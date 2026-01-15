Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh, giáo dục thể chất ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho các em.

Tại Trường Tiểu học An Khánh B, hoạt động giáo dục thể chất không chỉ được triển khai bài bản trong chương trình chính khóa mà còn được mở rộng, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo môi trường học tập năng động, lành mạnh cho học sinh. Xác định giáo dục thể chất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức giảng dạy đúng, đủ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tiết học thể dục được thiết kế phù hợp với từng khối lớp, chú trọng rèn luyện các kỹ năng vận động cơ bản, giúp học sinh phát triển thể lực một cách hài hòa. Chia sẻ về định hướng của nhà trường, thầy giáo Lê Đức Tuân – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn quan niệm rằng, muốn học sinh học tập tốt thì trước hết các em phải có sức khỏe tốt. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy học các môn văn hóa, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giáo dục thể chất, tạo điều kiện để các em được vận động, rèn luyện thường xuyên, phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể lực.”

Điểm nổi bật trong hoạt động giáo dục thể chất của nhà trường là sự đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên thể dục đã linh hoạt lồng ghép các trò chơi vận động, hoạt động thi đua theo nhóm, giúp giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi tiểu học. Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện thể lực mà còn học được tinh thần kỷ luật, ý thức tập thể và sự tự tin. Theo một giáo viên thể dục của nhà trường, việc đổi mới phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả rõ rệt: “Khi đưa các trò chơi vận động và hình thức thi đua vào tiết học, học sinh tham gia rất hào hứng. Nhiều em trước đây còn rụt rè, ít vận động thì nay đã chủ động, mạnh dạn hơn. Điều quan trọng là các em cảm thấy vui, thích đến giờ học thể dục và tự giác rèn luyện sức khỏe.”. Không chỉ dừng lại ở các tiết học chính khóa, Trường Tiểu học An Khánh B còn đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa với nhiều nội dung phong phú như bóng đá mini, đá cầu, cầu lông, nhảy dây, aerobic và các trò chơi dân gian. Những sân chơi bổ ích này đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần tạo không khí học đường sôi nổi, lành mạnh. Nhà trường cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất, bảo đảm sân bãi an toàn, dụng cụ tập luyện phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Đồng thời, các phong trào như “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe cho học sinh.

Từ góc nhìn của người học, em Nguyễn Nhật Nam học sinh lớp 4, Trường Tiểu học An Khánh B bày tỏ: “Em rất thích giờ học thể dục và các hoạt động thể thao ở trường. Sau mỗi giờ học, em cảm thấy khỏe hơn, vui hơn và học các môn khác cũng tập trung hơn. Em thích nhất là được chơi bóng đá và tham gia các trò chơi vận động cùng các bạn.”. Thực tế cho thấy, việc chú trọng giáo dục thể chất đã mang lại những chuyển biến tích cực. Học sinh của trường có ý thức rèn luyện sức khỏe tốt hơn, tinh thần học tập phấn chấn, mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động tập thể. Giáo dục thể chất đã và đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, thân thiện, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh phát triển hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và nhân cách.