Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, Trường Tiểu học Mễ Trì đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Từ nhận thức đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới, vừa sát với điều kiện thực tế.

Trong công tác quản lý, điều hành, chuyển đổi số đã mang lại những thay đổi rõ nét. Các phần mềm quản lý nhà trường, sổ điểm điện tử, học bạ số được triển khai đồng bộ, góp phần giảm tải hồ sơ giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý. Việc trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời thông qua các nền tảng số, tạo sự minh bạch, đồng thuận trong phối hợp giáo dục học sinh.

Không chỉ dừng lại ở quản lý, chuyển đổi số còn được nhà trường tập trung triển khai mạnh mẽ trong hoạt động dạy và học. Nhiều giáo viên đã chủ động thiết kế bài giảng điện tử, khai thác kho học liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong các giờ học, học sinh được tương tác trực tiếp với bài giảng, tham gia trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm thông qua các phần mềm học tập, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo.

Ghi nhận tại một tiết học Toán của học sinh lớp 5, thay vì chỉ nghe giảng, cô giáo đã tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động học tập phong phú, sáng tạo nhằm ôn tập và củng cố kiến thức về số thập phân. Các em được hóa thân thành “phóng viên nhí”, tham gia trò chơi học tập, thực hành làm bài tập, tương tác trực tiếp với giáo viên và bạn bè; đặc biệt được trải nghiệm cân điện tử thông qua các tình huống gắn với thực tiễn. Qua đó, học sinh khắc sâu mạch kiến thức ôn tập về số thập phân, rèn kỹ năng đọc, viết, so sánh và vận dụng kiến thức vào đời sống, tạo không khí học tập sôi nổi, tích cực và hiệu quả. Nhiều giáo viên cũng cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp bài giảng trở nên trực quan, dễ hiểu, đồng thời tạo hứng thú học tập cho học sinh. Ngay trong từng lớp học, không gian học tập truyền thống đã được “nâng cấp” với màn hình thông minh. Học sinh không còn bó hẹp trong sách vở, mà được trải nghiệm bài giảng sinh động, thực hành tương tác, thí nghiệm trực tuyến, hay tham gia trò chơi giáo dục để rèn luyện tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề. Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A chia sẻ: “Nhờ công nghệ, học sinh hào hứng hơn, các em tham gia thảo luận và thực hành nhiều hơn, các em lĩnh hội kiến thức nhanh hơn”. Nhờ đó, tại các kỳ thi như: Kỳ thi Toán ITMC – vòng Quốc gia; Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2025–2026,…các em học sinh của nhà trường tham gia đã đạt giải cao (em Nguyễn Đinh Tùng Lâm, lớp 5A đạt Huy chương Bac, em Lưu Kim Thu, lớp 3A đạt Huy chương Đồng…). Đặc biệt, tại kỳ thi TIMO năm nay, trường tiểu học Mễ Trì vô cùng tự hào khi các em học sinh đã xuất sắc đạt được 18 huy chương và 01 giải Khuyến khích. Đây là kết quả đáng trân trọng, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của các em học sinh, sự tận tâm đồng hành của đội ngũ thầy cô giáo cùng sự quan tâm, ủng hộ từ các bậc phụ huynh.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên. Thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, giáo viên được tiếp cận, làm quen với các phần mềm, công cụ hỗ trợ dạy học hiện đại, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Đây được xem là yếu tố then chốt để chuyển đổi số diễn ra thực chất, hiệu quả. Qua đó, năm học vừa qua, nhà trường vinh dự và tự hào có 09 cán bộ, giáo viên đã được công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố. Đặc biệt, trong danh sách vinh dự này có đồng chí Hiệu trưởng và đồng chí Phó Hiệu trưởng, thể hiện rõ vai trò tiên phong, dẫn dắt trong công tác chuyên môn và hoạt động đổi mới giáo dục. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng của đội ngũ nhà trường.

Từ thực tiễn triển khai, chuyển đổi số đã mang lại những chuyển biến tích cực đối với chất lượng giáo dục của nhà trường. Học sinh mạnh dạn hơn trong học tập, khả năng tiếp cận công nghệ được hình thành từ sớm. Giáo viên chủ động đổi mới phương pháp, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Phụ huynh cũng yên tâm, tin tưởng khi nắm bắt kịp thời tình hình học tập, rèn luyện của con em mình.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy quản lý và phương pháp dạy học, nhằm mang đến môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, hiệu quả cho học sinh”.

Có thể thấy, với cách làm bài bản, phù hợp, chuyển đổi số tại Trường Tiểu học Mễ Trì đang từng bước đi vào thực chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay, mà còn là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong kỷ nguyên số.