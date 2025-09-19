Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mua xe “lợi đủ đường”, VinFast VF 6 được gọi là lựa chọn đáng mơ ước của gia đình Việt

09:00 19/09/2025
“Giá hợp lý, chi phí dùng rẻ, công nghệ đầy đủ” là lý do khiến nhiều khách hàng tự tin lựa chọn VinFast VF 6. Sau một thời gian sử dụng, mẫu SUV hạng B của VinFast không chỉ đáp ứng kỳ vọng, mà còn tạo thêm bất ngờ với nhiều chủ xe bởi những trải nghiệm đáng tiền.

Giá mua quá tốt và chi phí sử dụng quá rẻ

Chia sẻ trong một video clip mới đây, anh Đăng Nguyễn (kênh Mê Xe) đã chỉ ra 4 yếu tố đã thúc đẩy anh xuống tiền với mẫu VF 6: giá bán cực kỳ cạnh tranh, chi phí sử dụng thấp, thiết kế đẹp và loạt trang bị ấn tượng.

Riêng về giá bán, vị chủ xe tính toán, chiếc VF 6 của anh ra biển tại Hà Nội có chi phí chỉ hơn 720 triệu đồng, so với giá niêm yết 749 triệu đồng (phiên bản Plus). Đây cũng là mức giá khiến nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ với mẫu SUV thuộc “hàng top” phân khúc như VF 6. So với các đối thủ, mức giá này rẻ hơn ít nhất 60-70 triệu đồng.

1-1758276326.jpg

Để có được mức giá này, hiện tại, người mua đang cùng lúc được hưởng loạt ưu đãi “chồng tầng” của VinFast gồm: giảm 4% nhờ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, được ưu đãi 15 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, thêm 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Chỉ riêng những khoản ưu đãi trên đã giúp chủ xe tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng, chưa kể khoản lệ phí trước bạ bằng 0 mà chủ xe điện đang được hưởng theo chính sách của Nhà nước.

Đi cùng mức giá dễ tiếp cận là chi phí sử dụng quá tiết kiệm. Anh Đỗ Dũng, chủ sở hữu VF 6 tại Hà Nội, cho hay, thời điểm hiện tại, anh và các chủ xe chẳng cần phải lo lắng về tiền đi lại với chính sách miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng của V-Green tới giữa năm 2027.

Kể cả khi tự chi trả, chi phí sạc đầy xe theo anh trung bình cũng chỉ khoảng 100.000 - 200.000 đồng. “Đây là khoản chi quá rẻ khi so sánh với một chiếc xe SH hoặc chỉ bằng một phần nhỏ chi phí đổ xăng cho ô tô cùng quãng đường di chuyển”, anh Dũng nói.

Đồng tình, anh Đăng Nguyễn chỉ ra điểm lời trong quá trình sử dụng là chi phí bảo dưỡng vô cùng thấp. Theo anh, ở mốc bảo dưỡng đầu tiên là 12.000 km, số tiền anh chi trả chỉ khoảng 600.000 đồng. Trong khi đó, với xe xăng, mốc bảo dưỡng đầu tiên là 5.000 km với chi phí gần 1 triệu đồng. Ở các mốc tiếp theo, chủ xe phải rút ví số tiền gấp 3-4 lần.

Khả năng tiết kiệm của VF 6 theo anh Đăng Nguyễn là đặc biệt đáng cân nhắc cho những người đi xe thường xuyên hoặc người trẻ có tài chính chưa dồi dào. “Tiết kiệm 2-3 triệu đồng/tháng tương đương 10% thu nhập rồi, nếu lương khoảng 20-30 triệu đồng, anh nói.

Sức mạnh đáng mơ ước và chính sách hậu mãi đỉnh cao

Không chỉ tiết kiệm chi phí, VF 6 còn chinh phục khách hàng bằng thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.

Nói về VF 6, anh Đỗ Dũng thừa nhận thích cảm giác chắc chắn và chính xác khi cầm vô lăng. Anh khẳng định độ bốc thì không phải bàn bởi với động cơ 201 mã lực, xe chỉ cần đạp sâu chân ga một chút là sẽ tăng tốc và vượt dứt khoát, không bị ì ạch như một số xe xăng cùng phân khúc. Anh Dũng nhấn mạnh rằng sức mạnh này giúp trải nghiệm lái an toàn hơn, trong các tình huống cần vượt xe trên đường nhanh một cách dứt khoát, giảm thiểu rủi ro va chạm.

2-1758276337.jpg

“Việc tăng tốc mạnh mẽ cũng mang lại cảm xúc lái thú vị, phù hợp với phong cách chạy xe của tôi”, vị chủ xe dí dỏm.

Về công nghệ, vị khách hàng ở Hà Nội đặc biệt đánh giá cao hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) – người bạn đã hỗ trợ anh rất nhiều trong quá trình sử dụng. Trên cao tốc, anh có thể nhàn nhã với loạt tính năng như: Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo điểm mù… Đặc biệt, anh kể lại một lần tính năng phanh tự động khẩn cấp đã cứu anh một pha khi giúp anh tránh được va chạm với xe máy bất ngờ cắt ngang đầu.

Ngoài ra, theo anh, màn hình hắt kính  lái (HUD) trên VF 6 cũng là một tính năng hiếm gặp ở phân khúc B. Màn hình HUD giúp hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết, từ tốc độ, xi-nhan tới cảnh báo điểm mù… Các trang bị khác như camera 360 độ, làm mát ghế cũng được đánh giá là rất hữu dụng, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc và thời tiết nóng bức ở Việt Nam.

Quan trọng hơn, anh Đăng Nguyễn khẳng định chính sách hậu mãi của VinFast là ưu điểm cực lớn và gần như duy nhất trên thị trường. Cụ thể, pin VF 6 được bảo hành tới 8 năm hoặc 160.000 km, trong khi xe được bảo hành tới 7 năm, hơn xa so với mức 3-5 năm của các hãng khác. Trong khi đó, pin xe được nhiều người dùng đánh giá là chai rất ít ngay cả với xe chạy dịch vụ với quãng đường lên tới 10 vạn km.

Hệ thống sạc theo anh cũng là lợi thế quá lớn của VinFast. Mạng lưới trạm sạc V-Green hiện nay đã phủ rộng toàn quốc, đặc biệt ở Hà Nội cứ khoảng vài km lại có một trạm. Đối với những chuyến đi xa, các trạm sạc được bố trí trên các điểm dừng nghỉ ở cao tốc, các cây xăng, giúp việc di chuyển đường dài trở nên thuận tiện hơn.

Dù có trải nghiệm đa dạng với xe, các chủ xe đều có chung một nhận định: VinFast VF 6 là một lựa chọn đúng đắn và đáng giá bởi từ chi phí tới trang bị và dịch vụ hậu mãi, mẫu B-SUV của VinFast đều “trên cơ”, thậm chí bỏ xa các đối thủ

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

