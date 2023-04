Bình Định lọt top tỉnh thành có nguồn thu du lịch cao nhất 3 tháng đầu năm

“Thủ phủ du lịch” miền Trung trên đà cất cánh

Quy Nhơn - Bình Định đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh những điểm đến truyền thống quen thuộc, khách du lịch có xu hướng tìm kiếm những danh thắng mới giàu trải nghiệm, ưu tiên các miền đất có cảnh quan thiên tạo, giàu bản sắc văn hóa truyền thống và sở hữu nhiều di sản độc đáo. Thời gian qua, tỉnh đã dành sự đầu tư đồng bộ cho việc phát triển du lịch, thể hiện ở nhiều lĩnh vực: xúc tiến du lịch, tạo liên kết vùng, quảng bá các sản phẩm du lịch và giới thiệu các điểm đến mới, sản phẩm mới… Từ đầu năm 2023, Bình Định đã tổ chức nhiều chương trình làm việc với các hãng hàng không, các doanh nghiệp du lịch lớn; tiến hành ký kết, mở các đường bay… tạo điều kiện tốt cho du khách đến với tỉnh nhà.

Nét đẹp hoang sơ và giàu giá trị văn hóa của Quy Nhơn - Bình Định chinh phục du khách

Theo số liệu mới nhất, quý I/2023 địa phương đã đón khoảng 1.256 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.625 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, Bình Định dự kiến thu hút 5.000.000 lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2022, đạt doanh thu 16.400 tỉ đồng.

Đến năm 2025, khách du lịch đến tỉnh ước đạt 8.000.000 lượt, đóng góp 20% GRDP của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bình Định cần có những hoạt động, sản phẩm dịch vụ mới, cùng giải pháp đa dạng hóa thị trường khách du lịch, chú trọng phát triển các thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia, tiềm năng du lịch của Bình Định chưa được phát huy triệt để. Nhiều “mảnh đất màu mỡ” tạo doanh thu lớn cho ngành du lịch như hoạt động kinh tế đêm hay tổ hợp vui chơi - giải trí tiêu chuẩn quốc tế... vẫn còn bỏ ngỏ. Đây được xem là những “công thức vàng” giúp một số tỉnh thành như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng… phát triển ngành du lịch thành công, giữ chân khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

Bên cạnh đó, cơ sở lưu trú đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong các dịp cao điểm và nguồn cung khách sạn cao cấp tại Bình Định vẫn còn hạn chế. Hiện tỉnh đang tiếp tục hoàn thành đưa vào hoạt động 6 khách sạn tiêu chuẩn đạt từ 3 - 4 sao với tổng số hơn 1.400 phòng, đưa tổng số phòng năm 2023 đạt khoảng 14.120 phòng (trong đó có 4.829 phòng tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, 9.291 phòng từ đạt chuẩn đến 2 sao). Thực tế, các khách sạn và resort 3 - 5 sao ở khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy phòng” dịp Lễ, Tết…

MerryLand Quy Nhơn “lấp đầy” khoảng trống cho ngành du lịch Bình Định

Giải mã “công thức vàng” cho ngành du lịch Bình Định, đồng thời lấp đầy khoảng trống nguồn cung cơ sở lưu trú cao cấp cho địa phương, Nhà phát triển BĐS Hưng Thịnh Land đã kiến tạo dự án MerryLand Quy Nhơn theo mô hình “Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế” với quần thể giải trí - mua sắm - lưu trú phức hợp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách suốt 24h chỉ trong một điểm đến.

Với hàng loạt công trình độc đáo đã xác lập kỷ lục Việt Nam cùng đa tầng trải nghiệm chuẩn quốc tế, MerryLand Quy Nhơn hứa hẹn trở thành điểm đến mới mẻ và hấp dẫn. Không chỉ có nhiều hoạt động thú vị diễn ra thường xuyên, các chương trình về đêm đặc trưng như: quảng trường nhạc nước kết hợp hiệu ứng trình diễn của lửa, ánh sáng, 3D mapping và âm thanh; sân khấu có sức chứa lên đến 15.000 người với nhiều chương trình biểu diễn hấp dẫn... hứa hẹn sẽ mở ra nhịp sống đêm sôi động cho Canal District - phân khu trung tâm dự án. “Vương quốc không ngủ” được xem là nơi hội tụ của tinh hoa kiến trúc, những hoạt động thương mại sầm uất, lễ hội sôi động cùng dịch vụ vui chơi giải trí náo nhiệt hiếm hoi ngay tại thành phố biển Quy Nhơn.

Giữa vùng trời biển, thung lũng và núi đồi hội tụ, thành phố bán đảo được quy hoạch, thiết kế và quản lý vận hành bởi những tên tuổi lừng danh như: Steelman Partners, Marriott International, Greg Norman… sẽ mang đến hành trình nghỉ dưỡng, vui chơi, khám phá thiên nhiên - văn hóa - nghệ thuật đặc sắc cho du khách.

Không gian sầm uất, sôi động của “vương quốc không ngủ” Canal District

Góp phần tháo gỡ sự thiếu hụt nguồn cung cơ sở lưu trú cao cấp, MerryLand Quy Nhơn cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm: bizhouse, townhouse, condotel, khách sạn, biệt thự... Ngoài dòng sản phẩm Bizhouse lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, phát triển kinh doanh lâu dài, bền vững; Canal District còn có nhà phố trung tâm bán đảo (Townhouse) - dòng sản phẩm thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ vị trí đa kết nối, bên cạnh việc thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích của “Kỳ quan miền nhiệt đới”. Nhà phố trung tâm bán đảo cũng là giải pháp góp phần lấp đầy "khoảng trống" về nguồn cung địa điểm lưu trú cao cấp đang còn thiếu hụt tại địa phương. Với lợi thế đa công năng, nhà phố trung tâm bán đảo còn có khả năng khai thác kinh doanh đa ngành nghề. Khách hàng có thể lưu trú lâu dài ở các tầng trên, tầng 1 có thể mở cửa hàng kinh doanh thời trang, quà lưu niệm, đặc sản địa phương đến các sản phẩm thiết yếu… góp thêm địa chỉ mua sắm, trải nghiệm cuộc sống của người bản địa cho khách du lịch trong và ngoài nước.