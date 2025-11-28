Để thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực phát triển của Hội Luật gia Việt Nam

Nhân dịp này, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có những chia sẻ về kết quả nổi bật của phong trào thi đua, định hướng trọng tâm cho giai đoạn 2025–2030 và gửi gắm thông điệp quan trọng đến toàn thể cán bộ, hội viên.

NĐT: Xin Chủ tịch cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, giai đoạn 2025 - 2030?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước.

Đại hội thi đua yêu nước lần này của chúng ta diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 80 năm thành lập, 40 năm đổi mới và đang quyết tâm triển khai nhiều đột phá chiến lược để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực thi đua có nhiều thành tích thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thông qua Đại hội, luật gia chúng ta một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác thi đua yêu nước đối với sự phát triển của đất nước nói chung, đối với tổ chức và hoạt động của cấp hội nói riêng .

Đại hội lần này có ba nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua giai đoạn 2020–2025, từ đó chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm. Thứ hai, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho 5 năm tới với nhiều điểm mới và đột phá trong hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Thứ ba, biểu dương và suy tôn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những "bông hoa tươi thắm" trong phong trào thi đua của các cấp hội trong cả nước

Với khí thế mới, động lực mới, tôi tin rằng Đại hội lần này sẽ là cơ hội để phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường sự đoàn kết, huy động sức mạnh chung, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khích lệ, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua một cách thực chất, hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

NĐT: Xin Chủ tịch cho biết những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực lớn của toàn hệ thống Hội từ Trung ương đến cơ sở. Điểm nổi bật là phong trào thi đua của Hội đã thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi thi đua vừa là động lực, vừa là công cụ quan trọng để tập thể cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước hết, Hội luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lớn do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Các phong trào như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",… đều được Hội Luật gia Việt Nam cụ thể hóa vào hoạt động của các cấp Hội, gắn với việc rèn luyện phẩm chất người luật gia "Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý" và mang lại những kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, hằng năm, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hội và các sự kiện quan trọng của đất nước. Đơn cử như năm 2025, phong trào thi đua của Hội có chủ đề: "Các cấp Hội đoàn kết, chủ động, sáng tạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội trong Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam". Thông qua các hoạt động này, các phong trào thi đua đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác tư vấn pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có thể nói, phong trào thi đua đã tạo được sinh khí mới, cổ vũ sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Ghi nhận những kết quả này, trong suốt 5 năm vừa qua, hơn 6.000 tập thể và cá nhân đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp Hội Luật gia Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2025), Hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước, minh chứng cho những đóng góp xuất sắc và bền bỉ của toàn hệ thống Hội. Trong Đại hội lần này, Hội Luật gia Việt Nam cũng sẽ trao cờ thi đua cho 6 đơn vị, bằng khen của Chủ tịch Hội cho 33 tập thể và 82 cá nhân, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Những phần thưởng này không chỉ là sự tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình mà còn là động lực quan trọng để cán bộ, hội viên tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Hội và đất nước.

NĐT: Thưa Chủ tịch, trong giai đoạn 2025–2030, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tập trung vào những trọng tâm thi đua nào để đáp ứng yêu cầu mới?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Ngày 26/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Đây là những định hướng mà Hội Luật gia Việt Nam cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa trong các phong trào thi đua, nhằm vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo của cán bộ, hội viên.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua của các cấp Hội Luật gia Việt Nam cần hướng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tới đây của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Hội Luật gia Việt Nam. Việc phát động và triển khai các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, bám sát định hướng của Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm công tác khen thưởng kịp thời tôn vinh đúng người, đúng việc, đúng thành tích, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2025–2030.

Hội Luật gia Việt Nam cũng sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng về vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Hội sẽ ban hành kế hoạch phát động thi đua với định hướng cụ thể về chủ đề, nội dung, biện pháp, để các cấp Hội xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của từng đơn vị.

Dự kiến hội sẽ phát động các phong trào thi đua trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn đang có nhiều khó khăn hoặc chưa tương xứng tiềm năng, những nhiệm vụ có tính trọng tâm, quan trọng của hội như: tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại và hòa giải cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tổ chức và phát triển Hội;… để thi đua phát huy trí tuệ, sáng tạo và đổi mới cách làm, tạo dấu ấn rõ rệt, thay vì dàn trải hoặc tập trung vào những công việc đã hoàn thành tốt.

Trong giai đoạn mới, Hội cũng sẽ chú trọng xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và biểu dương kịp thời, đồng thời tổ chức học tập, nhân rộng các điển hình ra diện rộng, tạo động lực lan tỏa trong toàn hệ thống Hội.

NĐT: Chủ tịch muốn nhắn nhủ thông điệp gì đến toàn thể cán bộ, hội viên nhân dịp Đại hội lần này?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Tôi mong muốn toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong cả nước cũng nhận thức đầy đủ, chính xác về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong bối cảnh tình hình mới. Công tác thi đua khen thưởng là công việc chung của tất cả chúng ta. Thành công của mỗi phong trào thi đua phụ thuộc vào từng cán bộ, hội viên.