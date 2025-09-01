Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Hơn 14.000 phạm nhân được đặc xá về nhà đón Quốc khánh 2/9

19:00 01/09/2025
Một ngày trước lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 14.025 phạm nhân trên cả nước đã nhận quyết định đặc xá, nhận tiền đi đường để trở về nhà.
image001-1756733969.png

Sáng 1/9, các trại giam trên cả nước công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, đã dự lễ công bố quyết định đặc xá với 435 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4 ở tỉnh Thái Nguyên.

image003-1756734069.png

Ngày 29/8 và 31/8, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký hai quyết định đặc xá về việc tha tù trước thời hạn cho 14.020 phạm nhân và 5 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Như vậy, cùng với 8.056 người đợt 1, năm nay có tổng cộng 22.081 người được đặc xá, số lượng "lớn nhất từ trước tới nay".

image005-1756734069.png

Từ hơn 8h, các phạm nhân tập trung tại hội trường chờ công bố, sau đó lần lượt từng nhóm nhận quyết định đặc xá.

Chúc mừng các phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4 được hưởng đặc xá trong đợt này, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói "đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới đầy khó khăn, thách thức của cuộc sống mưu sinh".

Con đường sắp tới có thể còn có cám dỗ, lôi kéo nhưng ông tin những gì đã được học tập, rèn luyện trong trại giam sẽ giúp các phạm nhân khi trở về có đủ bản lĩnh để vượt qua.

"Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Đồng thời, hãy sống một cuộc đời có ích trong niềm tin yêu và yên tâm của gia đình", Phó thủ tướng Thường trực nói.

image007-1756734069.png

Mỗi phạm nhân đặc xá rời trại giam Phú Sơn 4 được phát tiền đi lại, ăn uống. Căn cứ chiều dài quãng đường, mỗi người sẽ nhận mức khác nhau. Ngoài ra, nhiều phạm nhân còn được trả lại tiền lưu ký, tiền ký gửi còn thừa.

Các thủ tục với phạm nhân được đặc xá đều hoàn thành trong sáng nay.

image009-1756734069.png

Ngoài giấy chứng nhận đặc xá, mỗi phạm nhân được nhận căn cước gắn chíp và một sim MobiFone - nhà mạng do Bộ Công an đại điện chủ sở hữu vốn Nhà nước.

image011-1756734069.png

Sáng 1/9, tại Hà Nội, hai trại tạm giam số 1 và số 2 cùng lúc tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 176 phạm nhân.

Công an đánh giá đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã ăn năn, hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

image013-1756734069.png

Những người được tự do đều nhận quần áo, dép mới để ra khỏi cánh cổng trại, hòa nhập cộng đồng.

image015-1756734069.png

Phạm nhân nhận giấy chứng nhận đặc xá. Trong đợt này, đại diện phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã đến hướng dẫn thực hiện quy định xoá án tích với người được đặc xá.

image017-1756734069.png

Một nữ phạm nhân nhận lại tư trang, cùng các giấy tờ liên quan.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam số 1, cho biết để chuẩn bị hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề. Qua đó, mỗi phạm nhân có thể lựa chọn một công việc phù hợp để mưu sinh.

image019-1756734069.png

Sau khi các phạm nhân ra khỏi cánh cổng trại giam, hàng trăm người đứng ngoài cổng chờ sẵn.

80 năm qua Nhà nước đã 40 lần đặc xá, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn. Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước 11 lần ký Quyết định đặc xá cho trên 104.000 phạm nhân.

Theo Bộ Công an, hầu hết người được đặc xá trở về xã hội đều nhanh tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp.

