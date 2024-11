Kỷ niệm 6 năm đổi mới mảng thẻ, VIB dành tặng hàng trăm đặc quyền cho khách hàng

Ngày 20/11/2024 đánh dấu tròn 6 năm đổi mới mảng thẻ tín dụng của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) – một chặng đường của sự bền bỉ, sáng tạo và tiên phong, tích cực góp phần thay đổi thói quen thanh toán và cách tiếp cận thẻ tín dụng của người dùng Việt Nam. Nhân dịp này, ngân hàng triển khai loạt hoạt động tương tác với quà tặng là hàng trăm đặc quyền cho chủ thẻ VIB.

Hàng trăm đặc quyền dành tặng chủ thẻ

Từ 20/11-31/11/2024, VIB triển khai chương trình “6 năm sáng tạo trên hành trình dẫn đầu xu thế thẻ” với hàng loạt các hoạt động tương tác với khách hàng.

Đầu tiên là cuộc thi “Những khoảnh khắc đẹp với thẻ VIB” với giải thưởng đến 6 triệu đồng/giải. Cách tham gia cực kỳ đơn giản, khách hàng chỉ cần chia sẻ trên facebook cá nhân những nội dung yêu thích, những kỷ niệm chi tiêu mua sắm ý nghĩa cùng thẻ tín dụng VIB dưới hình thức video, hình ảnh hoặc lời chia sẻ kèm hashtag #VIBCardBirthday6.

Kế đến là cuộc thi “Bình chọn chiếc thẻ yêu thích” với loạt ưu đãi miễn phí thường niên trọn đời và miễn phí thường niên năm tiếp theo. Để tham gia, khách hàng chỉ cần truy cập website VIB, chọn chiếc thẻ yêu thích, đánh giá bằng cách bình chọn sao ngay dưới ảnh thẻ, chụp lại hình ảnh đánh giá và bình luận hình ảnh này vào bài đăng cuộc thi trên fanpage VIB kèm mã số may mắn từ 99 đến 9999. VIB sẽ tiến hành quay thưởng để xác định 12 khách hàng may mắn nhất.

Đặc biệt, 100 e-voucher dịch vụ Phòng chờ sân bay (Lounge) hoặc e-voucher dịch vụ đón tiễn sân bay (Fast track) trị giá 999.000 đồng sẽ được dành tặng đến 100 chủ thẻ tín dụng đăng ký tham gia chương trình “6 năm sáng tạo trên hành trình dẫn đầu xu thế thẻ” và có ít nhất 6 giao dịch với tổng giá trị tối thiểu 6 triệu đồng. Trường hợp nhiều chủ thẻ thỏa điều kiện thì sẽ xét theo tiêu chí chi tiêu từ cao đến thấp.

Riêng với các khách hàng có thẻ cá nhân hóa theo yêu cầu bằng Gen AI của VIB đã được phát hành thành công, VIB tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm thiết kế thẻ độc đáo” kéo dài từ 20/11 - 18/12/2024. Khách hàng chỉ cần truy cập landing page của chương trình, đăng tải và kêu gọi bình chọn cho thiết kế thẻ tín dụng độc quyền của mình, sẽ có ngay cơ hội thắng giải thưởng là gói chụp ảnh studio cao cấp cùng thẻ VIB trị giá đến 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ nay đến 31/12/2024, VIB tiếp tục ưu đãi hoàn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ mở mới khi thỏa điều kiện chi tiêu từ 1-3 triệu đồng và hoàn 10% tổng giá trị chi tiêu hợp lệ hàng tháng trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi phát hành thẻ. Với các chủ thẻ VIB hiện hữu, đặc quyền "Mua ngay, góp nhẹ" mang đến ưu đãi trả góp 0% lãi suất, 0 phí ban đầu và giảm giá đến 40% khi chi tiêu tại các đối tác hệ sinh thái VIB Privileges: Giảm đến 40% tại Traveloka, Klook, Trip.com, China Airlines, Qatar Airways, New World Phu Quoc, Legacy Yen Tu - MGallery...; Giảm đến 40% tại Lotte Cinema, Gene Solutions, Facial Bar, Kose, Menard Spa, Nha Khoa Việt Nga...; Giảm đến 30% tại Manwah, K-pub, Beauty In The Pot, Buzza Pizza, Sushi Tei, Maruten Sushi-Soba...; Giảm đến 20% tại Di Động Việt, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Digibox, Dyson, Galle Watch, Lazada, Shopee...

