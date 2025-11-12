Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Cắt giảm tối đa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên cơ sở ý kiến các đại biểu

09:20 12/11/2025
Cho ý kiến tại Tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Bộ Tài chính đang cố gắng làm sao thu hẹp mức tối đa danh mục các dự án chấp thuận chủ trương đầu tư. Nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư cũng rút giảm để đảm bảo rất thiết yếu, rất cơ bản, rất ngắn gọn. Cùng với đó tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện - vấn đề dư luận, người dân xưa nay vốn rất quan tâm.
1-1762914020.jpg

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh Lâm Hiển

Chiều 11/11, tiếp tục Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tại Tổ 11 gồm Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ và Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên bày tỏ nhất trí cao đối với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đầu tư hiện hành nhằm giải quyết các vướng mắc cấp bách; đồng thời đề nghị làm rõ thêm nhiều nội dung để tăng cường hiệu quả thu hút đầu tư.

Phải giảm tối đa danh mục dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

Liên quan đến Điều 25 về các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá rất cao cơ quan soạn thảo đã mạnh dạn lược bỏ rất nhiều các đối tượng, các dự án không cần phải thông qua bước chấp thuận chủ trương đầu tư. Khi bỏ bước này thì quy trình, thủ tục đầu tư cũng được rút ngắn rất nhiều.

Tuy nhiên, việc lược bỏ này được cơ quan soạn thảo tiến hành bằng cách chỉ đưa ra một số trường hợp phải chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ bản thống nhất cách quy định này, song đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị rà soát thêm trong số các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ở đây có thể tiếp tục rút gọn không?

2-1762914035.jpg

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ. Ảnh Lâm Hiển

Nêu quan điểm cá nhân, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, có hai nhóm bắt buộc phải có thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong quá trình triển khai dự án gồm: nhóm các dự án liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh ở biên giới hay khu vực có thể gây ra những tác động đến an ninh quốc phòng; nhóm dự án áp dụng các cơ chế đặc thù khác với quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài 2 nhóm trên, đại biểu đề nghị cân nhắc thêm để có thể thu hẹp tối đa các loại dự án không cần phải thêm bước chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đại biểu, thực tế đã có một số dự án đầu tư lớn, chỉ có một số nhà đầu tư lớn trên thế giới có thể thực hiện được nhưng khi vào Việt Nam lại vướng nhiều thủ tục, trong đó có thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư phải mất rất nhiều thời gian, điều này khiến họ đã chọn một quốc gia khác để đầu tư.

3-1762914035.jpg

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh Lâm Hiển

Về nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để "thu hẹp, làm rõ các dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư", bao gồm các dự án hạ tầng quan trọng (cảng biển, sân bay, viễn thông, xuất bản, báo chí…), các dự án đề xuất sử dụng đất đai khu vực biển, hoặc các dự án ảnh hưởng lớn về môi trường hoặc thực hiện ở những khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh.

Về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính đang quyết liệt "rút giảm các nội dung", bảo đảm chỉ giữ lại những thông tin "rất thiết yếu, rất cơ bản, rất ngắn gọn" như quy mô, mục tiêu, địa điểm và tiến độ, thời hạn thực hiện dự án. Tức là những yếu tố rõ ràng cần phải có, cần phải biết.

Về quan điểm chung, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh "phải giảm tối đa danh mục dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Những gì thật cần thiết mới quy định, còn lại là bỏ tối đa"; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục rà soát trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận tại các Tổ để tiếp tục giảm cả về số lượng các ngành nghề, lĩnh vực và về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà nước cần tập trung cho hậu kiểm

Về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định tại Điều 7 của dự thảo luật, Đại biểu Nguyễn Văn Quân, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ đề nghị nên thiết kế theo hướng công bố điều kiện kinh doanh, hoặc nghị định phải cụ thể vấn đề này, tức là Nhà nước, Chính phủ công bố điều kiện kinh doanh, điều kiện đầu tư để doanh nghiệp chỉ cần đăng ký và có cam kết gửi cơ quan có thẩm quyền là đủ, không phải xin phép, cấp phép.

Ưu điểm của việc này, theo đại biểu phân tích, trước hết là bỏ được cơ chế xin cho; tăng trách nhiệm của doanh nghiệp vì khi công bố điều kiện đầu tư, kinh doanh rồi doanh nghiệp mới căn cứ vào điều kiện, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì chỉ cần đăng ký và công bố là xong; tránh tình trạng nhũng nhiễu; giảm bớt thủ tục hành chính; giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.

4-1762914035.jpg

Đại biểu Nguyễn Văn Quân, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ

Cùng với đó, đại biểu cũng đề nghị phải tăng cường hậu kiểm của các cơ quan chuyên môn, các cơ quan quản lý nhà nước. Thực tế vừa qua, thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh mất rất nhiều thời gian. Đầu vào cấp thủ tục rất chặt. Nhưng trong quá trình sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp không chấp hành và không thực hiện theo giấy phép, không làm đúng tiêu chuẩn, tiêu chí mà giấy chứng nhận đủ điều kiện đã cấp. Vai trò hậu kiểm ở một số lĩnh vực vừa qua còn yếu. "Do đó tôi mong Luật thiết kế theo hướng tăng cường hậu kiểm. Hậu kiểm là tối ưu, là hiệu quả nhất. Doanh nghiệp chỉ cần thông báo đáp ứng và cam kết đủ hết tiêu chuẩn, điều kiện là có thể đi vào hoạt động. Còn cơ quan nhà nước chỉ cần hậu kiểm", đại biểu nhấn mạnh.

