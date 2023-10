Trường THCS An Khánh (Hoài Đức): Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn, đội ngũ giáo viên đều tận tâm, hết lòng vì học sinh. Trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề, Trường THCS An Khánh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý; thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Đồng thời, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”... Đặc biệt, để phát triển toàn diện học sinh, nhà trường luôn gắn giáo dục văn hóa với giáo dục nhân cách, kỹ năng sống. Mỗi giờ trên lớp, trong từng bài giảng, học sinh nào còn chưa hiểu, chưa rõ đều được các thầy, cô giáo chỉ bảo, hướng dẫn tận tình. Đồng thời, nhà trường quan tâm tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo nhiều sân chơi bổ ích, lý thú, thu hút sự tham gia tích cực của các em học sinh. Bên cạnh đó, để quản lý tốt học sinh, nhà trường còn phối hợp thường xuyên với gia đình, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp nắm bắt tâm tư, khích lệ các em học sinh có thành tích học tập tốt cũng như có biện pháp giáo dục hiệu quả đối với những học sinh yếu kém.Từ những việc làm thiết thực này mà phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường trở nên sôi nổi, theo đó chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên qua từng năm học.

Năm học 2022 – 2023, trường THCS An Khánh có 1.896 em học sinh ở các khối lớp, trong năm học có 65 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 7 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa và khoa học, đặc biệt có em Chu Thị Hiền Lương đạt giải Nhất môn ngữ văn cấp thành phố . Đây vừa là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của mỗi học sinh; sự thương yêu, kèm cặp, bồi dưỡng, chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường và đồng thời cũng là kết quả của sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, sẻ chia của các bậc phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều thầy, cô giáo đạt thành tích trong công tác quản lý, giảng dạy. Tiêu biều có Cô giáo Nguyễn Thị Huyền – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường được Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đạt giải Nhất cuộc thi Nhà giáo tâm huyết sáng tạo huyện Hoài Đức, đạt Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, được Bằng khen của chủ tịch UBND thành phố. Tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: có 06 giáo viên tham gia thi cả 06 giáo viên đều được công nhận. Trong đó: Cô giáo Hoàng Thị Thúy Hoa đạt giải Nhất môn Ngữ Văn, Cô giáo Nguyễn Thị Tươi đạt giải Nhì môn Sử, Cô giáo Nguyễn Thị Hoa đạt giải Ba môn Lý…và còn nhiều thầy cô trong nhà trường đã đạt được những thành tích rất đỗi tự hào.

Song song với đó, nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với tâm lý, nhận thức của các em học sinh. Trong các buổi chào cờ đầu tuần hay các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức, như: Thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm, trò chơi... Trường THCS An Khánh cũng phát động học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật vào hoạt động văn hóa, văn nghệ… Trong buổi ngoại khóa, các thầy cô, báo cáo viên pháp luật còn tổ chức hỏi-đáp các câu hỏi dễ nhớ, dễ hiểu, thực tế, gần gũi với đời sống, phù hợp tâm lý lứa tuổi; tổ chức các trò chơi "học mà chơi, chơi mà học" giúp cho các em học sinh yêu thích và hào hứng tham gia. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật đến học sinh, nhà trường kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục và các hoạt động của nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến… nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật trong trường học.

Trước thực trang nguy cơ mất an toàn giao thông đang là vấn đề nhức nhối của xã hội, trong đó không ít nạn nhân là trẻ em, học sinh, ngay từ đầu năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Hoài Đức, trường THCS An Khánh đã triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" và mô hình "Ðội tuyên truyền an toàn giao thông" trong các lớp học, "Hỗ trợ học sinh tham gia an toàn giao thông"… Từ mô hình, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông cho học sinh.

Nhà trường cũng thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, an toàn trường học; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhờ đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh đã có chuyển biến tích cực, góp phần củng cố, giữ vững nền nếp, kỷ cương trường học, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên, thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.