Trải nghiệm số dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên BIZ MBBANK: không chỉ tiện mà còn nhanh

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú để thống nhất, đồng bộ theo thông tin trên căn cước công dân gắn chip hoặc mã số định danh cá nhân để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự... Bộ Công an khẳng định, không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, mà chỉ thực hiện thu khi người dân đến cơ quan công an thay đổi, bổ sung thông tin.