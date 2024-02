Những loài hoa chở mùa xuân hạnh phúc, bình an về

Hoa đào và mùa xuân may mắn, bình an

Hoa đào từ lâu đã trở thành loại hoa truyền thống không thể thiếu vào ngày Tết cổ truyền của người Việt. Với sắc hoa rực rỡ, lá xanh mơn mởn, lộc non tràn đầy và chỉ nở vào mùa xuân nên đào được nhiều người lựa chọn làm một trong những loại hoa biểu trưng trong dịp năm mới.

Ở nước ta, đào chủ yếu trồng ở phía Bắc. Có nhiều loại hoa đào như: đào Nhật Tân, đào phai, đào Thất Thốn, đào cổ thụ... Trưng một chậu hoa đào, một cành đào ngày Tết, gia chủ mong muốn tạo thêm sự may mắn, vượng khí và sung túc cho cả năm làm ăn phát đạt, thịnh vượng.

Hoa đào thường nở vào đầu mùa đông và mùa xuân trước khi cây ra lá mới. Hoa đào có nhiều màu sắc khác nhau từ màu trắng cho đến màu hồng nhạt hoặc hồng đậm.

Hoa đào ngày Tết không chỉ là sắc hương hoa rực rỡ để tô điểm cho không gian ngày Tết, mà hoa đào còn bao hàm nhiều ý nghĩa đã được gửi gắm từ bao đời nay của người Việt xưa vào ngày Tết cổ truyền.

Trong phong thủy, hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Không chỉ vậy, hoa đào còn tượng trưng cho sức sống mới, sự sinh sôi, nảy nở.

Hoa đào là tinh hoa ngũ hành: Vẻ đẹp tươi thắm và sắc độ của hoa đào từ xưa đến nay đã được xem như tinh hoa ngũ hành của trời đất. Ý nghĩa của đào trong phong thủy chính là nó có thể giúp xua đuổi bách quỷ cùng những điều không may, từ đó mang lại cho con người một năm mới bình yên và hạnh phúc.

Biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở: Hoa đào thường nở vào đầu đông xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở. Hoa đào khoe sắc cho một năm mới sẽ làm con người thêm hy vọng về một cuộc sống tốt lành hơn và sẽ gặp được may mắn hơn, mở ra một chặng đường tương lai phía trước nhiều thuận lợi.

Biểu tượng cho sự hòa thuận và gắn kết: Hoa đào còn là biểu tượng của tình nghĩa gắn kết và sự chung thủy. Hoa đào mang đầy giá trị nhân văn để gửi gắm những mong muốn cho một năm mới đầy sự gắn kết và hòa thuận giữa người với người.

Biểu tượng của sự an khang thịnh vượng: Sắc hồng của hoa đào được xem là màu sắc mang lại may mắn, sự ấm cúng, niềm vui, niềm tin, tình yêu và những hy vọng một năm mới hạnh phúc và bình an.

Năm mới đến, ai cũng mong cầu an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt, gia đình đầm ấm, yên vui. Có hoa đào trong nhà như có thêm hi vọng. Những nhành đào gieo vào lòng người niềm tin về những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Hoa đào đem đến nguồn sinh khí mới, mọi người trong gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Vẻ đẹp của loài hoa này còn tượng trưng cho người con gái xứ Bắc: đằm thắm, dịu dàng, yêu kiều…

Bởi cành đào ngày Tết có biết bao nhiêu ý nghĩa như vậy, nên việc chọn đào ưng ý cũng vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình. Việc chọn đào chơi Tết cũng lắm công phu, những người sành chơi đào ngày Tết thường chọn cho mình những cành thật già, có lớp vỏ sần sùi, đôi khi đã lún phún chút rêu xanh.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, việc trồng hoa đào trước cửa nhà còn giúp tô điểm không gian sống thêm tươi mới, rực rỡ. Vào ngày Tết, sắc đào phai hồng phớt hay sắc đào đỏ ngọc bích nổi bật trên nền lá xanh làm cho ngôi nhà đầy sức sống.

Hoa mai và Năm mới phú quý, tốt lành

Đã từ lâu hoa mai đã được mọi người chiêm ngưỡng, tượng trưng cho những gì đẹp đẽ thanh tao. Mỗi khi hoa mai nở rộ là mỗi lúc lòng người hớn hở nao nao, là dấu hiệu mùa xuân đang về.

Miền Bắc có hoa đào thì miền Nam có hoa mai. Màu vàng của hoa mai từ lâu được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Mang cây hoa mai về nhà vào dịp Tết có đồng nghĩa với mong muốn một năm mới phát tài, giàu sang.

Tết của người Việt không chỉ có hình ảnh chiếc bánh chưng, những phong bao lì xì đỏ mà còn có những cành mai vàng. Hoa mai vàng là nét đặc trưng của văn hóa Việt và nhất là tại miền Nam. Chẳng nhà nào có thể thiếu đi cành mai với sắc vàng nhẹ nhàng, tươi sáng được.

Tiết trời se lạnh là lúc vạn vật có nhiều thay đổi, nhưng đây lại cũng chính là lúc những nụ mai bung nở. Nhuộm vàng cả bầu không khí để đón một năm mới có nhiều điều may mắn.

Hoa mai mặc dù không mang hương vị đặc biệt bởi mùi của hoa không ấn tượng nhưng màu sắc của nó lại rất đẹp và mang một vẻ đẹp của sự may mắn, thuận lợi. Ví như ngoài những câu chúc, phong bao lì xì hay những phong tục kiêng cữ, người dân Việt thường rất cẩn trọng lời ăn tiếng nói trong dịp Tết cổ truyền, vậy nên họ đặt cành mai với mong muốn có một dịp Tết suôn sẻ, nhiều may mắn.

Khi những nụ hoa mai bung nở trong tiết trời se lạnh và trong khi những loài hoa khác đang “nghỉ ngơi” thì nó lại tỏa hương khoe sắc. Điều này nói đến ý nghĩa của một sức sống mạnh mẽ, ý chí kiên cường và nỗ lực phấn đấu.

Hoa mai là loài hoa được biết đến với sự sống rất bền bỉ có thể lên đến hàng trăm năm. Chính vì vậy hoa mai cũng tượng trưng cho sự dũng cảm và lòng kiên trì của con người. Một năm sung túc, bình an, may mắn, sum vầy và có ý nghĩa hơn nếu như trong nhà có thêm những bông mai khoe sắc.

Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới. Cây mai có rễ cắm sâu vào lòng đất, không bị gục ngã trước gió bão. Nó cũng có thể chịu đựng được mọi loại thời tiết, kể cả khắc nghiệt.

Bởi vậy mà mai còn tượng trưng cho phẩm đức nhẫn nại và đức hy sinh cao cả, sự bền bỉ của người Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, mai còn là biểu tượng cho sự cao thượng, quyền quý.

Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho hy vọng, cũng tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Chính vì thế gia đình nào cũng gắng trang trí trong nhà một chậu mai với hi vọng sang năm mới sẽ phát tài phát lộc, gia đình êm ấm hạnh phúc...

Người miền Trung và miền Nam thường chọn chậu hoa mai to để trang trí phòng khách và những nhánh mai vàng để đặt trên bàn thờ tổ tiên. Hoa mai tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Nên chọn mua nhánh mai có nụ to, điểm lá non mơn mởn, nếu hoa nở rộ trong ngày đầu xuân còn là điềm báo của may mắn, tốt lành.

Giữa cái thời tiết vẫn còn đọng lại khí lạnh của mùa Đông, sắc hồng rực rỡ của nhành đào đã phần nào khiến miền Bắc trở nên ấm áp hơn, xoa dịu làn gió lạnh cuối Đông. Trong khi đó, tại miền Nam, cây mai tỏa sắc vàng óng ánh trong làn nắng dịu dàng của mùa Xuân miền Nam bỗng khiến lòng người rộn ràng, háo hức hẳn lên. Nắng hồng ửng, mai khoe sắc, người dân từ miền Trung trở vào Nam tấp nập chuẩn bị cho một dịp Tết thật trọn vẹn, như ý.

Không chỉ có đào, mai, quất tượng trưng cho cái tết của người Việt, một hai năm trở lại đây, người dân lại có thú vui trưng bày những loại quả mang lại nhiều tài lộc như cam, lựu, bưởi cảnh… cùng các loài hoa mang nét đẹp rực rỡ như phong lan, ly, lay ơn, tuy líp, thủy tiên… Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng cùng vẻ đẹp của nó, mang đến không khí xuân cho mỗi gia đình Việt.

Hoa Thủy tiên - may mắn, sang trọng

Mỗi dịp tết đến xuân về theo lệ truyền thống những gia đình người Hà Nội nô nức mua củ thủy tiên về cắt tỉa để tạo ra những bát hoa thủy tiên may mắn cho năm mới. Thủy tiên nở hoa không khó tuy nhiên để cây đạt được sắc hương như ý, đúng dịp thì cần sự tỷ mẩn của người chơi. Hoa thủy tiên chơi tết phải đẹp cả lá, rễ, hương, hoa.

Người ta thường cắt gọt củ hoa thủy tiên thành các hình dáng độc đáo rồi trồng vào bát, bình, lọ thủy tinh để lộ ra vẻ đẹp của toàn bộ cây hoa. Từ bộ rễ trắng tinh nhiều kiểu dáng, đến những chiếc lá mỡ màng, thân cây uốn lượn, hoa mọng đẹp với hương thơm ngây ngất. Tất cả toát lên vẻ đẹp sang trọng, kiều diễm, thanh thoát, tinh tế.

Hoa Hải đường - thuận hòa, vui vẻ

Hải đường có nhiều loại, lại nở đúng vào mùa xuân với ý nghĩa may mắn, phát tài phát lộc, phú quý, anh em hòa thuận, vui vẻ… nên loài hoa này được trồng rộng khắp miền Bắc.

Một chậu hải đường trong phòng khách chắc chắn sẽ là ý tưởng tuyệt vời để mang đến sắc xuân cùng nhiều điều may mắn cho các thành viên trong gia đình khi bắt đầu một năm mới với nhiều hi vọng và mơ ước.

Hoa Trạng nguyên - thành công, thăng tiến

Tên loài hoa tượng trưng cho ý nghĩa của nó. Với sắc đỏ thắm, hoa trạng nguyên luôn được bao người mến mộ và mong muốn sở hữu một chậu hoa này trong dịp Tết để cầu mong sự thành đạt, may mắn trên con đường học hành.

Ngoài ra loài hoa này còn thể hiện cho sự quyết tâm, ý chí vượt mọi khó khăn thử thách để đạt tới con đường vinh quang, hiển hách.

Hoa Lay ơn - mang đến điềm lành

Hoa lay ơn với hình dáng dài, nhiều hoa tạo thành một chuỗi trên cành, thường được làm hoa cắt cành cắm lọ lục bình tạo vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng. Hoa cũng được cắm phối hợp với nhiều loại hoa khác tạo nên một lọ hoa rực rỡ, đậm sắc hương thường được trưng trên ban thờ, bàn tiếp khách, bàn ăn, giá kệ… đem đến không khí tết vui tươi, tràn đầy sức sống.

Hoa lay ơn còn được trồng vào chậu trang trí cửa nhà, bàn khách, phòng ăn…mang đến vẻ đẹp rực rỡ. Hoa lay ơn còn được gọi là lan kiếm trong phong thủy có tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu, mang đến may mắn, điềm lành cho gia chủ.

Hoa Đồng tiền - hạnh phúc, vui vẻ

Cây hoa đồng tiền hay còn gọi là kim tiền trong phong thủy mang đến nhiều tài lộc, may mắn, tiền của cho gia đình đặc biệt trong dịp Tết. Vẻ đẹp của chậu hoa đồng tiền sẽ đem đến sự sinh động, rực rỡ tươi vui trong ngày xuân. Với dáng nhỏ xinh chậu hoa đồng tiền để bàn thích hợp trưng ở bàn tiếp khách, cửa sổ, phòng ăn... vừa làm sáng bừng không gian vừa đem đến không khí vui vẻ, giàu ý nghĩa.

Hoa Cát tường - thịnh vượng, tài lộc

Đúng như tên gọi của nó, hoa cát tường mang một vẻ đẹp của sự kiêu sa, đem đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Hoa cát tường giống như tiểu thư đằm thắm, ngọt ngào, e ấp, dịu dàng.

Ý nghĩa với phong thủy: là loài hoa vượng tài, may mắn tiền tài cho gia chủ. Theo quan niệm dân gian nhà nào trang trí hoa cát tường mỗi dịp tết đến xuân về thì năm mới sẽ được may mắn, thịnh vượng, tài lộc…