Hành trình 6 năm hướng đến vị thế “Dẫn đầu xu thế thẻ”

Giai đoạn 2018–2024 chứng kiến những bước tiến đột phá trong mảng thẻ tín dụng của VIB, từ số lượng thẻ lưu hành tăng gấp 9 lần lên 810.000 thẻ đến tổng chi tiêu qua thẻ đạt mức tăng trưởng gần 15 lần, ước tính 4,9 tỷ USD vào cuối năm 2024, giữ top đầu thị phần và chi tiêu qua thẻ Mastercard tại Việt Nam. Những con số tăng trưởng ấn tượng này là minh chứng cụ thể nhất cho sự hưởng ứng và khẳng định của người dùng với chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ mà VIB bền bỉ thực hiện thông qua ba trụ cột Dẫn đầu về công nghệ, Dẫn đầu về trải nghiệm và Dẫn đầu về lợi ích trong suốt 6 năm đổi mới mảng thẻ 20.11.2018 – 20.11.2024. Đồng thời, VIB cũng là một trong những ngân hàng nổi bật nhất trong hành trình đổi mới thị trường thẻ ở Việt Nam thời gian qua.

Bắt đầu đường đua AI

Tại VIB, thẻ tín dụng không chỉ đơn thuần là công cụ "chi tiêu trước, trả tiền sau" mà đã trở thành người bạn đồng hành tài chính trong cuộc sống hiện đại. Từ việc mở thẻ online trong vòng 3-5 phút đến tận hưởng các ưu đãi hoàn tiền, tích điểm, trả góp, … có thể tùy chỉnh và tối ưu hóa theo nhu cầu.

Mới đây, thông qua tính năng Cá nhân hóa thiết kế thẻ theo nhu cầu với sự hỗ trợ của Gen AI, VIB tiếp tục cho phép khách hàng VIB không chỉ tự sản xuất thẻ về mặt tính năng mà còn có thể tự thiết kế cả diện mạo của thẻ. Sự linh hoạt này đã tạo nên một bước ngoặt trong cách người dùng tiếp cận và sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, chia sẻ: "Mastercard và VIB, hai đối tác lâu dài từ năm 2005, đã cùng nhau triển khai nhiều sáng kiến quan trọng nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong bối cảnh Công nghệ AI đang tạo nên cuộc cách mạng thay đổi cách thức tương tác của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Sáng kiến tiên phong mới nhất của VIB một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng của AI trong việc tối ưu các trải nghiệm cá nhân hóa và tương tác dành cho người tiêu dùng. "

Bà Tường Nguyễn, Giám đốc Khối thẻ VIB chia sẻ: “Trong tương lai, ứng dụng AI không dừng lại ở việc cá nhân hóa thiết kế thẻ, mà còn mở ra tiềm năng cho các dịch vụ thông minh hơn như tự động gợi ý các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân của từng khách hàng, tối ưu hóa các ưu đãi theo thói quen chi tiêu và hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính một cách hiệu quả và an toàn hơn.”

Công nghệ AI sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình và phát triển các dịch vụ thẻ hiện đại. Hành trình 6 năm là bước khởi đầu, VIB sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và mang đến những sản phẩm thẻ tối ưu nhất, góp phần nâng cao trải nghiệm sống và tài chính của khách hàng Việt Nam, bà Tường Nguyễn chia sẻ thêm.