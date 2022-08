“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đón sóng đầu tư tại The Beverly

Địa thế vàng đón dòng tiền đầu tư

Là chuyên gia phân tích thị trường và môi giới BĐS hơn 10 năm qua tại TP.HCM, ông Hồ Mai Điệp cho biết, sức hút đầu tư hạ tầng vào TP.Thủ Đức giúp BĐS tại đây tăng giá theo cấp số nhân.“Hàng tỷ đô đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị không chỉ biến TP.Thủ Đức trở thành đầu tàu kinh tế của TP.HCM, mà còn khiến diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng”, ông Điệp nhìn nhận.

Trước tiên phải kể đến đường Vành đai 3 với tổng vốn đầu tư lên tới 75.378 tỷ đồng vừa chính thức được phê duyệt. Tuyến đường này đi xuyên tâm qua đại đô thị Vinhomes Grand Park, giúp cư dân The Beverly chỉ mất vài phút để di chuyển đến các địa điểm trọng yếu như: Trung tâm hành chính quận; Bến Xe Miền Đông mới; khu công nghệ cao 1, 2…

The Beverly hưởng lợi lớn từ hạ tầng đô thị TP.Thủ Đức

Dự án The Beverly cũng hưởng lợi rất lớn từ công trình cầu Long Đại nối liền khu đô thị Vinhomes Grand Park với phường Long Phước qua Sông Tắc, tương lai sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, nhờ vị trí tâm điểm, thuận tiện di chuyển tới các trung tâm công nghệ, giáo dục, The Beverly đang thu hút cư dân tinh hoa là những chuyên gia nước ngoài, hoặc người lao động có thu nhập cao làm việc tại các khu công nghệ cao, sẵn sàng chi trả khoản đầu tư xứng đáng để mua hoặc thuê một chốn an cư lý tưởng.

Hút khách thuê nhờ chất sống thời thượng

Không chỉ hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng, The Beverly còn thu hút lượng đặt mua lớn nhờ chuẩn sống cao với hệ thống tiện ích nội, ngoại khu “độc nhất vô nhị” trên thị trường.

Cụ thể, chủ đầu tư đã dày công kiến tạo The Beverly trở thành một môi trường sống nghỉ dưỡng đậm chất ngôi sao Hollywood Mỹ ngay tại TP.Thủ Đức. Lấy cảm hứng từ Beverly Hills với những căn hộ sang trọng bậc nhất, The Beverly sở hữu các tiện ích độc bản mang âm hưởng xứ cờ hoa như hồ bơi Marina Pool, sàn cát nhân tạo Hawaii, vườn suối sương mù Harmony, khu thể thao Aqua Gym, Đại lộ danh vọng Starlight...

Tiện ích mang đẳng cấp ngôi sao tại The Beverly

Chất sống thượng lưu tại The Beverly còn đến từ tầm nhìn triệu đô của dự án. Nằm đối diện với đại công viên 36ha, các tòa căn hộ The Beverly được thiết kế theo bố cục hình chữ Z giúp tối ưu tầm nhìn toàn cảnh khoáng đạt. Theo các nghiên cứu thị trường, BĐS hướng công viên luôn đắt hơn ít nhất 30% so với BĐS thông thường và thường xuyên ở tình trạng “cháy hàng”.

Đặc biệt, không thể không kể tới hệ thống tiện ích đủ đầy đã có sẵn trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, nơi cư dân được đáp ứng mọi nhu cầu chỉ trong vòng 15 phút với hệ sinh thái đẳng cấp của Vingroup: TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, xe buýt điện VinBus…

Ngoài ra còn là các tiện ích đặc quyền của cư dân Vinhomes Grand Park như đại công viên Grand Park 36ha, đại lộ Ánh sáng, bến du thuyền Manhattan Glory, quảng trường Golden Eagle, Đại lộ mua sắm Rodeo…

The Beverly nằm kế cận TTTM Vincom Mega Mall sầm uất

Cộng hưởng từ hạ tầng liên tục được hoàn thiện và đúng thời điểm vàng bàn giao, The Beverly là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư về tài sản sinh lời bền vững, với nguồn khách thuê dồi dào đang đổ về khu vực.

Đặc biệt, nhà đầu tư có thể cho thuê sinh lời ngay lập tức sau khi nhận bàn giao căn hộ nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn. Cụ thể, chủ đầu tư áp dụng chính sách cam kết tiền thuê là 14% trong 2 năm trên tổng giá bán. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn có thể lựa chọn gói nội thất tiêu chuẩn sau khi bàn giao để kinh doanh hoặc cho thuê sinh lời ngay lập tức, điều mà rất ít dự án trên thị trường có được. Khách hàng mua căn hộ tại The Beverly còn được nhận voucher mua xe VinFast lên tới 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ thời điểm này còn được hưởng chính sách vay lên tới 100%, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 20 tháng, hoặc được hỗ trợ vay mua 80% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán sớm còn hưởng mức ưu đãi lên đến 9% giá trị căn hộ trước VAT.