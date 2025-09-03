Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn bứt phá khi ba động lực lớn cùng hội tụ: dòng vốn FDI chất lượng cao liên tục đổ về, hạ tầng chiến lược hoàn thiện từ cao tốc đến cảng biển – sân bay, và sự xuất hiện của những đô thị phức hợp ven biển hiện đại, kiến tạo “đường băng” mới để miền di sản cất cánh, trở thành cực tăng trưởng đầu tư hàng đầu miền Bắc.

Trong nhiều năm, Busan được xem như cảng biển lớn nhất Hàn Quốc, trung tâm logistics và công nghiệp nặng của quốc gia. Nhưng vị thế của thành phố chỉ thực sự bứt phá khi chiến lược ba trụ cột được triển khai: đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng kết nối, thu hút dòng vốn quốc tế và phát triển Haeundae thành một khu vực thịnh vượng và giàu có của Busan.

Haeundae nổi tiếng là viên ngọc quý của thành phố Busan tại Hàn Quốc

Tuyến metro nối thẳng sân bay Gimhae đưa du khách quốc tế về trung tâm chỉ trong chưa đầy 40 phút, mở lối cho du lịch và giao thương quốc tế. FDI ghi dấu bằng 81 dự án với tổng vốn 4,4 tỷ USD giai đoạn 2010 - 2023, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và giải trí - những lĩnh vực mang lại giá trị tăng cao và góp phần tái cấu trúc kinh tế địa phương. Haeundae nơi từng chỉ đông khách vào mùa hè, đã trở thành trung tâm nghỉ dưỡng - tài chính - giải trí với giá căn hộ tăng tới 57,4% giai đoạn 2021–2024, cao nhất trong năm đô thị lớn ngoài thủ đô. Đặc biệt, du lịch cũng minh chứng cho sự chuyển mình: riêng năm 2024, Busan đón 2,93 triệu khách quốc tế, tăng 60% so với 2023; trong bốn tháng đầu 2025, thành phố tiếp tục đạt hơn 1,06 triệu khách, tăng 24% so với cùng kỳ.

Câu chuyện Busan cho thấy, một thành phố cảng có thể vươn lên thành trung tâm du lịch – tài chính quốc tế khi ba yếu tố vốn, hạ tầng và đô thị phức hợp cùng cộng hưởng. Nhìn về Quảng Ninh hôm nay, dễ thấy một quỹ đạo phát triển tương tự đang hình thành.

FDI chất lượng cao

Quảng Ninh từ lâu đã ghi dấu trên bản đồ thế giới nhờ Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên kỳ vĩ, nhưng hình ảnh của tỉnh nay không dừng lại ở du lịch, mà đang mở rộng sang vai trò một trung tâm đầu tư năng động của miền Bắc, điểm đến của dòng vốn công nghệ cao và bền vững. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh thu hút 61.858 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó vốn FDI đạt 292 triệu USD. Các dự án điển hình như Foxconn đầu tư 287 triệu USD vào khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Lite-On triển khai nhà máy 690 triệu USD, dự án giải trí thông minh tại KCN Sông Khoai 263 triệu USD.

Quảng Ninh đang mở rộng sang vai trò một trung tâm đầu tư năng động của miền Bắc

Điểm đáng chú ý không nằm ở con số, mà ở chất lượng: Quảng Ninh không đi theo con đường hút vốn bằng mọi giá, mà kiên định hướng đến công nghệ cao, năng lượng sạch và dịch vụ có giá trị gia tăng. Đây chính là cơ sở để dòng vốn không chỉ mang lại việc làm mà còn giúp tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cấp tiêu chuẩn phát triển của địa phương.

Hạ tầng đi đầu

Song song với dòng vốn, hạ tầng của Quảng Ninh được ví như “xương sống” cho mọi kế hoạch phát triển. Tỉnh hiện là một trong ít địa phương miền Bắc sở hữu cả cao tốc, cảng biển quốc tế và sân bay quốc tế. Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Vân Đồn trở thành trục dài 176 km đã thể hiện cho "khát vọng, niềm tin" của người dân Quảng Ninh. Trục cao tốc đã kết nối ba vùng động lực tăng trưởng là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long lại là những “cánh cửa” kết nối bầu trời và đại dương miền di sản với thế giới, được tập đoàn Sun Group đầu tư đồng bộ, đi kèm là những giá trị cảnh quan hiện đại, đẳng cấp.

