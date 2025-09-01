Hơn 14.000 phạm nhân được đặc xá về nhà đón Quốc khánh 2/9

Một ngày trước lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 14.025 phạm nhân trên cả nước đã nhận quyết định đặc xá, nhận tiền đi đường để trở về nhà.

Sáng 1/9, các trại giam trên cả nước công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, đã dự lễ công bố quyết định đặc xá với 435 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4 ở tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 29/8 và 31/8, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký hai quyết định đặc xá về việc tha tù trước thời hạn cho 14.020 phạm nhân và 5 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Như vậy, cùng với 8.056 người đợt 1, năm nay có tổng cộng 22.081 người được đặc xá, số lượng "lớn nhất từ trước tới nay".

Từ hơn 8h, các phạm nhân tập trung tại hội trường chờ công bố, sau đó lần lượt từng nhóm nhận quyết định đặc xá.

Chúc mừng các phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4 được hưởng đặc xá trong đợt này, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói "đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới đầy khó khăn, thách thức của cuộc sống mưu sinh".

Con đường sắp tới có thể còn có cám dỗ, lôi kéo nhưng ông tin những gì đã được học tập, rèn luyện trong trại giam sẽ giúp các phạm nhân khi trở về có đủ bản lĩnh để vượt qua.

"Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Đồng thời, hãy sống một cuộc đời có ích trong niềm tin yêu và yên tâm của gia đình", Phó thủ tướng Thường trực nói.

Mỗi phạm nhân đặc xá rời trại giam Phú Sơn 4 được phát tiền đi lại, ăn uống. Căn cứ chiều dài quãng đường, mỗi người sẽ nhận mức khác nhau. Ngoài ra, nhiều phạm nhân còn được trả lại tiền lưu ký, tiền ký gửi còn thừa.

Các thủ tục với phạm nhân được đặc xá đều hoàn thành trong sáng nay.

Ngoài giấy chứng nhận đặc xá, mỗi phạm nhân được nhận căn cước gắn chíp và một sim MobiFone - nhà mạng do Bộ Công an đại điện chủ sở hữu vốn Nhà nước.

Sáng 1/9, tại Hà Nội, hai trại tạm giam số 1 và số 2 cùng lúc tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 176 phạm nhân.

Công an đánh giá đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã ăn năn, hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Những người được tự do đều nhận quần áo, dép mới để ra khỏi cánh cổng trại, hòa nhập cộng đồng.

Phạm nhân nhận giấy chứng nhận đặc xá. Trong đợt này, đại diện phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã đến hướng dẫn thực hiện quy định xoá án tích với người được đặc xá.

Một nữ phạm nhân nhận lại tư trang, cùng các giấy tờ liên quan.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam số 1, cho biết để chuẩn bị hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề. Qua đó, mỗi phạm nhân có thể lựa chọn một công việc phù hợp để mưu sinh.

Sau khi các phạm nhân ra khỏi cánh cổng trại giam, hàng trăm người đứng ngoài cổng chờ sẵn.

80 năm qua Nhà nước đã 40 lần đặc xá, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn. Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước 11 lần ký Quyết định đặc xá cho trên 104.000 phạm nhân.

Theo Bộ Công an, hầu hết người được đặc xá trở về xã hội đều nhanh tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp.