Những nỗ lực, hiệu quả cao trong công tác đấu tranh chống tham nhũng 6 tháng qua

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã có báo cáo công tác ngành kiểm sát (tính từ ngày 1-10-2023 đến 31-3-2024) gửi Quốc hội

Khởi tố 468 vụ án tham nhũng, chức vụ trong 6 tháng

Viện trưởng Lê Minh Trí cho hay 6 tháng qua, ngành kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 2.061 nguồn tin tội phạm (tăng 326,7%) về tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Đã giải quyết, xử lý 1.518 nguồn tin, trong đó cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 854 vụ án (tăng 367%). Trong số này, cơ quan điều tra của viện đã khởi tố, thụ lý điều tra 24 vụ với 43 bị can về tội tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Ngành cũng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 5.528 vụ với 11.459 bị can (tăng 513,5% số vụ, 366% số bị can). Thực hành quyền công tố, kiểm sát trong giai đoạn truy tố 3.077 vụ, với 6.737 bị can, đã giải quyết 2.603 vụ với 5.231 bị can (đạt tỉ lệ 83,2%); thụ lý xét xử sơ thẩm 2.928 vụ với 6.389 bị cáo, tòa án đã xét xử sơ thẩm 1.974 vụ với 3.883 bị cáo.

Để đấu tranh và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết VKSND Tối cao đề ra nhiều giải pháp, trong đó lưu ý việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Điển hình, vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á; Vụ Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB…

Đáng chú ý, trong 6 tháng, đã khởi tố mới 468 vụ (tăng 2%) tội phạm tham nhũng, chức vụ. Các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều vụ liên quan đến các bộ, ngành, địa phương, có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân, trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu.

Báo cáo viện dẫn nhiều vụ án điển hình như vụ vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên. Vụ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, TP. Hay vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil...

Nhiều vụ án thu hồi tài sản đạt tỉ lệ cao

Xác định thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả công tác các đơn vị. VKSND Tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, theo ông Lê Minh Trí.

Báo cáo chỉ rõ các vụ án tham nhũng, chức vụ đều có tính chất phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều nhóm đối tượng, phạm vi địa bàn phạm tội rộng. Hành vi phạm tội diễn ra một thời gian dài, thậm chí gần mười năm mới bị phát hiện, khởi tố, dẫn đến việc thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn.

Về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong 6 tháng qua thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 10.135 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 18,8%). Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 29.602 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 4,22%). Ngoài ra, các cơ quan tố tụng còn tạm giữ, kê biên, tạm ngừng giao dịch nhiều tài sản khác. như 1.386 bất động sản, hơn 1,1 triệu cổ phần, 7,1 triệu USD, 153kg vàng, 327 ô tô, 7 tàu chở dầu...Một số vụ án thu hồi tài sản cao như vụ Tân Hoàng Minh, các bị can tự nguyện nộp 8.645 tỉ đồng. Vụ Xuyên Việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỉ đồng...

Viện trưởng Lê Minh Trí đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Một trong những biện pháp là ban hành sổ tay kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, chức vụ; tiêu chí phân loại xử lý các đối tượng trong các vụ án liên quan đến đăng kiểm. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Như vụ Việt Á, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB…Ngành đã tham mưu xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng với những người biết ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

Chống tham nhũng trong ngành tư pháp: Nhiều cán bộ ngành công an, kiểm sát, tòa án bị điều tra về tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố điều tra 6 bị can là công chức trong ngành về tội Nhận hối lộ, 4 công chức ngành tòa án và 26 cựu cán bộ ngành công an cũng bị khởi tố về tội danh tương tự. Thông tin này được đề cập trong báo cáo gửi Quốc hội về công tác của ngành kiểm sát, do Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí ký.

Theo ông Lê Minh Trí, trong kỳ báo cáo từ 1/10/2023 đến 31/3/2024, riêng tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp đã khởi tố mới 36 vụ (tăng 24,1%). Trong đó, chủ yếu liên quan các hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản...

Nhiều vi phạm trong hoạt động tư pháp cũng được Viện trưởng Lê Minh Trí đề cập trong báo cáo gửi Quốc hội khi đánh giá cụ thể về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp của từng cơ quan tố tụng. Ông Trí cho biết qua hoạt động kiểm sát điều tra, cơ quan điều tra các cấp và cơ sở giam giữ còn để xảy ra những vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự.

Theo thống kê của VKSND Tối cao, trong 6 tháng qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý, điều tra 33 vụ với 71 bị can nguyên là công chức ngành Công an để xử lý về các tội: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác; Dùng nhục hình; Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Trong số này, có 26 bị can bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố điều tra 3 vụ với 6 bị can là công chức ngành KSND về tội Nhận hối lộ.

Trong hoạt động xét xử, ngành kiểm sát đã phát hiện một số tòa án còn để xảy ra những vi phạm pháp luật, như vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử, hoãn phiên tòa; gửi, tống đạt bản án, quyết định của Tòa án; nhiều bản án, quyết định có vi phạm, sai sót…Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thụ lý, điều tra 6 vụ với 6 bị can là công chức ngành Tòa án về các tội: Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Trong số này, có 4 vụ với 4 bị can nhận hối lộ.

Trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính, Viện trưởng VKSND Tối cao cũng cho hay còn để xảy ra một số vi phạm pháp luật. Trong kỳ, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thụ lý, điều tra 11 vụ với 11 bị can là công chức Cơ quan Thi hành án dân sự về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Trong đó, có 3 vụ với 3 bị can phạm tội tham ô tài sản.

Đề cập đến công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Viện trưởng Lê Minh Trí khẳng định 6 tháng qua, cơ quan này đã chủ động đề ra biện pháp nâng cao chất lượng, hoạt động của Cơ quan điều tra và điều tra viên của đơn vị. Việc này góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp bảo đảm thực thi đúng pháp luật. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố điều tra nhiều vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư pháp được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý điều tra 64 vụ với 123 bị can, tăng 39,1% về số vụ và tăng 68,5% về số bị can. Trong số này, có 46 vụ với 89 bị can về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, chiếm 71,9%. Ông Lê Minh Trí khẳng định hoạt động điều tra đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai và đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội.