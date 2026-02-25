Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên báo chí cần một bước chuyển mới chủ động, sáng tạo, thuyết phục, cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ trì hội nghị có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong suốt một thế kỷ qua, những nỗ lực và đóng góp của nền báo chí cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Các sự kiện lớn trong năm vừa qua một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng của báo chí.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Báo cáo về công tác báo chí Xuân Bính Ngọ 2026, ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí, Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), cho biết chủ đề xuyên suốt, nổi bật của báo chí Tết Bính Ngọ 2026 là sự bứt phá và chuyển động không ngừng. Không chỉ dừng lại ở việc tổng kết thành tựu, lắng đọng cảm xúc, củng cố niềm tin, nội dung báo chí Xuân Bính Ngọ đã chuyển thành hiệu lệnh hành động. Thay vì đơn thuần kể chuyện Xuân, báo chí năm nay lựa chọn thảo luận, đề cập đến chủ đề kiến tạo tương lai, chuyển từ cảm xúc thuần túy sang thông điệp hành động.

Trang bìa, trang chủ báo điện tử, trailer chương trình Tết sử dụng gam màu tươi sáng, hình tượng tuấn mã, thần mã cùng các động từ mạnh, phản ánh tư duy chiến lược của Việt Nam: không chỉ đón một mùa xuân mới mà còn bắt đầu hành trình lịch sử mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Vì vậy, Báo Xuân 2026 không chỉ tạo không khí phấn chấn đầu năm mà còn phản ánh rõ tâm thế xã hội: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, quyết tâm sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo thống kê, trong dịp Tết Bính Ngọ, các cơ quan báo chí đã đăng, phát hơn 119.500 tin, bài, chương trình liên quan đến nội dung Xuân-Tết. Trong nhiều nhóm chủ đề của báo chí Xuân Bính Ngọ, chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, củng cố niềm tin là nổi bật nhất, được đặt ở vị trí trang trọng trên trang nhất các ấn phẩm, trang chủ báo điện tử và các khung giờ vàng phát sóng.

Dòng thông tin mừng Đảng-mừng Xuân-mừng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được thể hiện với giọng điệu mới: gần dân hơn, cảm xúc hơn nhưng cũng quyết liệt hơn. Các từ khóa như “niềm tin," “ý chí," “khát vọng," “hành động” xuất hiện với mật độ cao, tạo nên không gian truyền thông đầy hứng khởi.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đã chính thức bắt đầu với các mục tiêu chiến lược, hệ thống giải pháp, chương trình hành động và sự chuyển mình mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên báo chí cần một bước chuyển mới: chủ động, sáng tạo, thuyết phục, cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; bảo đảm dẫn dắt, định hướng, làm chủ trận địa thông tin.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo ông Phan Xuân Thủy, năm 2026, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nhằm quyết tâm đạt mức tăng trưởng trên 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Báo chí phải là lực lượng mở đường dẫn đường, giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực. Thông tin phải nhanh hơn, đa dạng hơn, sáng tạo và hiệu quả hơn. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn cung cấp tri thức để truyền cảm hứng, dẫn dắt xã hội, đồng thời tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch./.