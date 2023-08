TOP 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ diễn đàn “Phát triển xanh – Cách tiếp cận phù hợp cho các thương hiệu Việt” ngày 15/8, Brand Finance và Mibrand Việt Nam chính thức công bố top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023.

Bảng xếp hạng cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ về giá trị thương hiệu của các ngành tại Việt Nam. Trong đó, viễn thông, ngân hàng và thực phẩm là những ngành có đóng góp nhiều nhất vào tổng giá trị bảng xếp hạng với tỉ trọng lần lượt là 31%, 30%, 10%...

Đáng chú ý, Tập đoàn viễn thông Viettel ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu thêm 2% đạt 8,9 tỷ USD và duy trì xếp hạng sức mạnh thương hiệu ở mức AAA, trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tám năm liên tiếp.

Thành tựu thương hiệu ấn tượng này đã góp phần cải thiện kết quả tài chính của Viettel khi doanh thu của thương hiệu này tăng 23,4% đạt 23.700 tỷ VND vào năm 2022. Viettel đã và đang tập trung vào các sáng kiến số hóa phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước về việc xây dựng một Việt Nam số hóa.

Xếp ngay sau Viettel ở vị trí thứ 2 là Vinamilk, với giá trị thương hiệu đạt 3 tỷ USD và tăng 6% so với năm 2022. Theo báo cáo tài chính quý I/2023, tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk đạt 13.954 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, và lợi nhuận trước thuế đạt 2.312 tỉ đồng, hoàn thành lần lượt 22% và 22,1% so với kế hoạch năm.

Vinamilk đã tiên phong trong phát triển bền vững

Khả năng tạo ra giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh đã giúp Vinamilk duy trì uy tín và vị thế vững chắc của mình trong ngành Công nghiệp sữa Việt Nam trong suốt hành trình phát triển kéo dài gần nửa thế kỷ.

Bên cạnh sự phát triển về hiệu quả kinh doanh, thành công của thương hiệu thực phẩm này có được là nhờ việc triển khai một loạt các giải pháp phát triển xanh những năm gần đây. Nổi bật là mô hình phát triển bền vững “Vinamilk Green Farm”, kết hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tái tạo và công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tác động đến môi trường, giảm lượng khí thải, sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và bảo vệ hệ sinh thái.

Với mức tăng trưởng vượt bậc (+105%, chiếm 2% tổng giá trị), ngành công nghệ đã và đang nổi lên như một ngành có tiềm năng lớn trước thời đại chuyển đổi số.

Đứng đầu ngành là FPT với giá trị thương hiệu lên đến 594.5 triệu USD, tăng 52%. Sự thành công này là kết quả của nỗ lực đổi mới, tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Đồng thời, việc thiết lập đối tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã giúp FPT tạo ra môi trường hợp tác và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, CMC Corp vươn lên đạt Top 2 Thương hiệu Công nghệ có chỉ số sức mạnh cao nhất Việt Nam.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, các thương hiệu ngân hàng tại Việt Nam đã chứng tỏ khả năng phục hồi trước những thách thức kinh tế bằng cách triển khai số hóa và cải thiện dịch vụ khách hàng. Nền kinh tế Việt Nam đã phải đối diện với một khởi đầu khó khăn nửa đầu năm 2023 khi xuất khẩu suy giảm và lãi suất toàn cầu tăng.

Ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu chung là 47%, ngành ngân hàng chiếm 30% tổng giá trị toàn ngành, với sự đóng góp vượt bậc của các thương hiệu Vietcombank (1,9 tỉ USD), Agribank (1,4 tỉ USD), BIDV (1,4 tỉ USD), Techcombank (1,4 tỉ USD), VP Bank (1,3 tỉ USD), MB (803,4 triệu USD), TPBank (424,9 triệu USD)…

Vietcombank là thương hiệu mạnh nhất trong bảng xếp hạng với xếp hạng sức mạnh thương hiệu cải thiện từ AAA lên AAA+. Giá trị thương hiệu tăng vượt bậc thêm 43% đạt 1,9 tỷ USD, tăng ba bậc lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Đây là một sự thăng tiến rõ rệt, cho thấy những nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ của Vietcombank đã thu hút được lòng tin của khách hàng.

Vietcombank đã triển khai một số sáng kiến kỹ thuật số vào cuối năm 2022, chẳng hạn như dịch vụ xác thực trước thanh toán và thanh toán xuyên biên giới có giá trị thấp với SWIFT (SWIFT GO). Ngoài những sáng kiến này còn có các chiến dịch ưu đãi khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số của Vietcombank.

Vietcombank , Vinhomes là 2 trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023

Trải qua hành trình 60 năm thành lập và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của kinh tế đất nước, tạo ra những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực. Với phương châm hành động "Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững" và quan điểm chỉ đạo điều hành "Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo", năm 2022, toàn hệ thống Vietcombank củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.



Định hướng chiến lược của Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030 là giữ vững vị thế ngân hàng số 1 tại Việt Nam, trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Alex Haigh, Giám đốc điều hành – Khu vực châu Á Thái Bình Dương của Brand Finance, nhận định: “Bất chấp những khó khăn thách thức về kinh tế, các thương hiệu ngân hàng tại Việt Nam đã thể hiện mức tăng trưởng vượt bậc trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam của Brand Finance năm nay. Chúng tôi thấy cam kết của họ đối với nhiệm vụ số hóa và nâng cao dịch vụ khách hàng đã mang lại kết quả”.

Cũng theo báo cáo, công nghệ (+105%), ngân hàng (+47% ), bán lẻ (+40%), tiện ích (+58%) là những ngành tăng trưởng về giá trị thương hiệu nhanh hơn trong khi viễn thông, ngân hàng, bất động sản và thực phẩm là những ngành đóng góp nhiều nhất vào tổng giá trị thương hiệu toàn ngành.

Nổi bật trong ngành bất động sản là Vinpearl khi đạt được top 3 thương hiệu có chỉ số sức mạnh thương hiệu lớn nhất Việt Nam, top 2 thương hiệu tăng trưởng sức mạnh cao nhất Việt Nam xét về điểm số và thương hiệu tăng trưởng sức mạnh cao nhất xét về thứ hạng.