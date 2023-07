Miễn phí dịch vụ chữ ký số từ xa VNPT SmartCA cho người dân khi thực hiện giao dịch trên các cổng dịch vụ công

Cùng với việc miễn phí không thời hạn giải pháp chữ ký số từ xa VNPT SmartCA khi ký số trên các cổng dịch vụ công, VNPT còn miễn phí khởi tạo gói chữ ký số cá nhân và duy trì thời hạn 12 tháng để giúp công dân có thể thực hiện nhiều giao dịch điện tử khác bằng chữ ký số, gia tăng trải nghiệm trên môi trường điện tử dễ dàng.

Nhân viên VNPT hướng dẫn công dân khởi tạo chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA

Đăng ký chữ ký số đơn giản, tiện lợi và an toàn

Nếu như trước đây, khi nói đến chữ ký số, nhiều người sẽ e ngại về chi phí phải bỏ ra để thực hiện trên mỗi giao dịch lẫn chi phí duy trì chữ ký số. Việc thiếu đi phương thức xác thực cá nhân an toàn, hiệu quả trở thành trở ngại khi tiếp cận các dịch vụ số trên môi trường điện tử, cản trở quá trình trở thành “Công dân số” của đa số người dân. Là doanh nghiệp dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, có trách nhiệm với xã hội, việc VNPT cung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa VNPT SmartCA hoàn toàn miễn phí sẽ giúp gạt bỏ trở ngại cuối cùng này, đẩy mạnh, nhanh hơn nữa quá trình số hóa quốc gia và đem đến sự thuận tiện nhất cho người dân, khách hàng khi thực hiện các giao dịch số.

Theo đó, để khởi tạo chữ ký số cho bản thân, người dân chỉ cần truy cập vào website http://bit.ly/smartcavnpt_km và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn.

Sau khi đăng ký thành công việc cấp chữ ký số VNPT SmartCA trực tuyến, người dân cũng có thể thực hiện xác thực thông tin và kích hoạt chữ ký số ngay trên ứng dụng VNPT SmartCA chỉ với hai bước là chụp ảnh & quay video giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu) và đối chiếu với ảnh chụp chân dung. Quá trình nhận dạng xác minh danh tính, trích xuất thông tin giấy tờ được diễn ra tự động chính xác và nhanh chóng, thay vì phải mất thời gian xác thực trực tiếp như trước kia. Sau khi hoàn tất các bước này, người dân đã có thể tiến hành ký số dễ dàng khi thực hiện các giao dịch trên các cổng dịch vụ công của Chính phủ, Bộ ngành và địa phương.

Lợi ích dài lâu

Là doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam, hiện nay các dịch vụ ký số và ký số từ xa của VNPT đều đang nhận được sự đón nhận, đánh giá cao của các cơ quan, bộ ngành, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Riêng với VNPT SmartCA, giải pháp hiện đã, đang được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công các Bộ, Ngành, TP/Tỉnh như Thuế Điện tử - TCT, Kho bạc nhà nước, Hệ thống Thông tin Giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ KH&CN và nhiều cổng dịch vụ công Tỉnh/TP trên cả nước.... VNPT SmartCA đã tạo ra nhiều thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức, không chỉ rút ngắn tối đa thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo công khai, minh mạch trong quản lý, điều hành.

Đặc biệt, chỉ với thiết bị cầm tay được kết nối Internet như smartphone, laptop, máy tính bảng…, cùng vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể ký số dễ dàng với VNPT SmartCA mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo an toàn và hiệu quả mà không cần USB token như trước kia.

VNPT SmartCA được xây dựng đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ thông tin và Truyền thông. Đồng thời, dịch vụ cũng liên tục được đầu tư, nâng cấp, áp dụng công nghệ bảo mật tối ưu nhất cho hệ thống hạ tầng Cloud nhằm đảm bảo mức an toàn cao nhất, bảo mật dữ liệu, thông tin, đem đến sự an tâm cho khách hàng.

Để có thêm thông tin, người dân cũng có thể liên hệ tới tổng đài 1800.1260 – Nhánh 1 để được giải đáp, hỗ trợ.