Sẽ nhớ mãi hình ảnh thân thương của một người cộng sản đặc biệt

Không kìm được nước mắt khi nghe tin dữ và sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh của một chiến sĩ cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo kiên định mà gần gũi. Đó là tình cảm được nhiều người dân chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những ngày qua.

Ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Hành chính Quốc gia: Tôi được làm việc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2001-2006, khi đồng chí là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương còn tôi là Ủy viên. Đồng chí là người có trình độ lý luận uyên bác và là nhà khoa học truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp. Đồng chí có tầm nhìn chiến lược, tư duy tầm vĩ mô nhưng luôn hướng tới thực tiễn, tổng thể luôn gắn với cụ thể. Phong cách làm việc khoa học, dân chủ, rất quyết đoán nhưng cũng luôn lắng nghe. Tôi và những người thực thi công việc chuyên môn đều được đồng chí hỏi ý kiến, được phát biểu đóng góp ý kiến thẳng thắn, chân thành.

Nghe tin về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư, tôi rất lo lắng và khi bản tin thời sự thông tin đồng chí ra đi, người cộng sự nghiên cứu khoa học cùng đồng chí như tôi đã không kìm được nước mắt, cổ họng nghẹn lại. Bằng tình cảm cá nhân chân thành nhất, tôi đặt tấm ảnh của Tổng Bí thư lên ban thờ để thắp hương, tiễn biệt một người đồng chí đáng kính, một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân.

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp to lớn vào xây dựng và phát triển nền tảng nhận thức, quan điểm chỉ đạo chiến lược phát triển kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Một trong những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là việc ông xúc tiến xây dựng hệ giá trị quốc gia trong đó nhấn mạnh đến giá trị hạnh phúc. Tăng trưởng cần hướng vào cải thiện hạnh phúc từng người dân và cả quốc gia. Chỉ số hạnh phúc Việt Nam tăng cao trong thời gian qua cho thấy các quyết sách lãnh đạo của Tổng Bí thư góp phần cải thiện hạnh phúc của cả từng người dân và quốc gia. Điều này cho thấy đường lối phát triển kinh tế đúng hướng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và khẳng định văn hóa quyết định sự tồn tại của dân tộc. Từ cách tiếp cận này, tăng trưởng kinh tế đất nước cần phục vụ cho việc làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc và lan toả văn hóa dân tộc ra quốc tế. Từng doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, giao dịch, từng cá nhân trong thực hiện các hợp đồng thương mại và đầu tư hay các giao dịch có lợi nhuận khác… cần biết kết hợp hài hòa giữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp lý và chính đáng, đồng thời bảo vệ giá trị văn hóa quốc gia, tuyệt đối không để mục đích thu lợi nhuận làm giảm giá trị văn hóa quốc gia cho dù trong hoàn cảnh nào.

Với cương vị là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong các nhiệm kỳ từ 2011 đến 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn vào xây dựng và phát triển nền tảng nhận thức và quan điểm chỉ đạo chiến lược phát triển kinh tế, phát huy mọi nguồn lực, đưa nền kinh tế đất nước vượt qua không ít khó khăn, thách thức để vững vàng tiến bước.

Việc quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã góp phần làm tăng tính minh bạch của môi trường kinh tế, tăng tính dự báo và do đó, tăng lòng tin của doanh nghiệp và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là quá trình tăng tính dân chủ và tự do kinh tế để lợi ích được tạo ra theo quy luật kinh tế thị trường, góp phần loại bỏ tính chất phi thị trường của nền kinh tế. Các chủ thể tham gia giao dịch kinh tế đều được phân bổ lợi ích phù hợp. Tình trạng hành chính hóa các giao dịch kinh tế được giảm thiểu góp phần giảm chi phí phi chính thức và chi phí tuân thủ.

Ông Nguyễn Anh Tài (TPHCM): Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho Đảng, cho nhân dân cả nước di sản vô cùng quý báu là nhân cách của một người cộng sản chân chính, trong sáng, nhân hậu

Ông Nguyễn Anh Tài (TPHCM): Khi nhận thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng bàng hoàng, trống vắng, như mất đi điều gì lớn lao.

Tổng Bí thư để lại cho Đảng, cho nhân dân cả nước di sản vô cùng quý báu là nhân cách của một người cộng sản chân chính, trong sáng, nhân hậu và kiên cường, không khoan nhượng trước một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất. Tổng Bí thư đã vừa chống tham nhũng hiệu quả, kiên quyết, vừa củng cố khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển hùng cường.

