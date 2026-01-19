Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn

11:05 19/01/2026
Nằm trong khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Serena Resort Kim Bôi, toạ độ cắm trại mới đang hút dân mê “chill” với view núi cực phẩm, không gian riêng tư giữa thung lũng với gói lều trại đủ tiện nghi.

Giữa thung lũng sương giăng huyền bí Kim Bôi (nay thuộc Phú Thọ), khu cắm trại mới toanh tại Serena Resort Kim Bôi nổi bật với màu xanh của núi rừng bạt ngàn trải dài và bầu không khí trong lành, một lát cắt bình yên giữa miền bán sơn địa.

1-1768795563.jpg

Khu cắm trại nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều du khách đánh giá là “phải thử” khi đến Hoà Bình. Đây là sự kết hợp giữa mô hình cắm trại giữa núi rừng hoang sơ, thơ mộng với trải nghiệm tắm khoáng nóng đặc trưng của Kim Bôi, một lợi thế mà hiếm điểm cắm trại nào sở hữu.

Di chuyển

Từ Hà Nội, hành trình đến Serena Resort Kim Bôi khá thuận tiện với chỉ khoảng hai giờ lái xe. Du khách có thể lựa chọn tự lái, tận hưởng cảnh đẹp trên đường đi hoặc bắt xe đưa đón của khu nghỉ dưỡng với chi phí chỉ 150.000 đồng/chiều/người. Limousine cũng là phương tiện được nhiều du khách lựa chọn, có giá 300.000 đồng/chiều/người.

Hoạt động cắm trại

Khu cắm trại nằm trên bãi bồi rộng thoáng, từ nhà hàng Nón nhìn ra, được bao quanh bởi thảm xanh núi rừng. Không gian đủ tách biệt để tạo sự riêng tư, nhưng vẫn kết nối thuận tiện với các tiện ích của khu nghỉ dưỡng.

2-1768795572.jpg

Serena Resort Kim Bôi mang đến nhiều gói lựa chọn linh hoạt về thời gian, du khách có thể đặt lều từ 4 giờ đến 8 giờ và sử dụng dịch vụ đến 22h. Các gói được thiết kế phù hợp cho nhóm khách 2 người hoặc 4 người, với kích thước lều tương ứng 3x3m hoặc 4x4m.

3-1768795572.jpg

Du khách sẽ được trang bị đầy đủ tiện ích từ lều đến ghế camping, bàn, đệm hơi, túi ngủ, ghế lười hạt xốp, đôn cói hay đèn,...giúp trải nghiệm cắm trại trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là ưu điểm lớn so với các điểm cắm trại tự do, vốn đòi hỏi chuẩn bị nhiều dụng cụ và phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Với những du khách thích thư giãn, đây là nơi lý tưởng để nằm nghỉ ngơi, đọc sách, nghe nhạc hoặc đơn giản là tận hưởng sự bình yên của Kim Bôi.

4-1768795572.jpg

Du khách cũng có thể đặt thêm nướng BBQ tự nướng để thưởng thức ngay tại khu cắm trại. Bếp nướng và dụng cụ được chuẩn bị trong gói, phù hợp cho những buổi tụ họp bạn bè hoặc những gia đình muốn có một bữa tối ngoài trời.

Điểm khác biệt khiến khu cắm trại tại Serena trở nên nổi bật là quyền lợi đi kèm trong từng gói dịch vụ. Khách cắm trại được miễn phí vé vào cổng khu nghỉ dưỡng, sử dụng xe đạp miễn phí trong khuôn viên, bơi tại bể bơi chung và đặc biệt nhận ưu đãi 10% khi dùng dịch vụ tắm onsen – xông sục. Nhờ vậy, một buổi cắm trại không chỉ dừng lại ở ngắm cảnh hay thư giãn ngoài trời mà có thể kết hợp thêm trải nghiệm khoáng nóng Kim Bôi để làm ấm cơ thể, thả lỏng và phục hồi năng lượng sau thời gian vui chơi.

5-1768795572.jpg

Khoáng nóng Kim Bôi được dẫn trực tiếp từ lòng đất, ổn định ở mức nhiệt 43 độ C suốt bốn mùa. Vì thế ngay cả trong những ngày lạnh giá của mùa đông, thả lỏng cơ thể trong bể nước khoáng ấm nóng giữa khu vườn xanh mướt, lim dim đôi mắt ngắm khung cảnh non nước kỳ vĩ phía xa sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên thoáng đạt, trải nghiệm cắm trại tiện nghi và hệ tiện ích của khu nghỉ dưỡng khiến Serena Resort Kim Bôi đang trở thành lựa chọn “đổi gió” lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày từ Hà Nội.

