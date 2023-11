Siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival công bố 11 bản hit và dàn sao Việt biểu diễn cùng Maroon 5

Hành trình âm nhạc Maroon 5 mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival dự kiến kéo dài trên 75 phút, với những ca khúc bất hủ: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps và nhiều hơn thế nữa. Đây là songlist (danh sách bài hát) được tuyển chọn tương đương với các show diễn toàn cầu của 6 nghệ sĩ lọt top những nhóm nhạc thành công nhất thế kỷ.

Cộng hưởng vào 75 phút thăng hoa cùng Maroon 5 là dàn sao Việt (Vbiz) đương đại: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Toàn bộ các set diễn sẽ được phối mới hoàn toàn từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul... mở ra một không gian âm nhạc đa sắc màu, căng tràn ngẫu hứng nhằm thổi bùng “kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder” cho hàng chục ngàn khán giả.

Bên cạnh phần âm nhạc đẳng cấp của Maroon 5 và dàn line up Việt – “phần nhìn” của 8Wonder Winter Festival 2023 cũng sẽ được đầu tư đặc biệt. Sân khấu tại Quảng trường biển Grand World dự kiến mô phỏng chiếc đồng hồ cổ khổng lồ với những màn trình diễn độc lạ, bất ngờ do đạo diễn dày dặn kinh nghiệm Cao Trung Hiếu cùng ekip kỳ công dàn dựng.

Sự kết hợp giữa “tượng đài pop-rock thế giới” với những gương mặt tiêu biểu cho âm nhạc đương đại Việt cùng những thương hiệu tổ chức đại nhạc hội hàng đầu hành tinh chính là nấc thang đưa âm nhạc đương đại Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Ngoài siêu đại nhạc hội với chủ đề “Twilight till First Light” quy mô lên tới 12.000 khách, 8Wonder Winter Festival còn mang đến cho khán giả hàng trăm trải nghiệm “lễ hội trong lễ hội” độc nhất vô nhị, kéo dài từ hoàng hôn rực rỡ đến khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới ngập tràn. Cụ thể, từ 15h ngày 16/12, du khách đã có thể tham gia các hoạt động lễ hội tưng bừng ngay tại Grand World: lễ hội ẩm thực đường phố, Diễu hành Wake Up Santa, trình diễn múa lửa và xiếc đường phố, vẽ mặt chủ đề lễ hội hoàn toàn miễn phí… Ngay sau tâm điểm 8Wonder sẽ là After Party với vô số trải nghiệm độc đáo: Lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, Wake Up Camping, After Party Corona-by-night, trình diễn ánh sáng lazer tại Hồ Tình Yêu…

Du khách cũng có thể mua sắm, check-in với hàng loạt chuỗi hoạt động náo nhiệt khắp Phú Quốc United Center: show Nàng tiên cá phiên bản 8Wonder, lễ hội Giáng sinh Xanh cùng muôn loài hoang dã, hoạt động Trải nghiệm quầy hàng Eco và làm đồ tái chế, Thủy chiến Waikiki với các trò chơi nước, các điệu vũ Hawaii và âm nhạc DJ sôi động… hay tham quan khu trưng bày và trải nghiệm xe điện và nhận những món quà bất ngờ đến từ nhà đồng tổ chức VinFast.

Sở hữu mô hình lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới, cộng hưởng cùng hành trình đa trải nghiệm “lễ hội của lễ hội” không ngừng nghỉ xuyên thời gian và không gian - 8Wonder Winter Festival sẽ là một trong những đòn bẩy, đưa Phú Quốc United Center cũng như đảo Phú Quốc trở lại là “điểm đến được săn đón nhất” dịp cuối năm trên bản đồ du lich thế giới./.