị Sun Urban City) nơi du khách có thể thưởng thức các show nhạc nước hoành tráng hay những màn trình diễn pháo hoa tầm cao đầy cảm xúc vào lúc 21h15 mỗi thứ Bẩy hàng tuần (bắt đầu từ ngày 13/9) do Tập đoàn Sun Group triển khai. Sắp tới đây, mảnh ghép mới tại Sun Urban City mang tên Flora Avenue-phân khu được định vị là “trung tâm của trung tâm”, sở hữu trọn vẹn những lợi thế đắt giá bậc nhất đi vào vận hành, hứa hẹn sẽ góp phần thổi bùng sức sống cho khu vực Quảng trường Công viên Lễ hội, biến nơi đây trở thành tâm điểm giải trí về đêm của khu vực phía Nam thủ đô Hà Nội.

Mỗi thứ 7 cuối tuần sẽ có màn trình diễn pháo hoa tại Quảng trường Công viên Lễ hội

Với chính sách giá ưu đãi cực hấp dẫn và chuỗi sự kiện giải trí đặc sắc về đêm, Sun World Ha Nam cùng hệ sinh thái vui chơi giải trí về đêm tại khu vực Quảng trường Công viên Lễ hội không chỉ là điểm vui chơi giải trí lý tưởng cho người dân địa phương mà còn hứa hẹn trở thành điểm hẹn cuối tuần hấp dẫn cho du khách từ Hà Nội và các khu vực lân cận.