Gần 3 nhiệm kỳ trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư đã đưa nước ta hội nhập sâu rộng với quốc tế, nhờ thế lĩnh vực kinh tế thương mại cũng liên tục tăng trưởng ngoạn mục trong hơn 1 thập kỷ dù chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Quan trọng hơn hết, ông đã mang lại niềm tin rất lớn để người dân hoàn toàn tin tưởng vào Đảng, vào Chính phủ. Tôi tin dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng di sản ông để lại sẽ được các thế hệ tiếp theo kế thừa tốt nhất, để hương linh ông được an nghỉ bên những bậc lãnh đạo cách mạng tiền bối.

Ông Phạm Xuân Quy (Tổ dân phố 10, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội): Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hình mẫu người cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, trong thời đại mới. Ông là hiện thân của Đảng viên kiên trung với lý tưởng cộng sản, một người có cuộc sống giản dị gần dân, có nhiều đóng góp và cống hiến cho đường lối phát triển, hội nhập của đất nước, tận tâm cho đến hơi thở cuối cùng. Ông xứng đáng được nhân dân kính trọng, tôn vinh.

Ông Trần Thanh Tùng - Hà Nội: Tôi may mắn được một lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ấn tượng rõ nét nhất về bác là một nhà lãnh đạo thân thiện và giản dị, hiền hoà. Cả một đời Tổng Bí thư cống hiến cho đất nước, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Việt Nam trong thời kỳ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đạt được nhiều thành công lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Dẫu biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật nhưng sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư là mất mát to lớn của đất nước và nhân dân. Tiếc nuối lớn nhất là nhiều việc Tổng Bí thư đang làm dang dở thì ông đã vội đi. Nhưng tôi tin tinh thần và sự nghiệp của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục là động lực, niềm tin để người dân học tập, noi theo và tiếp tục cống hiến đóng góp sức mình, thực hiện tâm nguyện và những điều còn dang dở của Tổng Bí thư để xây dựng và phát triển đất nước.

Thượng tá Trần Thị An Bình: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân kính trọng, học tập, rèn luyện và phấn đấu noi theo

Thượng tá Trần Thị An Bình, Phó trưởng Ban phụ trách Điện tử, Báo Công an nhân dân chia sẻ, với tư cách là đảng viên, cán bộ công an, bản thân tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức của mình thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.

Tổng Bí thư là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân kính trọng, học tập, rèn luyện và phấn đấu noi theo. Những hình ảnh của một nhà lãnh đạo nhân hậu, trọn đời vì nước vì dân mãi khắc ghi trong tâm trí tôi cũng như mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân.

Ông Bùi Đình Minh (Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội): Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không quản tuổi tác, không sợ khó khăn, đã lãnh đạo Đảng đưa dân tộc tiếp tục đạt tới những vinh quang. "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, cơ đồ, vị thế như hôm nay", đó không chỉ là niềm tự hào của ông, của Đảng mà còn của cả dân tộc Việt Nam, xứng đáng với cha ông trên chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước và nay là phát triển và hội nhập quốc tế.

Ông Bùi Đình Minh: Cá nhân tôi và nhiều người dân sẽ nhớ mãi hình ảnh thân thương của một người cộng sản đặc biệt, một nhà lãnh đạo tận tụy, niềm nở và gần gũi với nhân dân nhưng rất quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tuổi cao sức yếu, nhưng Tổng Bí thư vẫn đau đáu và quyết tâm thực hiện công cuộc lãnh đạo phát triển đất nước, đặc biệt là chiến dịch phòng chống tham nhũng, làm trong sạch tổ chức Đảng.

Những định hướng, lãnh đạo và chỉ đạo của Tổng Bí thư trong hoàn thiện pháp luật cũng là cách để làm vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy chính quyền. Đến nay, nhiều văn bản luật đã được hoàn thiện như Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh và chữa bệnh…, đem lại sự phấn khởi cho người dân, khích lệ nhân dân phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực để xây dựng, bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời xa nhân thế, nhưng ông để lại cảm hứng cho các thế hệ lãnh đạo tiếp nối những bước tiến vững chắc trên con đường dựng xây đất nước. Cá nhân tôi và nhiều người dân sẽ nhớ mãi hình ảnh thân thương của một người cộng sản đặc biệt, một nhà lãnh đạo tận tụy, niềm nở và gần gũi với nhân dân nhưng rất quyết liệt, kiên trung và liêm khiết.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Bác – một người cộng sản tiêu biểu, kiên trung, tận tụy vì nước vì dân, một nhà lãnh đạo mẫu mực!