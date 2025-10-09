Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

MB bắt tay đối tác quốc tế, tiến vào kinh doanh tài sản số

08:26 09/10/2025
Lãnh đạo MB chia sẻ, việc tiến vào mảng kinh doanh tài sản số là bắt buộc, nhằm mục tiêu giúp khách hàng có đầy đủ các lựa chọn dịch vụ khi sử dụng hệ sinh thái MB.

Ngày 5/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đã tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2025. Đáng chú ý, lãnh đạo MB đã hé lộ mảnh ghép mới trong hệ sinh thái của MB.

Cụ thể, ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT MB - cho biết, ngân hàng đang mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực kinh doanh tài sản số và hợp tác với đối tác top 3 thế giới trong lĩnh vực này.

"Đây là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm mục tiêu đưa thêm các nguồn lực vào động lực tăng trưởng kinh tế, trong đó có tài sản số", ông Trung khẳng định.

1-1759973148.png

Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Theo ông Trung, MB là ngân hàng có năng lực công nghệ tốt với hơn 2.000 kĩ sư công nghệ và đầu tư lớn cho nền tảng. Việc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh tài sản số là điều tất yếu để 33 triệu khách hàng hiện tại của MB có đầy đủ các lựa chọn khi sử dụng hệ sinh thái, không chỉ dừng ở các dịch vụ ngân hàng mà còn mở rộng đến chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, trái phiếu… và tiến tới là tài sản số.

Do đó, MB lựa chọn đối tác lớn, uy tín, có kinh nghiệm, năng lực công nghệ đặc biệt là vấn đề bảo mật khách hàng.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Thành Trung một lần nữa khẳng định, năm 2025 chuyển đổi số tiếp tục là động lực tăng trưởng của MB.

Các nền tảng số chủ lực như App MBBank, BIZ MBBank và mảng dịch vụ Banking-as-a-Service (BAAS) đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của MB cả về số lượng khách hàng, CASA, doanh thu…

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2025, số lượng khách hàng của MB đạt gần 33 triệu, tăng gấp 13 lần trong 5 năm qua. Quy mô giao dịch trên kênh số của MB giữ vững top 1 thị trường. Tổng doanh thu trên kênh số đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với bình quân năm 2024 và chiếm 38% tổng doanh thu toàn ngân hàng. Tỷ lệ doanh thu trên kênh số tăng mạnh hằng năm, dự kiến cuối năm 2025 sẽ đạt 40%.

Bên cạnh đó, MB đang triển khai mô hình BAAS và API với tốc độ cao. Đối với BAAS, MB đã có 783 đối tác kết nối trong năm 2024 và phát triển 228 khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm 2025. Hiện có 1210 APIs đã được phát triển nội bộ và dự kiến đạt con số 1600 APIs trong năm 2025. Cùng với đó, MB đang triển khai 91 mini apps với 8 triệu tỷ đồng giá trị giao dịch chỉ trong nửa đầu năm 2025.

“MB đang dẫn dắt thị trường mô hình kinh doanh này”, lãnh đạo MB khẳng định.

2-1759973157.png

Chuyển đổi số tiếp tục là động lực tăng trưởng của MB trong những năm tiếp theo

Trả lời một nhà đầu tư về thách thức cạnh tranh, nhiều ngân hàng đã bắt kịp MB về chuyển đổi số, Chủ tịch Lưu Trung Thái nói, MB là đơn vị tiên phong, tốc độ tốt nhất trên thị trường và hiện MB đang giành được lợi thế đó là số lượng khách hàng và số lượng giao dịch lớn nhất. MB đã chuyển qua giai đoạn chăm sóc, gia tăng giá trị trên từng khách hàng.

"Đương nhiên các ngân hàng khác sẽ bắt kịp, nhưng lúc đó MB đã ở một hành trình chuyển đổi số mới", ông Thái nói thêm.

