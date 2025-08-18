Quảng cáo #101
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hàng nghìn người tham dự “Ngày hội thu xăng đổi điện”, nhiều khách thử xong xuống tiền liền tay

16:32 18/08/2025
Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” của VinFast đã diễn ra sôi động tại Ninh Bình, Nghệ An và Đắk Lắk trong 2 ngày cuối tuần (16-17/8). Hàng nghìn người dân địa phương đã đổ về các địa điểm tổ chức để trực tiếp trải nghiệm, lái thử và nhanh chóng “chốt đơn” xe điện VinFast để hưởng trọn những ưu đãi hấp dẫn.

Sự kiện đã biến Quảng trường khách sạn Nam Cường (Ninh Bình), Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) và Quảng trường 10/3 (Đắk Lắk) - nơi diễn ra chuỗi sự kiện - thành những điểm hẹn xanh” náo nhiệt. Ngay từ sáng sớm, người dân địa phương đã tập trung rất đông để tìm hiểu dải sản phẩm đầy đủ mọi phân khúc của VinFast.

1-1755509553.jpg

Khu vực trưng bày các mẫu ô tô điện như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Limo Green luôn tấp nập khách hàng đến tìm hiểu, trải nghiệm.

2-1755509561.jpg

Nóng bậc nhất phải kể tới Limo Green - mẫu MPV 7 chỗ vừa tới tay những khách hàng đầu tiên. Mẫu xe nhắm đến khách hàng tìm kiếm mẫu xe rộng rãi phù hợp với dịch vụ vận tải hay sử dụng gia đình. “Tôi đi từ 4 giờ sáng từ Quảng Trị sang Nghệ An để trải nghiệm chiếc Limo Green. Chắc chắn tôi xe mua”, một vị khách tại sự kiện ở Nghệ An cho biết. 

3-1755509561.jpg

Điểm nhấn giúp sự kiện tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ chính là khu vực thẩm định xe xăng. Từng hàng xe cũ nối đuôi nhau chờ đợi, tạo nên một không khí nhộn nhịp, sôi động. Khách hàng mang xe đến được các kỹ thuật viên từ Green Future (GF) và các đối tác thẩm định, định giá miễn phí ngay tại chỗ.

Điều này giúp nhiều người ra quyết định nhanh chóng để tận dụng sự tiện lợi cũng như ưu đãi tới 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện. “Tôi đã bán chiếc xe Nhật đang đi để đặt mua xe VinFast VF 7. Chính sách ưu đãi rất tốt”, anh Võ Cường, một khách hàng tại Nghệ An chia sẻ.

4-1755509561.jpg

Bản thân anh Cường đã tự tay cầm lái chiếc VF 7 tại sự kiện và ngay lập tức bị thuyết phục. Cảm giác tăng tốc cực bốc cùng sự êm ái của VF 7 với anh là điều không thể tìm thấy ở các mẫu xe xăng.

Chưa kể, khi mua xe, anh còn được hưởng đồng thời loạt ưu đãi “nhiều lớp” gồm: ưu đãi 4% theo chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3; 50 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện; miễn lệ phí trước bạ theo chính sách dành cho xe điện của Chính phủ…

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để sở hữu xe điện VinFast”, vị khách hàng khẳng định.

5-1755509562.jpg

Bên cạnh các dòng ô tô điện, xe máy điện VinFast cũng được người dân nhiều khách hàng quan tâm. Ngay trong ngày, nhiều mẫu xe đã có chủ chỉ sau vài lượt lái thử. “Chiếc Evo Neo này quá tiện để con gái đi học, không lo khói bụi hay ô nhiễm. Xe rất chắc chắn không giống mấy chiếc xe trôi nổi không rõ nguồn gốc bên ngoài”, chị Nguyễn Ngọc Lan, đang sống tại Ninh Bình chia sẻ.

6-1755509561.jpg

Nhiều khách hàng cũng tranh thủ dịp hiếm có này để mang xe xăng cũ tới sự kiện và đổi sang xe điện mới. Ngoài các ưu đãi lớn giúp chi phí sở hữu dễ tiếp cận với số đông, xe máy điện VinFast còn thuyết phục rất nhiều khách hàng bởi ưu điểm dễ vận hành, dễ sử dụng và chi phí rẻ.

7-1755509562.jpg

Trong tháng 8, chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” sẽ tiếp tục hành trình đến với nhiều tỉnh thành khác, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho người dân Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe điện.

PV

