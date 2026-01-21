Chuyển đổi số – động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du (xã Đại Thanh, Hà Nội)

Trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo đang đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Trường Trung học cơ sở Đỗ Ngọc đã và đang từng bước đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, coi chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ghi nhận thực tế tại các lớp học của nhà trường, hình ảnh bảng phấn truyền thống dần được thay thế bằng bảng tương tác, máy chiếu, bài giảng điện tử. Giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng, khai thác học liệu số, video minh họa, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến nhằm tăng tính trực quan, sinh động cho mỗi tiết học. Nhờ đó, học sinh hứng thú hơn, mạnh dạn trao đổi, thảo luận và phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo.

Hoạt động dạy – hoc: “Đổi mới phương pháp dạy học gắn với ứng dụng công nghệ số và mô hình lớp học thông minh tại trường THCS Đỗ Ngọc Du” gắn liền với chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy Hình nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh”

Không chỉ đổi mới phương pháp dạy học, Trường THCS Đỗ Ngọc Du còn chú trọng chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, đánh giá. Nhiều môn học đã triển khai kiểm tra thường xuyên bằng hình thức trực tuyến, kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, giúp giáo viên kịp thời nắm bắt mức độ tiếp thu bài của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp. Việc lưu trữ kết quả học tập trên hệ thống số cũng tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, đánh giá quá trình học tập của từng em. Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Thông qua sổ liên lạc điện tử, các nền tảng quản lý học sinh, phụ huynh có thể cập nhật nhanh chóng tình hình học tập, rèn luyện của con em mình, đồng thời trao đổi, phản hồi kịp thời với giáo viên chủ nhiệm. Sự kết nối chặt chẽ này góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, tạo sự đồng thuận giữa gia đình và nhà trường. Chia sẻ về định hướng chuyển đổi số của đơn vị, cô giáo Đào Thị Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ lâu dài, gắn với đổi mới giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lấy học sinh làm trung tâm và lấy chất lượng giáo dục làm thước đo”.

Thực tế triển khai cho thấy, khi công nghệ được sử dụng đúng cách, phù hợp với điều kiện nhà trường, sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với hoạt động dạy học, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoạt động học đường. Theo đó; mới đây, nhà trường đã phối hợp với lực lượng chức năng lắp đặt và đưa vào vận hành 06 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Việc này không chỉ nhằm tăng cường an ninh, giám sát hoạt động học đường mà còn là một bước đi cụ thể trong chiến lược chuyển đổi số của trường, thể hiện sự quyết tâm ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn giáo dục; góp phần xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, hiện đại và văn minh cho tất cả các em học sinh. Với những tính năng nổi bật như: Nhận diện khuôn mặt; Cảnh báo sớm; Phát hiện và báo động kịp thời các tình huống bất thường hoặc hành vi vi phạm pháp luật; Quản lý thời gian; Kết nối trực tiếp (Hình ảnh truyền tải thời gian thực đến giáo viên phụ trách)…đã giúp cho nhà trường có thể quản lý học sinh tới trường và ra về đúng quy định.

Với những giải pháp đồng bộ và cách làm linh hoạt, chuyển đổi số tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, phù hợp với yêu cầu của xã hội số.