Nhất trí cần tăng cường vấn đề hậu kiểm, Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ nêu 4 đề xuất. Một là, trước khi dự án bắt đầu, cơ quan quản lý nhà nước tập trung xây dựng các quy định, tiêu chuẩn rõ ràng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong và sau khi dự án đi vào hoạt động để bảo đảm tuân thủ pháp luật, chất lượng và an toàn.

Hai là, các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trong cấp phép, quản lý và giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn của mình tiến hành rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không còn phù hợp nữa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; các điều kiện còn lại phải được công bố công khai minh bạch để nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

5-1762914035.jpg

Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ

Ba là, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan. Điều này giúp theo dõi, quản lý các dự án đầu tư trên phạm vi toàn quốc một cách hiệu quả, nhanh chóng và giảm bớt yêu cầu nhà đầu tư cung cấp lại các giấy tờ khác. Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý đầu tư, gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cắt giảm thủ tục hành chính.

Bốn là, với các dự án có quy mô lớn, có tác động đến môi trường, tác động đến quốc phòng an ninh hoặc sử dụng vốn ngân sách nhà nước lớn thì cần có cơ chế kiểm soát đặc biệt, thẩm định kỹ lưỡng (tiền kiểm) để tránh rủi ro, thất thoát.

"Nếu áp dụng đồng bộ các cơ chế trên, đặc biệt là việc chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phân cấp quản lý để đạt được mục tiêu vừa quản lý chặt chẽ rủi ro, vừa tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nhưng lại giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết trong điều kiện hiện nay", Đại biểu Tô Ái Vang nhấn mạnh.

Luật Đầu tư năm 2020 hiện còn khoảng 230 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để phát huy quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tạo lập môi trường thông thoáng, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, đại biểu Tô Ái Vang cũng đề nghị, Chính phủ tăng cường chỉ đạo, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để bộ, ngành được phân công chủ động và thường xuyên rà soát, đề xuất bãi bỏ hoặc sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tiếp tục cắt giảm tối đa danh mục ngành nghề kinh doanh điều kiện

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, ĐBQH tỉnh Điện Biên, cho biết, hiện nay trong dự thảo luật đã rà soát và cắt giảm khoảng 25 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. “Tuy nhiên chúng tôi thấy cần phải tiếp tục xem xét, rà soát và cắt giảm mạnh mẽ, tối đa các danh mục ngành nghề kinh doanh điều kiện trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội ngày hôm nay”, Bộ trưởng nói.

Nhấn mạnh, đây cũng là vấn đề “từ xưa đến nay dư luận, người dân rất quan tâm”, là việc “rất cần thiết phải làm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính sẽ có một cuộc họp về nội dung luật để cần thiết báo cáo Chính phủ rà soát và tiếp tục đề nghị cắt giảm các danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=96800

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Pháp lý và Kinh doanh
Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 11/11, dưới sự chủ trì của Chủ...

Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội' Pháp lý và Kinh doanh
Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội'

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với fakenews...

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài Pháp lý và Kinh doanh
Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

(Pháp lý). Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại từ lâu đã được xem là phương thức hiệu...

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo Pháp lý và Kinh doanh
Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ...

Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights 2025: "Chủ động thích ứng – tạo đà bứt phá" Pháp lý và Kinh doanh
Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights 2025: "Chủ động thích ứng – tạo đà bứt phá"

Diễn đàn MB Economic Insights 2025, với chủ đề "Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá", là một...

Đề xuất mới về mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất mới về mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Bộ Xây dựng đề...

Mới cập nhật
Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 11/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bổ sung các quy định thực sự “cởi trói” cho văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập

Bổ sung các quy định thực sự “cởi trói” cho văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 11/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định về phạm vi, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức giám định tư pháp công lập và các văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập.

5 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Cận cảnh “kinh đô triển lãm” VEC trước “giờ G” mở cửa Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

Cận cảnh “kinh đô triển lãm” VEC trước “giờ G” mở cửa Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

Ít giờ trước thời khắc khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, toàn bộ 80.000m² diện tích của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã được lấp đầy bởi hàng trăm gian hàng đồ sộ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 5 triển lãm chuyên ngành lớn nhất cùng hội tụ, minh chứng cho năng lực kết nối vượt trội của VEC và tầm vóc của tổ hợp triển lãm Top 10 thế giới, đồng thời phác họa toàn cảnh nền công nghiệp Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt

VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt

Sở hữu thiết kế phá cách, công nghệ hiện đại và đặc biệt là chi phí sở hữu, vận hành cực kỳ hấp dẫn, VinFast VF 7 đang chinh phục nhiều khách hàng Việt và là lựa chọn hàng đầu ở phân khúc C-SUV.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt

Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) đã phát động chương trình “Hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai” nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn hệ thống.

6 giờ trước Thông tin cần biết

Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Tối 8/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai kiệt tác lãng mạn của Rachmaninov và Dvořák đã đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc đầy thăng hoa từ chiều sâu tâm hồn Nga đến hơi thở tự do của thế giới mới.

23 giờ trước Thông tin cần biết

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) với triển vọng “Tích cực”, đồng thời công bố xếp hạng Năng lực nội tại (Viability Rating – VR) và Hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating – GSR) ở mức 'bb-', bên cạnh việc ghi nhận điểm “Nguồn vốn – Thanh khoản” là ‘bb’.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE quốc tế. Không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, Đà Nẵng còn được đánh giá cao nhờ những trải nghiệm du lịch MICE đẳng cấp và khác biệt hiếm nơi nào sánh bằng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay