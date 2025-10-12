Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết

15:27 12/10/2025
Khép lại vòng Sơ khảo đầy ấn tượng, Ban giám khảo cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã tìm ra 30 đội thi xuất sắc nhất để tiếp tục tranh tài ở vòng Bán kết.

Lộ diện 30 đội thi tranh tài tại vòng Bán kết

Chính thức khởi động và mở cổng nhận bài từ ngày 18/8, cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” do VinFast tổ chức đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng marketer, đặc biệt là giới trẻ đam mê sáng tạo.

01-1760257611.jpg

Đề bài cuộc thi yêu cầu người dự thi nghiên cứu và phát triển ý tưởng marketing đột phá giúp thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh trong cộng đồng cũng như tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu, sự yêu mến với VinFast tại Việt Nam và quốc tế. Thí sinh tự do lựa chọn giữa ô tô hoặc xe máy điện VinFast để làm nền tảng cho chiến dịch.

Với đề tài thú vị này, chỉ trong hơn một tháng, Ban tổ chức đã nhận được lượng lớn bài dự thi đến từ các cá nhân và đội nhóm trên khắp cả nước.

Ở vòng Sơ khảo, năng lực của các đội thi được thể hiện qua bản trình bày ý tưởng toàn diện, từ phân tích thị trường và nhóm đối tượng khách hàng, cho đến kế hoạch triển khai, dự toán chi phí cho đến hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả (KPI). 

02-1760257619.jpg

Giữa một “rừng” những ý tưởng sáng tạo đủ màu sắc, Ban Giám khảo đã làm việc nghiêm túc, công tâm để chính thức chọn ra 30 cá nhân và đội thi xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Bán kết.

Theo Ban tổ chức, vòng Bán kết sẽ là giai đoạn mang tính bản lề, thử thách toàn diện khả năng tư duy chiến lược, sáng tạo và năng lực triển khai thực tế của các đội thi. Nếu ở vòng Sơ khảo, thí sinh mới dừng lại ở việc xây dựng ý tưởng trên giấy, thì ở vòng này, các đội phải chứng minh được tính khả thi, sức lan tỏa và giá trị ứng dụng của chiến dịch thông qua màn pitching online.

Đây là thời điểm để các thí sinh thể hiện bản lĩnh của một marketer thực thụ, không chỉ có ý tưởng hay, mà còn biết biến ý tưởng đó thành giải pháp hiệu quả và phù hợp với thị trường. Kết thúc vòng Bán kết, 10 đội thi, cá nhân có phần thể hiện ấn tượng nhất sẽ giành quyền góp mặt tại Vòng Chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 26/10.

Giải thưởng dành cho thí sinh/đội thi thắng cuộc có tổng trị giá lên đến hơn 630 triệu đồng, bao gồm: 1 Giải Đặc biệt là 1 xe ô tô điện VinFast VF 3; 1 Giải Nhất là  1 xe máy điện VinFast Theon S; cùng nhiều giải thưởng giá trị khác như xe máy điện VinFast Vento Neo, Feliz Neo và Motio.

Hành trình đầy cảm hứng, khẳng định bản lĩnh Marketer

Với format tổ chức mới mẻ, đề bài mang tính thực tiễn cao cùng sự đồng hành của VinFast - hãng xe số 1 Việt Nam và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực marketing, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã trở thành sân chơi ý nghĩa để các marketer trẻ thử sức, khẳng định năng lực và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Nói về cuộc thi, nhiều thí sinh đã tham gia đều bày tỏ sự thích thú với cơ hội tham gia một thử thách thực chiến cho một thương hiệu lớn như vậy.

“Với em, ‘Kiến tạo Việt Nam Xanh’ không chỉ là một cuộc thi, mà là cơ hội để thử thách bản thân và hiểu sâu hơn về cách marketing có thể tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Làm việc với đề bài thực tiễn như vậy giúp người trẻ như em nhìn rõ hơn mối liên hệ giữa sáng tạo, chiến lược và tác động thực tế - điều mà sách vở không thể mang lại”, Ngọc Phương, đại diện đội thi gồm ba bạn trẻ đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ.

Không chỉ là sân chơi dành cho sinh viên, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” còn thu hút nhiều marketer trẻ chuyên nghiệp muốn thử sức và “đo lại” chính mình.

Hoàng Nam (Hà Nội) - một marketer với hơn 5 năm kinh nghiệm - chia sẻ rằng dù đã quen với nhịp độ công việc căng thẳng, deadline dày đặc và những chiến dịch thực tế, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” vẫn mang lại cho anh cảm giác “đã” hiếm có.

03-1760257619.jpg

“Bài toán mà cuộc thi đặt ra không chỉ đòi hỏi tư duy sáng tạo, mà còn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Nó khiến tôi nhớ lại lý do vì sao mình yêu nghề này: vì marketing có thể tạo ra những thay đổi thật, chứ không chỉ là con số”, Hoàng Nam chia sẻ. 

Cũng theo Nam, cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Đây là dịp để các marketer trẻ thể hiện tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp, đồng thời cũng là cơ hội để VinFast tìm kiếm những ý tưởng đột phá, truyền cảm hứng cho hành trình đưa xe điện Việt đến gần hơn với cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống xanh và phát triển bền vững.

PV