Theo vnexpress.net Copy link
Link bài gốc Copy link https://vnexpress.net/hon-14-000-pham-nhan-duoc-dac-xa-ve-nha-don-quoc-khanh-2-9-4933953.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Khó khăn, vướng mắc trong bảo quản, xử lý vật chứng trong các vụ án kinh tế và một số giải pháp nâng cao hiệu quả Bên khung cửa tư pháp
Khó khăn, vướng mắc trong bảo quản, xử lý vật chứng trong các vụ án kinh tế và một số giải pháp nâng cao hiệu quả

(Pháp Lý - Thời gian qua, trong quá trình điều tra các vụ án về kinh tế, cơ quan có...

Tội “ Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước": Cấu thành tội phạm và những dấu hiệu pháp lý cơ bản Bên khung cửa tư pháp
Tội “ Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước": Cấu thành tội phạm và những dấu hiệu pháp lý cơ bản

(Pháp lý). Vừa qua, một số cán bộ có chức vụ bị cơ quan điều tra khởi tố tội “...

Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng – Thành công và những vấn đề đặt ra Bên khung cửa tư pháp
Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng – Thành công và những vấn đề đặt ra

Trong những năm qua, kết quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng ( PCTN ) đã mang...

Những vấn đề pháp lý cần giải quyết trong thực tiễn tố tụng đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đồng tiền số Bên khung cửa tư pháp
Những vấn đề pháp lý cần giải quyết trong thực tiễn tố tụng đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đồng tiền số

(Pháp lý). Sự phát triển mạnh mẽ của đồng tiền số (cryptocurrency) trong thập kỷ qua đã mở ra nhiều...

Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống Bên khung cửa tư pháp
Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

(Pháp lý). Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công...

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống Bên khung cửa tư pháp
Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm buôn lậu đã và đang lợi dụng không...

Mới cập nhật
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối ngoại giao nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư, đặc biệt tại các tỉnh Tây Bắc.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tuyên ngôn Độc lập 1945: Gắn kết quyền con người với quyền dân tộc, tư tưởng mang tầm vóc thời đại

Tuyên ngôn Độc lập 1945: Gắn kết quyền con người với quyền dân tộc, tư tưởng mang tầm vóc thời đại

Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 không chỉ chấm dứt ách đô hộ thực dân mà còn đặt nền móng tư tưởng về sự thống nhất giữa quyền con người và quyền dân tộc ở Việt Nam.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kiến nghị minh bạch hóa cơ chế định giá đất trong Luật Đất đai sửa đổi

Kiến nghị minh bạch hóa cơ chế định giá đất trong Luật Đất đai sửa đổi

HoREA kiến nghị cần minh bạch hóa cơ chế định giá đất trong Luật Đất đai sửa đổi, nhấn mạnh việc áp dụng bảng giá đất phải rõ ràng, dễ dự đoán.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba

Tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba

Sáng 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Lễ đón trọng thể cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chuyên gia xe ấn tượng về Lạc Hồng 900 LX: Nâng tầm công nghệ, kỹ thuật và độ hoàn thiện của ô tô Việt Nam

Chuyên gia xe ấn tượng về Lạc Hồng 900 LX: Nâng tầm công nghệ, kỹ thuật và độ hoàn thiện của ô tô Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế sang trọng cùng vật liệu hoàn thiện cao cấp, Lạc Hồng 900 LX còn được nhiều chuyên gia xem là minh chứng cho trí tuệ và năng lực sản xuất Việt Nam.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Chiều 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

18 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.

19 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kinh tế tư nhân: Nghị quyết 68 cần quyết liệt giao chỉ tiêu KPI và trách nhiệm giải trình

Kinh tế tư nhân: Nghị quyết 68 cần quyết liệt giao chỉ tiêu KPI và trách nhiệm giải trình

Nghị quyết 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành vào tháng 5/2025 là bước ngoặt quan trọng trong nhận thức và định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được xác định rõ là một trong ba động lực chính, đồng thời được cụ thể hóa bằng tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

19 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh diễu hành và người dân tham gia đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh diễu hành và người dân tham gia đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước. Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

19 giờ trước Thông tin cần biết

MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay