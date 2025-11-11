Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội'

10:38 11/11/2025
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với fakenews tới cùng, dù trong hay ngoài nước - nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay đấu tranh với “cái xấu, cái ác”, trả lại môi trường thông tin minh bạch và thượng tôn pháp luật cho xã hội.

“Doanh nghiệp càng to càng là nạn nhân của tin giả”

- Thưa ông, vụ kiện tại nước ngoài đầu tiên của Vingroup đã diễn ra ở Đức, với kết quả bước đầu khả quan. Tòa án Đức đã cấm bị đơn Lê Trung Khoa đăng tải tin giả về việc “VinFast hối lộ nhà báo” trên các nền tảng do ông này sở hữu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung vu khống khác vẫn chưa bị xử lý. Vingroup sẽ tạm dừng hay tiếp tục theo đuổi vụ kiện?

Chúng tôi sẽ kiện tới cùng. Việc tòa án Đức cấm và sẽ phạt tiền hoặc phạt tù nếu ông Khoa tiếp tục đăng tải nội dung xuyên tạc “VinFast hối lộ nhà báo” cho thấy, dù ở đâu, núp dưới danh nghĩa công dân nước nào thì cứ sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không luật pháp nào dung túng cho tin giả. Do đó, dù tòa án Đức cho rằng những phát ngôn vu khống còn lại như “Vingroup là tập đoàn mafia” hay “đặt bom thoibao.de”… chỉ là “cảm nhận cá nhân” của ông Khoa – chúng tôi cũng không thỏa hiệp mà sẽ kháng cáo tới cùng.

1-1762832267.jpg

- Được biết, ngoài Lê Trung Khoa, Vingroup cũng đang tiến hành khởi kiện nhiều cá nhân khác ở Mỹ, Canada…?

Đúng vậy, vụ kiện này mới chỉ là bước khởi đầu, sắp tới sẽ có nhiều vụ kiện nữa cả với ông Khoa và những cá nhân khác ở Đức, Mỹ, Canada về các hành vi tương tự.

- Mặc dù rất mạnh mẽ đối đầu với tin giả nhưng Vingroup vẫn tiếp tục trở thành mục tiêu của fakenews, như chuyện Vingroup nợ 31 tỷ USD, sắp phá sản; chuyện72% linh kiện xe VinFast do hơn 400 nhà máy của Trung Quốc sản xuất... Ông có lý giải được vì sao Vingroup luôn “hút” tin giả như vậy không?

Vingroup là doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn tầm khu vực, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh rất cao nên việc bị dính tin giả, vu khống là điều không tránh khỏi. Động cơ có thể từ đối thủ cạnh tranh, từ việc suy đoán tiêu cực do thiếu thông tin, thậm chí cả việc “dựng chuyện câu view” của không ít cá nhân, tổ chức. Vì thế, đại đa số các tin đồn về chúng tôi đều không có cơ sở nào cả, thậm chí nhiều tin đồn vô lý đến mức không thể lý giải nổi.

2-1762832275.jpg

- Như vậy, doanh nghiệp càng to, càng có tầm ảnh hưởng như Vingroup càng dễ là nạn nhân của tin giả?

Đúng vậy, không chỉ doanh nghiệp mà ngay cả cơ quan công quyền các nước lớn nhất thế giới cũng bị Fakenews tấn công. Đặc biệt trong môi trường mạng xã hội hiện nay, những thứ giật gân, xấu và ác luôn dễ thu hút like, share, và nhấn chìm mọi lập luận logic. Thậm chí, nhiều người có tư duy mặc định kiểu “không có lửa làm sao có khói”, hoặc các cá nhân nổi tiếng hay doanh nghiệp có tên tuổi “auto xấu xa”. Đó chính là môi trường độc hại để tin giả sống khỏe và lan nhanh như cỏ dại.

