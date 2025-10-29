Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực – “Đại tiệc ăn chơi’ hot nhất thời điểm này

14:24 29/10/2025
Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui. Tất cả hội tụ tại Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025, đang “gây bão” khi biến khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) thành “thành phố không ngủ” với đại tiệc ẩm thực - giải trí quy mô hơn 4.500 chỗ, nơi mùa thu trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết.

Cheer Fest: Đại tiệc không ngủ – nơi bia, lửa và nhạc “bắt vibe” cùng nhau

Được tổ chức bởi Bộ Công Thương, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,… Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất không chỉ là điểm hẹn mua sắm đơn thuần mà là siêu lễ hội trải nghiệm – nơi giao hòa giữa công nghệ, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật.

a1-1761722644.jpg

Trong “bản hòa ca đa sắc” ấy, Lễ hội Bia và Nướng Cheer Fest chính là “nốt nhạc cao trào” - nơi khói, lửa, âm nhạc và bia tạo thành một “đại tiệc ẩm thực”, khiến công chúng đặc biệt là giới trẻ “phát sốt” về những trải nghiệm độc đáo, thú vị.

Từ 25/10 đến 4/11, hơn 30 gian hàng mang đến một hành trình vị giác toàn cầu, khiến khu sân Nam giống như một “thành phố không ngủ” giữa lòng Hà Nội, rực rỡ ánh đèn, rộn ràng tiếng nhạc trong không gian lễ hội bia và nướng quốc tế đúng nghĩa.

 

a2-1761722655.jpg
a3-1761722656.jpg

Hơn 100 loại bia từ những dòng bia thủ công chọn lọc đến thương hiệu nổi tiếng lâu đời của Việt Nam, Đức, Bỉ… khiến ai đi ngang cũng muốn dừng chân. Mỗi ly bia đều mang theo một câu chuyện về văn hóa, vùng đất và con người.

Đi kèm với đó là đại tiệc BBQ không biên giới với mùi thơm quyến rũ của rất nhiều loại đồ nướng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới: bê quay nguyên con vàng ruộm, đùi cừu nướng thảo mộc dậy hương, tôm hùm Nha Trang nướng bơ tỏi thơm ngậy, hay hàu Nhật nướng phô mai béo ngọt tan ngay đầu lưỡi…

a4-1761722655.jpg

Chưa hết, cả một “vũ trụ street food” từ Thái, Trung, Âu, Mỹ cũng góp mặt, với pad Thái, bồ câu quay trà Long Tỉnh, hay Spaghetti Bolognese... Tất cả tạo nên một “bản giao hưởng” của khói, lửa và hương vị, đánh thức mọi giác quan.

a5-1761722655.jpg

Điều làm nên đẳng cấp cho Cheer Fest là sự hội tụ hiếm có của “dream team” siêu đầu bếp thế giới như Chef Benoit Leloup (Pháp), Chef Don David (Mỹ) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nướng BBQ Thế giới, cùng các ngôi sao ẩm thực Việt là Chef Phạm Tuấn Hải và Chef Trần Thị Hiền Minh. Giới trẻ trầm trồ không ngớt với các màn “trình diễn” nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao vô cùng mãn nhãn, tạo nên bữa tiệc vị giác với những món ăn vừa lạ, vừa gần gũi - đúng chất fusion Á - Âu.

Khi hoàng hôn buông xuống, Cheer Fest chuyển sang “chế độ lễ hội”: DJ bùng nổ với House & EDM, xen lẫn các tiết mục Flamenco bốc lửa, accoustic chill chill và những màn biểu diễn xiếc, ảo thuật cực hút mắt.

a6-1761722655.jpg

Không khí còn “cháy” thêm với chuỗi minigame “vui nổ trời” như: thi uống bia tốc độ (29/10), bịt mắt ăn xúc xích (27/10 và 3/11), vũ điệu hóa đá, lễ hội hóa trang Halloween (31/10), đập bóng bay, đuổi hình bắt chữ… Ai cũng có thể trở thành “nhân vật chính” của đêm hội. Tất cả hòa quyện thành đêm vui bất tận, đúng chất “Cheer Fest”.

Tôi tưởng chỉ đến ăn uống thôi, ai ngờ lại thấy mình như lạc vào một lễ hội châu Âu giữa lòng Hà Nội. Âm nhạc, khói nướng, ánh đèn - mọi thứ đều khiến mình muốn ở lại đến tận khuya”, Hoàng Anh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Cheer Fest đúng kiểu ‘chạm’ được mùa thu bằng tất cả giác quan luôn. Nghe DJ mix, ăn BBQ, rồi chụp ảnh dàn siêu đầu bếp quốc tế - cảm giác như đi du lịch mà chẳng cần rời Hà Nội”, Tuấn Kiệt (phường Hà Đông, Hà Nội) cười nói.

a7-1761722655.jpg

Không quá lời khi nói Cheer Fest là nơi “ăn cũng vui, chill cũng chất”, biến Hà Nội mùa thu thành một “thành phố tiệc tùng” đúng nghĩa.

“Ăn sập” cả Việt Nam chỉ trong một ngày

Nếu Cheer Fest là “đại tiệc quốc tế”, thì khu Một vòng Việt Nam lại là hành trình về nguồn, dẫn lối thực khách thăm quan bản đồ ẩm thực 34 tỉnh, thành với những giá trị truyền thống thân thương, nơi mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa, mỗi gian hàng là một câu chuyện quê hương.

