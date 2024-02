Ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, trên địa bàn huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình trong công tác, nhiều cá nhân công an xã mưu trí, dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ngày 05/02/2023, Ban quản lý đền thờ nữ tướng Lê Chân thuộc thôn Hồng Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) phát hiện bị trộm đột nhập đập phá hòm công đức đặt tại gian chính bên trong đền nên đã đến Công an xã Thanh Sơn trình báo.

Nhận được thông tin sự việc, Trung tá Phạm Đức Dũng - Trưởng Công an xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra, làm rõ. Qua trích xuất Camera an ninh cùng tài liệu thu thập được, lực lượng Công an xã xác định đây là đối tượng ngoài địa bàn, lợi dụng sở hở đối tượng lấy trộm tiền công đức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thanh Sơn đã rà soát các đối tượng trên địa bàn và địa bàn lân cận, giáp ranh với xã Thanh Sơn để xác định đối tượng nghi vấn và đã xác định được nghi phạm là Đào Đình Toàn (SN 1986, ở tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, một tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Thế Hùng - cán bộ Công an xã Thanh Sơn cùng đồng đội đến gia đình vận động đối tượng ra đầu thú và một tổ công tác tiến hành xác minh các mối quan hệ của đối tượng.

Thời điểm tổ công tác Công an xã Thanh Sơn đến, người nhà của nghi phạm cho biết hiện tại không rõ đối tượng đang ở đâu. Qua quan sát, Trung tá Nguyễn Thế Hùng nhận thấy người nhà nghi phạm liên tục đứng dậy và đi ra ngoài để nghe điện thoại.

"Lúc đó, tôi nghe loáng thoáng trong cuộc điện thoại của đầu dây bên kia tiếng nói "con đang ở vườn hoa" rồi nhanh chóng tắt máy", Trung tá Nguyễn Thế Hùng nhớ lại.

Nhận định có thể đó là cuộc gọi của nghi phạm về cho gia đình để nắm bắt tình hình nên Trung tá Nguyễn Thế Hùng đã nhanh chóng báo cáo với chỉ huy Công an xã Thanh Sơn để triển khai lực lượng truy tìm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã Thanh Sơn đã bắt giữ được đối tượng Đào Đình Toàn tại vườn hoa Nam Cao (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã Thanh Sơn sau đó đã bàn giao đối tượng cho Đội CSHS Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) điều tra, xử lý theo quy định.

Khoảng 17h ngày 04/9/2023, Công an xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) nhận được tin báo của công dân Nguyễn Thị T. (SN 1992, trú tại thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) về việc có một nam thanh niên có biểu hiện say rượu cầm một can xăng 05 lít và 01 bật lửa gas tự ý xông vào nhà chị T. đe doạ, chửi bới khiến chị T. và người nhà hoang mang, lo sợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tá Phạm Đức Dũng – Trưởng Công an xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã trực tiếp báo cáo sự việc lên chỉ huy Công an huyện Kim Bảng để xin ý kiến chỉ đạo đồng thời tập hợp lực lượng, phân công chuẩn bị các phương tiện, vật dụng gồm 01 chăn tẩm nước, 02 bình chữa cháy và nhanh chóng di chuyển xuống hiện trường.

Sau khi có mặt tại hiện trường, đối tượng đang ngồi dưới sàn nhà phòng khách gần cửa chính có thái độ bất thường, một tay ôm bình xăng 05 lít, một tay cầm bật lửa gas màu đỏ vung vẫy doạ nạt chị T. và thách thức lực lượng chức năng.

Nhằm kéo dài thời gian, Trưởng Công an xã Thanh Sơn vừa tìm cách khuyên nhủ, vận động đối tượng vừa tiến hành hội ý nhanh để phân công lực lượng gồm 06 người chia làm 03 mũi tiếp cận.

Ngay sau đó, Thượng tá Trịnh Minh Hoàng - Trưởng Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã có mặt tại hiện trưởng để chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phối hợp với Công an xã Thanh Sơn bao vây, phong toả xung quanh khu vực và lên phương án khống chế đối tượng.

Đến khoảng 18h30 phút cùng ngày, đối tượng kích động xách bình xăng từ trong nhà đi qua cửa ngách trèo lên bờ tường sát nhà hàng xóm chửi bới, thách thức lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Khi lực lượng Công an thuyết phục đối tượng bình tĩnh, đối tượng một tay đổ xăng xuống sân nhà hàng xóm của chị T. hướng tới lực lượng Công an huyện Kim Bảng đang bao vây phong toả, tay kia cầm bật lửa bật lên châm vào miệng can xăng rồi ném về phía lực lượng chức năng rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Trung tá Nguyễn Thế Hùng - cán bộ Công an xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) chia sẻ với phóng viên Tạp chí Pháp lý khoảnh khắc lao vào đá bay chiếc bật lửa, quật ngã đối tượng tẩm xăng định tự thiêu.

Thấy thời cơ thuận lợi, Trung tá Nguyễn Thế Hùng - cán bộ Công an xã Thanh Sơn nhanh chóng áp sát bờ tường nhảy vọt qua tường lao vào nhà qua cửa chính phối hợp cùng Trung tá Phạm Đức Dũng - Trưởng Công an xã Thanh Sơn từ bên ngoài cầm bình chữa cháy xịt vào trong nhà để hỗ trợ.

Khi tiếp cận thấy đối tượng đang ngồi bệt gần cửa ra vào tay cầm bật lửa bật 02 phát dí xuống nền nhà, Trung tá Nguyễn Thế Hùng đã nhanh chóng lao đến, dũng cảm dùng chân phải đá văng bật lửa trên tay đối tượng, quật ngã rồi kéo văng đối tượng ra khỏi khu vực có xăng để tránh nguy hiểm.

Cùng lúc này, lực lượng Công an huyện Kim Bảng cũng lao vào phối hợp cùng Trung tá Nguyễn Thế Hùng khống chế, áp giải đối tượng ra khu vực an toàn. Quá trình điều tra, xác định đối tượng là Dương Quốc Huy (SN 1992, trú tại xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam). Đây là đối tượng cộm cán tại địa phương, có nhiều tiền án tiền sự và rất manh động, liều lĩnh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn với người yêu, chiều cùng ngày, Huy đi mua xăng và đến nhà người yêu tưới xăng ra phòng khách, đồng thời tẩm xăng lên người mình với ý định đốt nhà và tự thiêu.

Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, không quản hiểm nguy cứu người, dưới sự dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam), cán bộ chiến sĩ Công an xã Thanh Sơn đã nhanh chóng kịp thời xử lý không để thiệt hại gì về người và tài sản, ổn định tình hình, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bùi Lộc