“Im lặng là đồng lõa với cái xấu, cái ác”

- Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng một doanh nghiệp lớn như Vingroup nên tập trung vào kinh doanh thay vì theo đuổi kiện tụng vài cá nhân nhỏ bé, ông phản hồi sao về điều này?

“Cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas” – hiệu ứng Cánh bướm đặc biệt rõ rệt trong thời đại thông tin số. “Vài cá nhân nhỏ bé” mà bạn nói đã và đang gây tổn hại cấp độ số nhân không chỉ cho Vingroup, mà còn ảnh hưởng đến nặng nề đến môi trường kinh doanh, làm xói mòn niềm tin của xã hội và sự tốt đẹp của con người.

3-1762832275.jpg

Vingroup không kiện để trả đũa hay đòi bồi thường, mà kiện để tạo tiền lệ pháp lý, để thúc đẩy cả cộng đồng cùng hành động. Đây chính là trách nhiệm với môi trường kinh doanh và với xã hội, vì im lặng trước tin giả chính là đồng lõa với cái xấu, cái ác.

- Dù vậy, việc theo kiện có thể kéo dài nhiều năm, nhất là với các vụ kiện xuyên quốc gia, không chỉ tiêu tốn tiền bạc, thời gian mà còn rất nhiều công sức, phân tán nguồn lực. Liệu có đáng không, thưa ông?

Để theo đuổi công lý - chúng tôi luôn có quyết tâm, điều kiện và nguồn lực!

4-1762832275.jpg

- Ông có kì vọng gì về sự thay đổi trong xã hội sau những vụ kiện của Vingroup?

Chúng tôi mong muốn người dân tỉnh táo và phân tích kỹ khi đọc/nghe các thông tin trên mạng, nhất là trong thời đại fakenews có sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng rất đáng mừng là ngay khi Vingroup công bố khởi kiện 68 cá nhân và tổ chức vu khống, phỉ báng, đưa tin giả về tập đoàn và hệ sinh thái - chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng. Đó là tín hiệu tích cực để tất cả chúng ta cùng chung tay chấm dứt tình trạng biến “tự do ngôn luận thành tự do vu khống”, chấm dứt để mạng xã hội trở thành “tòa án bừa bãi” để những kẻ xấu lợi dụng vì động cơ cá nhân.

- Xin cảm ơn ông!

ĐÃ CÓ 7 CÁ NHÂN NGOÀI VIỆT NAM XÁC NHẬN BỊ VINGROUP KHỞI KIỆN

Tính đến 10/11/2025 giờ Việt Nam, đã có ít nhất 7 cá nhân bên ngoài Việt Nam xác nhận bị Vingroup khởi kiện. Đó là:

1, 2, 3. Tại Đức: Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và Đặng Thị Huệ bị Vingroup JSC & cá nhân ông Phạm Nhật Vượng kiện.

4, 5. Tại Hoa Kỳ: Hiền Nguyễn (California) và Hoàng Dũng (Florida) bị Vingroup JSC & VinFast Auto Ltd kiện.

6, 7. Tại Canada: Phương Ngô và Phil Dong bị Vingroup JSC, VinFast Auto Ltd & VinFast Auto Canada INC kiện.

Tại Đức, ngày 04/11/2025 đã diễn ra vụ kiện đầu tiên, phía bị đơn là Lê Trung Khoa đã không chứng minh được các nội dung mà Lê Trung Khoa và thoibao.de bịa đặt về VinFast và Vingroup.

Tại Hoa Kỳ, Hoàng Dũng đã nhận được Lệnh triệu tập của toà ngày 23/10 và có 20 ngày để trả lời toà. Nếu không, toà sẽ ra phán quyết có lợi cho nguyên đơn mà không cần xét xử.

Tại Canada, Phương Ngô mới nhận lệnh triệu tập ngày 27/10, cô có 21 ngày để trả lời tòa.

https://tienphong.vn/pho-chu-tich-kiem-tgd-vingroup-dau-tranh-toi-cung-voi-tin-gia-vi-trach-nhiem-xa-hoi-post1795104.tpo