Chia sẻ về định hướng chiến lược 6 tháng cuối năm 2025, ông Đàm Nhân Đức – Kinh tế trưởng MB - nhấn mạnh, MB sẽ tiếp tục tập trung vào tăng trưởng, mở rộng khách hàng, tăng tỷ lệ active.

Tiếp theo, là tăng cho vay với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung các ngành nghề sản xuất, chế biến, chế tạo.. Ông Đức nói, tăng trưởng kinh tế có điều chỉnh, trước phụ thuộc xuất khẩu, đầu tư, còn 3-5 năm tiếp theo sẽ là tiêu dùng, gia tăng tầng lớp trung lưu, xuất nhập khẩu. Ngoài ra, giai đoạn sắp tới sẽ thêm động lực là đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tăng huy động phù hợp với nhu cầu tín dụng, tập trung CASA và tối ưu kì hạn, nguồn vốn để duy trì chi phí vốn huy động (COF) ở mức 3.1-3.2%

Cùng với đó, MB sẽ tăng cường hợp lực tập đoàn, bán chéo và nâng cao hiệu quả các CTTV, phấn đấu tăng năng suất toàn tập đoàn khoảng 10% trong năm 2025.

Kết thúc hội nghị, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT - lạc quan nhận định rằng, với những chỉ tiêu, tình hình hiện nay của nền kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh, MB có khả năng sẽ đạt và vượt kế hoạch năm nay.

Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/mb-bat-tay-doi-tac-quoc-te-tien-vao-kinh-doanh-tai-san-so-ar969602.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch Thông tin kinh doanh
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50%...

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu Thông tin kinh doanh
T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư...

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực Thông tin kinh doanh
“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

Tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FWC 2025), Việt Nam...

VinGroup thành lập Công ty sản xuất Thép VinMetal – chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim Thông tin kinh doanh
VinGroup thành lập Công ty sản xuất Thép VinMetal – chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia...

Vinamilk – doanh nghiệp F&B duy nhất được vinh danh Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 Thông tin kinh doanh
Vinamilk – doanh nghiệp F&B duy nhất được vinh danh Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Vừa qua, Vinamilk đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Đây là một trong những...

Vinamilk lần thứ 14 liên tiếp được vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam Thông tin kinh doanh
Vinamilk lần thứ 14 liên tiếp được vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

14 năm liên tiếp được vinh danh trong Top50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (TOP50), Vinamilk...

Mới cập nhật
Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên của Đảng bộ đợt 19/5/2025, đợt 2/9/2025; Hội nghị thông tin chuyên đề quý III/2025 và lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành

Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành

Hầu hết tân sinh viên bước vào đại học đều háo hức về những tháng ngày rực rỡ, tươi đẹp, nhưng chỉ vài tuần sau đã bị thực tế cho nếm đủ combo “khai vị” cực gắt: cháy túi, kẹt xe và sốc với các môn học mới. Một hành trình trưởng thành không giáo trình nào dạy, nhưng ai cũng phải tự mình vượt qua để thật sự lớn lên.

3 giờ trước Thông tin cần biết

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50% (chưa bao gồm thuế, phí) để khám phá Việt Nam và thế giới. Khuyến mãi áp dụng từ 10/10/2025 - 19/10/2025 khi hành khách đặt vé và nhập mã SUPERSALE1010 tại website vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air. Hàng triệu vé Eco (*) với ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, thời gian bay linh hoạt từ 01/11/2025 – 27/5/2026 (**) đang chờ đón bạn!

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên (2021) - vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố là người đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2025.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước

Chiều 8/10, tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quy định mới về dự án áp dụng hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

Quy định mới về dự án áp dụng hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị định số 257/2025/NĐ-CP ngày 08/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước. Đây là giải thưởng uy tín do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

Tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FWC 2025), Việt Nam SuperPortTM, liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và Tập đoàn T&T (Việt Nam) đã giới thiệu Kho hàng không kéo dài, một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực kết nối logistics hàng không và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay