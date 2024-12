Bộ Công an thông tin về các vụ án tham nhũng, lãng phí được dư luận quan tâm

Chiều ngày 26/12/2024, tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin đến báo chí công tác điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng, lãng phí được dư luận quan tâm.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với một số bị can nguyên là lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Theo đó, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hoà Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.



Tính đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 38 bị can về 05 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.



Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án theo quy định của pháp luật, dự kiến đầu Quý I/2025 sẽ kết luận điều tra đối với vụ án này.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng thông tin đến báo chí tiến độ các vụ án tham nhũng, lãng phí



* Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh, ngày 03/11/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên; Buôn lậu; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 18 bị can để điều tra về 04 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên; Buôn lậu; Nhận hối lộ.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Họp báo



* Liên quan vụ án xảy ra tại dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, Nghệ An, ngày 31/10/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan.



Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tổng cộng 08 bị can về 02 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả ban đầu đã xác định được các sai phạm liên quan đến Dự án Hồ Bản Mồng, Nghệ An gây ra thiệt hại, lãng phí trên 100 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh Họp báo



Đây là các vụ án về tham nhũng, lãng phí mà Bộ Công an đang quyết liệt tổ chức điều tra theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo tinh thần Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai rà soát toàn bộ các dự án, cụm dự án xảy ra lãng phí, chậm tiến độ kéo dài hoặc không triển khai được để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.