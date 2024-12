Người dùng “được quá nhiều” khi đổi từ xe máy xăng qua xe điện VinFast

Không chỉ được hưởng ưu đãi tài chính mà còn được trải nghiệm một chiếc xe hiện đại, thân thiện môi trường là lý do khiến nhiều người hào hứng bỏ hẳn xe máy xăng để chuyển đổi sang xe điện VinFast.

Mua xe máy điện ưu đãi “kịch trần”, chi phí “chạm sàn”

Anh Tuấn Minh, chủ xe máy điện VinFast Klara S, từng sử dụng chiếc xe xăng hơn 5 năm tuổi. Chi phí bảo dưỡng, thay dầu định kỳ lớn cùng giá xăng ngày càng biến động trong nhiều tháng gần đây khiến anh cân nhắc chuyển sang một lựa chọn tiết kiệm hơn. Đó là lý do anh quan tâm đến các dòng xe máy điện VinFast.

Điều khiến anh Minh cảm thấy thuyết phục nhất là các chính sách ưu đãi hấp dẫn của VinFast. Trong trường hợp mua pin, khách hàng được hỗ trợ tới 12 triệu đồng, một con số không nhỏ giúp giá xe máy điện trở nên tốt hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc. Với phương án thuê pin, người dùng cũng nhận ưu đãi lên tới 4,8 triệu đồng, bao gồm 3 triệu đồng giảm giá trực tiếp và 1 năm miễn phí thuê pin trị giá 1,8 triệu đồng (áp dụng với quãng đường tối đa 500 km/tháng).

Dù chọn hình thức nào, chi phí vận hành xe máy điện đều rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng, và đây chính là yếu tố quan trọng giúp anh Minh đưa ra quyết định. Vị chủ xe đã “chốt” chọn mua mẫu Klara S kèm pin bởi mức giá sau ưu đãi chỉ khoảng hơn 40 triệu đồng, tương đương các mẫu xe máy xăng cùng công năng, nhưng lại đặc biệt tiết kiệm chi phí.

“Trước đây, mỗi tháng tôi phải chi khoảng 500.000 đồng tiền xăng và thêm khoảng 200.000 đồng tiền bảo dưỡng định kỳ. Với xe VinFast, tôi chỉ mất trung bình khoảng 100.000 đồng/tháng cho tiền sạc điện. Sau 1 năm, tôi sẽ tiết kiệm được gần 5 triệu đồng chỉ riêng tiền nhiên liệu”, anh Minh chia sẻ.

Cũng theo anh, khách hàng lựa chọn mua xe thuê pin cũng rất có lợi bởi được mua với giá rẻ hơn rất nhiều, trong khi trong năm đầu tiên, chi phí vận hành gần như bằng 0 do được miễn phí chi phí thuê pin và tiền sạc không đáng kể so với xe xăng. Kể cả sau đó, chi phí sạc điện và thuê pin theo tính toán của anh cũng rẻ hơn so với đổ xăng.

Trải nghiệm hiện đại, thân thiện với môi trường

Câu chuyện của anh Minh không phải là trường hợp duy nhất. Ngày càng nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam lựa chọn xe máy điện VinFast, không chỉ bởi ưu điểm tiết kiệm chi phí mà còn từ sự hài lòng với trải nghiệm lái xe.

Đổi từ chiếc xe Nhật cũ qua một chiếc VinFast Vento S mới, anh Việt Anh (Hải Phòng) chia sẻ, xe máy điện chạy cực kỳ êm ái, không có tiếng ồn hay mùi khói, điều mà xe xăng không thể mang lại. Các tính năng thông minh như định vị GPS, kết nối qua ứng dụng điện thoại giúp anh dễ dàng quản lý xe.

Bên cạnh đó, cảm giác an toàn khi lái xe cũng là điểm cộng lớn. VinFast trang bị cho Vento S và các mẫu xe của mình khung xe chắc chắn, độ ổn định cao. Ngoài ra, mẫu xe Vento S còn có loạt trang bị giúp anh tự tin trên mọi hành trình như hệ thống đèn full LED, phanh ABS, hệ thống pin có tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe hoạt động ổn định ở mức ngập nước 0,5 m trong thời gian 30 phút... Trong khi đó, những mẫu xe cùng tầm giá mà anh tìm hiểu đa phần có trang bị kém hơn.

Đồng thời, sau một thời gian sử dụng, anh Việt Anh hoàn toàn yên tâm với dịch vụ hậu mãi từ VinFast. Mọi vấn đề kỹ thuật đều được đội ngũ hỗ trợ xử lý nhanh chóng với hệ thống mạng lưới xưởng dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh, thành phố. Chính sách bảo hành lên tới 5 năm và không giới hạn quãng đường di chuyển càng khiến anh cảm thấy mình đã chọn đúng.

Với các chính sách ưu đãi hấp dẫn, chi phí vận hành thấp và dịch vụ hậu mãi số 1 thị trường, xe máy điện VinFast đang phủ sóng ngày càng mạnh mẽ và giúp thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh của người Việt.