Tạp chí điện tử Pháp lý giới thiệu về thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá".

I. TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Tên gọi:

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Pháp luật về Phòng chống tác hại của thuốc lá"

2. Mục đích

Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá" được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên Hội Luật gia Việt Nam nói riêng và của cộng đồng nói chung về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Lễ phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá"

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu và chia sẻ kiến thức pháp luật, đặc biệt là các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc trong cộng đồng, lan tỏa những thông điệp tích cực về lối sống lành mạnh; qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, hướng tới một môi trường văn minh, an toàn và bền vững.

3. Đối tượng tham gia

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước đều có quyền tham gia cuộc thi (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những người trực tiếp liên quan đến việc tổ chức cuộc thi).

II. CHỦ ĐỀ, CÁCH THỨC NỘP BÀI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Chủ đề cuộc thi

- Phân tích, tuyên truyền, giới thiệu các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả của các biện pháp pháp luật hiện hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phân tích, đánh giá tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường, kinh tế và xã hội.

- Vai trò của cơ quan nhà nước, người dân (trong đó có cán bộ, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên của Hội) trong việc thực thi các quy định pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá trong xã hội.

2. Thời gian và cách thức nộp bài

2.1. Thời gian nộp bài: Từ ngày 31/10/2025 đến hết ngày 30/11/2025.

2.2. Cách thức nộp bài:

- Nộp bài trực tuyến qua email của Ban tổ chức: Tvphapluathiv@gmail.com

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

· Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế HIV/AIDS:

Ông Bùi Hoài Thanh - Phó giám đốc

Địa chỉ: Số 17 ngách 97/81 đường Văn Cao, phường Ngọc Hà, Hà Nội

SĐT: 0924.609.222

· Hoặc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam:

Đ/c Ninh Hồng Vui - Bí thư Đoàn Thanh niên

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

ĐT: 024.6263.4945

III. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

1. Yêu cầu đối với bài dự thi

- Độ dài: Bài viết tối thiểu 800 từ và tối đa 2500 từ.

- Hình thức: Bài viết đánh máy hoặc viết tay rõ ràng, sạch sẽ; nếu đánh máy, yêu cầu font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.5.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt, câu từ dễ hiểu, mạch lạc.

- Tính nguyên bản: Bài viết phải là sản phẩm sáng tạo cá nhân, không sao chép, không sử dụng nội dung đã công bố hoặc tham gia các cuộc thi khác. Nếu phát hiện gian lận, bài thi sẽ bị loại ngay lập tức.

- Đối với những bài nghiên cứu có sử dụng tài liệu đề nghị trích dẫn nguồn số liệu cụ thể, đầy đủ.

2. Tiêu chí chấm điểm

- Nội dung bài viết: 60 điểm (Đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn và tính pháp lý; số liệu, luận cứ nêu trong bài chính xác, có căn cứ; các nhận định, đánh giá, đề xuất, giải pháp thể hiện sự sáng tạo, áp dụng được trong thực tiễn).

- Tác động và thuyết phục với người đọc: 15 điểm

- Cấu trúc, bố cục, sáng tạo trong trình bày: 15 điểm

- Ngôn ngữ và phong cách viết: 10 điểm

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu Giải thưởng

Giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các cá nhân:

- 1 Giải Nhất: trị giá 10 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận.

- 2 Giải Nhì: trị giá 8 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận.

- 3 Giải Ba: trị giá 5 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận.

- 4 Giải Khuyến khích: trị giá 3 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận.

2. Công bố kết quả và trao giải

- Kết quả cuộc thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/12/2025 trên trên trang thông tin điện tử của Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí điện tử Nguoiduatin và Tạp chí điện tử Pháp Lý.

- Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 25/12/2025 tại Hà Nội.

V. QUY ĐỊNH KHÁC

1. Số lượng bài dự thi:

Mỗi cá nhân chỉ được gửi 1 bài dự thi. Bài viết không được hoàn trả lại dù đạt giải hay không.

2. Quy định về bản quyền:

Tác giả giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với bài viết của mình. Tuy nhiên, khi gửi bài dự thi, tác giả đồng ý cấp cho Ban Tổ chức quyền sử dụng không độc quyền, không giới hạn thời gian để sử dụng bài viết trong các hoạt động truyền thông, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Cam kết của người dự thi:

- Bài viết là sản phẩm do chính tác giả sáng tạo, không sao chép, không trùng lặp nội dung với các tác phẩm khác đã từng công bố hoặc tham gia thi trước đây.

- Mọi trích dẫn, sử dụng số liệu, dẫn chứng phải nêu rõ nguồn.

- Người dự thi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, bản quyền và nội dung bài viết.

4. Xử lý vi phạm:

Trường hợp phát hiện bài viết vi phạm bản quyền, sao chép, đạo văn hoặc có yếu tố gian lận, Ban Tổ chức sẽ loại khỏi cuộc thi, thu hồi giải thưởng nếu có và thông báo công khai.

5. Các quy định khác:

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa tác giả và bên thứ ba liên quan đến quyền sở hữu bài dự thi.

- Quyền sử dụng: Ban Tổ chức có quyền biên tập, sử dụng bài viết cho mục đích truyền thông, giáo dục mà không cần xin phép lại hoặc chi trả thêm nhuận bút, đồng thời cam kết ghi nhận tên tác giả đầy đủ khi sử dụng bài viết.

- Thí sinh đạt giải nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin để nhận thưởng theo yêu cầu hoặc không thể liên hệ được sẽ bị hủy giải.

- Mọi quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và không xem xét khiếu nại.

- Thông tin liên hệ BTC:

