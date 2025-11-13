Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Bộ đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ.

Bộ Tài chính cho biết, Điều 99 Luật Chứng khoán 2019 quy định về quỹ đầu tư chứng khoán như sau: "Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên. Quỹ đại chúng gồm quỹ mở và quỹ đóng". Dự thảo Thông tư đề xuất quy định Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng là quỹ đóng; Quỹ đầu tư công cụ thị trường là quỹ mở. Quỹ đóng, quỹ mở là các sản phẩm quỹ được quy định tại Luật Chứng khoán 2019. Như vậy, việc bổ sung Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng, Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ là có căn cứ pháp lý.

Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng

Theo Bộ Tài chính, Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng được lựa chọn theo mô hình quỹ đóng do: (i) Quỹ đóng được chào bán, huy động vốn rộng rãi từ nhà đầu tư đại chúng; (ii) Quy mô vốn của Quỹ đóng không bị biến động, tạo thuận lợi cho Quỹ đầu tư vào các trái phiếu hạ tầng có kỳ hạn trung và dài hạn; (iii) Chứng chỉ quỹ đóng được niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể chuyển nhượng chứng chỉ quỹ khi cần thiết nhưng không ảnh đến quy mô vốn của Quỹ.

Về danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ: Dự thảo Thông tư đề xuất quy định danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ bao gồm các loại trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để phát triển hạ tầng. Ngoài ra, Quỹ sẽ được đầu tư vào các loại tài sản khác, trong đó bao gồm: công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ, các loại chứng khoán khác, tương tự như các quỹ khác.

Theo dự thảo, Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng là quỹ đóng đầu tư vào các loại trái phiếu được phát hành để phát triển hạ tầng, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 65% giá trị tài sản ròng trở lên.

Về cơ cấu đầu tư của Quỹ:

Quỹ đầu tư tối thiểu 65% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) vào các loại trái phiếu được phát hành để phát triển hạ tầng, công cụ nợ của Chính phủ, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Tỷ lệ 65% NAV được xây dựng để đảm bảo mục tiêu của Quỹ là huy động vốn vào trái phiếu phát triển hạ tầng, đồng thời tạo sự linh hoạt cho Quỹ trong việc lựa chọn danh mục tài sản đầu tư, phù hợp với nguồn cung trái phiếu hạ tầng trên thị trường ở các giai đoạn khác nhau.

Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng tuân thủ các hạn mức khi đầu tư vào các loại tài sản được phép đầu tư theo quy định tại Điều 110 Luật Chứng khoán 2019.

Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ

Bộ Tài chính cho biết, Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ được lựa chọn theo mô hình quỹ mở do: (i) Quỹ mở được chào bán, huy động vốn rộng rãi từ nhà đầu tư đại chúng; (ii) Cơ chế giao dịch của nhà đầu tư vào quỹ mở linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của những nhà đầu tư mong muốn tối đa hóa nguồn tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn; (iii) Theo thông lệ quốc tế, Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ là quỹ mở.

Về danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ: Dự thảo Thông tư đề xuất quy định danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ bao gồm tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, chứng chỉ quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ khác.

Dự thảo nêu rõ, Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ là quỹ mở đầu tư vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ của Chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên.

Về cơ cấu đầu tư của Quỹ:

Quỹ đầu tư tối thiểu 80% NAV vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ của Chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định khác có thời gian đáo hạn còn lại từ 12 tháng trở xuống (trừ công cụ nợ của Chính phủ). Tỷ lệ 80% NAV được xây dựng trên sơ sở thông lệ quốc tế (Malaysia, Hồng Kông quy định quỹ MMF đầu tư tối thiểu 90% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ có thời gian đáo hạn còn lại từ 12 tháng trở xuống).

Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ tuân thủ các hạn mức khi đầu tư vào các loại tài sản được phép đầu tư theo quy định tại Điều 110 Luật Chứng khoán.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.