Phối cảnh Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn

Đáng chú ý, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn có tổng diện tích hơn 244 ha với vốn đầu tư 2 tỷ USD, vừa được phê duyệt tháng 6/2025, dự kiến trở thành cú hích lớn cho du lịch – dịch vụ cao cấp, bổ sung thêm một cực tăng trưởng mới cho toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: "Nếu Vân Đồn được vận hành theo mô hình đặc khu với đầy đủ ưu đãi, đây sẽ là một trong những thị trường đầu tư dài hạn hấp dẫn miền Bắc. Nhưng điều quan trọng là phải chọn đúng điểm rơi – những sản phẩm gắn liền với hạ tầng, có khả năng khai thác thực tế và nằm trong hệ sinh thái đã được chứng minh".

Đô thị phức hợp quy mô lớn

Nếu du lịch tạo cầu và hạ tầng mở cung, thì đô thị phức hợp chính là mảnh ghép giúp dòng vốn ở lại lâu dài. Đây cũng là điểm yếu mà Quảng Ninh từng gặp phải: khách đến đông nhưng lưu trú ngắn, chi tiêu chưa cao. Để khắc phục, cần những quần thể vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa khai thác nghỉ dưỡng và kinh doanh dịch vụ, vận hành suốt bốn mùa. Tại Quảng Ninh, mảnh ghép này đang hình thành rõ nhất ở Bãi Cháy.

Tại Bãi Cháy – trung tâm du lịch của Hạ Long - đang chứng kiến sự hình thành của quần thể đô thị phức hợp quy mô lớn. Đây không chỉ là các dự án bất động sản đơn lẻ, mà là hệ sinh thái tích hợp nơi cư dân có thể sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh và trải nghiệm dịch vụ 24/7. Mô hình này đã chứng minh hiệu quả tại Singapore, Thượng Hải, Busan, và nay bắt đầu định hình rõ rệt ở Quảng Ninh.

Phối cảnh đại đô thị Sun Elite City, Bãi Cháy, Quảng Ninh

Tiêu biểu cho xu hướng này là Sun Elite City, đại đô thị nghỉ dưỡng – thương mại – giải trí ven biển với quy mô 324 ha ngay trung tâm Bãi Cháy. Được quy hoạch theo mô hình “all-in-one”, Sun Elite City hội tụ các phân khu chức năng, tiện ích bổ trợ: tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town, khu biệt thự nghỉ dưỡng Sun Grand City Feria, shophouse – phố thương mại, khu nghỉ dưỡng 5 sao Oakwood Ha Long, cùng khu vui chơi Sun World Ha Long, các công trình biểu tượng như quảng trường Sun Carnival, chợ đêm Vui-Fest, trải nghiệm pháo hoa thắp sáng vịnh biển, bến du thuyền quốc tế... Đây là những mảnh ghép không chỉ bổ sung hạ tầng dịch vụ cho du lịch, mà còn tạo ra nhịp sống đô thị hiện đại, giúp Bãi Cháy trở thành một “thiên đường không ngủ”.

Vịnh Pháo hoa tại Sun Elite City sôi động về đêm với pháo hoa rực rỡ và chợ đêm

Điểm khác biệt của Sun Elite City nằm ở chỗ dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, vừa mở ra cơ hội khai thác lưu trú ngắn hạn và dịch vụ thương mại – giải trí. Điều này giải quyết trực tiếp “bài toán” của Quảng Ninh: khách đến đông nhưng lưu trú ngắn, chi tiêu thấp. Khi có một hệ sinh thái đô thị phức hợp, du khách có lý do để ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, trong khi nhà đầu tư có thể thu dòng tiền ổn định quanh năm thay vì phụ thuộc vào mùa cao điểm.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, giai đoạn 2025–2030 được coi là “cửa sổ vàng” cho giới đầu tư. Khi mặt bằng giá trị mới được thiết lập, lợi thế sẽ thuộc về những nhà đầu tư đi trước. Bài học từ Busan cho thấy, khi ba yếu tố vốn, hạ tầng và đô thị phức hợp cùng cộng hưởng, sự bứt phá không chỉ dừng ở du lịch mà sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng đầu tư dài hạn. Quảng Ninh đang ở đúng thời điểm đó.