Chuyến “du hành vị giác” bắt đầu từ xứ Nghệ với súp lươn trứ danh, dừng chân ở Tây Bắc để nếm thắng cố Tuyên Quang hay xôi trám đen Cao Bằng, rồi xuôi về miền Trung – Tây Nguyên thưởng thức gỏi lá Kon Tum, phở Atiso Đà Lạt, lẩu thả Phan Thiết, trước khi ghé miền Tây để “quẩy” cùng các món ăn dân dã như bánh cống, bún mắm, cá lóc nướng trui…

a8-1761722655.jpg

Tiếng chảo xào xì xèo, mùi hành phi, nước lèo, lá chuối thoảng trong gió… cùng những gian hàng được decor cực vintage với mái rơm, nong nia, chum sành… khiến ai cũng có cảm giác đang lạc vào phiên chợ quê xưa, vừa hoài niệm vừa thú vị.

Chưa hết, du khách còn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân chế biến đặc sản vùng miền, từ bánh cốm, phở cuốn, nem chua đến các loại mắm, trà và cà phê... Các nghệ nhân vừa trình diễn trực tiếp, vừa kể chuyện về món ăn bằng tất cả sự tự hào, mang đến cho khách tham quan cảm giác vừa thưởng thức, vừa khám phá, học hỏi.

Đáng chú ý, ngày 31/10, sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam cho bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất cả nước do Nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh chủ trì. Tác phẩm “siêu to khổng lồ” này hứa hẹn trở thành “tọa độ check-in” hot nhất mùa thu năm nay, minh chứng cho sự tỉ mỉ, sáng tạo và tình yêu với ẩm thực truyền thống Việt.

Thật xúc động khi giữa một lễ hội sôi động như thế này vẫn có góc tôn vinh những giá trị truyền thống. Nhìn các cô, các chú nghệ nhân làm việc tỉ mỉ mà thấy yêu Việt Nam hơn”, Phương Thảo (du khách từ Đà Nẵng) bày tỏ.

a9-1761722655.jpg

Mỗi gian hàng là một mảnh ghép mang hương vị riêng - từ vị béo bùi của bánh cống Cần Thơ, bánh vá siêu khủng, đến bánh khọt tôm vàng giòn hay bánh quy dừa thơm lừng… Các món dân gian hấp như bánh bò, bánh chuối, bánh lá gai… cũng được bán với mức giá siêu dễ thương, khiến du khách dễ dàng “ăn một vòng” mà vẫn rủng rỉnh, vừa thưởng thức vừa chụp ảnh sống ảo.

Từ đại tiệc Cheer Fest bùng nổ khói lửa đến hành trình Một vòng Việt Nam ấm vị quê hương, Hội chợ Mùa Thu 2025 đang thật sự “chiếm sóng” mọi mặt trận check-in. Nói không ngoa, đây chính là toạ độ khiến Hà Nội trở nên sống động và đáng yêu nhất mùa này - ai chưa đi là “lạc hậu” nửa mùa thu rồi!

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe Thông tin cần biết
Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Tân sinh viên và thành phố – hai thế giới va vào nhau tạo nên một “bản remix” rực rỡ....

Bạn góp một – Vinamilk góp một: Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai Thông tin cần biết
Bạn góp một – Vinamilk góp một: Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai

Với tinh thần “Bạn góp một – Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai...

Giữa tiếng máy hàn và mùi sắt nóng, ngọn lửa đam mê vẫn chưa từng tắt Thông tin cần biết
Giữa tiếng máy hàn và mùi sắt nóng, ngọn lửa đam mê vẫn chưa từng tắt

Tiếng kim loại va chạm chát chúa, lửa hàn tóe sáng rực cả góc xưởng. Trong không gian đặc quánh...

La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô Thông tin cần biết
La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô

Hơn 170 năm sau khi ra đời, La Traviata vẫn khiến khán giả toàn cầu rơi lệ. Và vào hai...

Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư? Thông tin cần biết
Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

Mới đây, Travel + Leisure, tạp chí du lịch danh giá từ Mỹ vừa đăng tải bài viết ca ngợi...

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa Thông tin cần biết
VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

VPBank với tư cách Title Sponsor (nhà tài trợ danh xưng) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by...

Mới cập nhật
Phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ Luật gia, Luật sư góp ý hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ Luật gia, Luật sư góp ý hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Sáng ngày 29/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chi ủy Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam (ALPHA30): Dấu ấn hệ sinh thái đa ngành bền vững

T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam (ALPHA30): Dấu ấn hệ sinh thái đa ngành bền vững

Ngày 28/10/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xuất sắc được vinh danh trong bảng xếp hạng ALPHA 30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025.

14 giờ trước Thông tin đầu tư

MobiFone và ROX Group ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

MobiFone và ROX Group ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Tập đoàn ROX (ROX Group) và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Việc hợp tác diễn ra trong bối cảnh hai bên đều hướng tới những mục tiêu phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cao của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu gia tăng đổi mới, ứng dụng công nghệ.

15 giờ trước Thông tin kinh doanh

SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 27/10 tại Diamond Bay Resort & Spa, hơn 2000 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối đã cùng tạo nên không khí bùng nổ trong lễ ra quân dự án Charmora City.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 66/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó xác định nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay