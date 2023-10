Làm việc linh hoạt đang là ưu tiên hàng đầu của Gen Z hiện nay

Dù không mới trên thế giới, nhưng “work from home" (làm việc tại nhà), “work from anywhere" (làm việc ở bất cứ đâu) hay “remote work" (làm việc từ xa) đã trở thành hình thức làm việc được Gen Z ưa chuộng và ưu tiên tìm kiếm.

Quỳnh Chi, 28 tuổi, hơn 1 năm trước nghỉ việc quản lý nhãn hàng lớn tại một doanh nghiệp có tiếng. Lý do không phải vì công việc mới đem lại một bước tiến cao hơn trong sự nghiệp mà đơn giản cô muốn tìm một môi trường thoải mái hơn thay cho những ngày dài vùi mình vào các cuộc họp chiến lược, phân tích thị trường, bán hàng kéo dài từ sáng tới khuya.

Công việc mới của Chi làm tư vấn chiến lược marketing cho các nhãn hàng mới ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. “Mình làm tư vấn 1 lúc cho nhiều nhãn hàng, nhiều doanh nghiệp chứ không “đóng đinh” tại 1 chỗ. Làm việc qua mail, họp qua zoom, “văn phòng” của mình có thể là bất cứ đâu, hoàn toàn thoải mái mà hiệu quả”, Quỳnh Chi nói.