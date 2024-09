Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Không gian mạng là “môi trường đặc biệt”, là nơi kết nối, chia sẻ những thông tin toàn cầu, đem lại nhiều lợi ích nhưng bên cạnh đó cũng có những mối nguy hại đan xen. Việc người dùng có thể tự do đăng tải, chia sẻ không giới hạn những thông tin lên không gian mạng khiến nơi đây đã và đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vì vậy, cán bộ, đảng viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam (“Vietcombank Quảng Nam”) ngoài nhiệm vụ chuyên môn thì vẫn luôn tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt biệt là trên môi trường không gian mạng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn, quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi. Thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng hơn 94 năm qua đã chứng minh, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của các đối tượng thù địch phản động. Các thế lực thù địch tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng đặt biệt là trên môi trường không gian mạng. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức mang nội dung xuyên tạc. Thực tế cho thấy những năm gần đây, các bài viết tuyên truyền, chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên không gian mạng rất nhiều. Khi tìm kiếm trên mạng những vấn đề nóng, nhạy cảm đang được xã hội quan tâm sẽ cho hàng triệu kết quả. Hàng chục bài viết tiêu cực từ các trang mạng như VOA, BBC, RFA, RFI, Báo Tiếng dân… trên website, Youtube, Facebook, Instagram,… nội dung chống phá linh hoạt, tiếp cận từ nhiều góc độ, không cần tiêu đề rõ ràng hoặc chỉ nêu những bất bình trong cuộc sống.

Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ điều đó. Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng xác định: “Không gian mạng trở thành môi trường tác chiến thứ năm, làm thay đổi phương thức, tiến hành đấu tranh, xuất hiện các hình thái chiến tranh mới, tác động sâu sắc tới quốc phòng, an ninh, hoà bình của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhấn mạnh chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình, xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Trước những yêu cầu thách thức trong tình hình mới, việc thấm sâu vào nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam là tinh thần tiên phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ, chức trách được giao. Cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam đã có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Đảng uỷ khối, Đảng uỷ Vietcombank, Đảng uỷ Chi nhánh, các Nghị quyết công tác năm, Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Vietcombank cho các cán bộ, đảng viên cũng được Vietcombank Quảng Nam thực hiện thường xuyên như Kế hoạch số 51- KH/ĐU triển khai đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet, Công văn số 824-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 41 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...Năm 2022, Vietcombank Quảng Nam được nghiên cứu, học tập và quán triệt chuyên đề “Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong các Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng doanh nghiệp và góp phần phát triển đất nước. Năm 2023, cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam tham gia đầy đủ, nghiêm túc học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khó XIII của Đảng qua hình thức học tập trực tuyến. Năm 2024, cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra.

Song song với đó, cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Vietcombank Quảng Nam. Các cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam được tăng cường nhận thức và phát triển văn hoá Vietcombank, tiếp tục hoàn thiện hệ giá trị văn hoá, chuẩn mực kinh doanh của Vietcombank, hội tụ và lan toả các giá trị văn hoá Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn, từ đó phong cách ứng xử và chuẩn mực lề lối làm việc nâng cao, đó là một trong những biện pháp đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng. Trong thời đại công nghệ 4.0, khi thông tin trên mạng xã hội phong phú, nhiều chiều, thậm chí nhiều vấn đề chưa được kiểm soát, cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam luôn được trang bị kiến thức, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội; xây dựng văn hoá ứng xử trên mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam đều trang bị cho mình kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân, cách thức chắt lọc, tiếp cận thông tin, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam hưởng ứng, chia sẻ, đăng tải những thông tin chính thống, qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ góp phần lan toả những quan điểm tiến bộ, những giá trị cao đẹp trong xã hội, luôn có bản lĩnh, kiên cường đấu tranh trên mạng xã hội.

Hằng tháng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam đều nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết; kiên định và giữ vững các nguyên tắc của Đảng, kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về Đảng còn được triển khai thường xuyên cho các quần chúng ưu tú và các lớp bồi dưỡng chính trị cho các đảng viên mới cũng được thực hiện thường xuyên, đều đặn hằng năm. Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank Quảng Nam diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Tiêu biểu là cuộc thi “Giải búa liềm vàng”; các cuộc thi chính luận do Đảng ủy Vietcombank Chi nhánh tổ chức, thu hút đông đảo các cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank Quảng Nam tham gia, từ đó có sức lan toả và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam luôn đẩy mạnh tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, những giá trị văn hoá của con người Việt Nam, tổ chức và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, chương trình về nguồn, chương trình tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7),…

Ngoài ra, trong quá trình tồn tại, hoạt động ngân hàng luôn phải đối phó với rất nhiều vấn đề, mà quan trọng nhất là thường xuyên duy trì được tình trạng cân đối giữa nhu cầu và khả năng có được nguồn vốn cho mọi điều kiện để bảo đảm sự ổn định, vững chắc về tài chính cho ngân hàng và làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ ngân hàng hiện đại, các hình thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao cũng đang có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và hình thức. Các đối tượng lợi dụng công nghệ để thực hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi, táo tợn, đặc biệt là lợi dụng tâm lý của khách hàng để đánh cắp thông tin bảo mật sau đó chiếm đoạt tài sản của khách hàng cũng như gây mất uy tín của ngân hàng đối với khách hàng. Những năm qua, lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi và liên tục, do đó, Vietcombank Quảng Nam thường xuyên quán triệt và đưa ra những thông báo để khuyến cáo khách hàng cảnh giác bằng cách tuyên truyền trên các trang thông tin đại chúng. Trong tất cả các khía cạnh, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch trong cán bộ, đảng viên trên lĩnh vực Ngân hàng hiện nay là một mối liên kết cần thiết giữa các lĩnh vực chính trị, kinh doanh và quản lý. Chỉ khi các tổ chức Ngân hàng tuân thủ một cách nghiêm ngặt các nguyên tắc nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, hệ thống tài chính mới có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời đại đầy thách thức này.

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Vietcombank Quảng Nam đã đạt được những kết quả quan trọng song vẫn còn những hạn chế như: Lực lượng nòng cốt tại các tổ chức đảng trực thuộc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chưa mạnh, không được đào tạo bài bản về công tác xây dựng Đảng, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm làm công tác Đảng, công tác truyền thông; Công tác thông tin, tuyên truyền tại một số đơn vị chưa phong phú, thường xuyên; Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn chậm, tính chiến đấu chưa cao, hình thức còn đơn điệu.... Cùng với đó, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên, người lao động chưa nhận thức được vai trò và lập trường tư tưởng của bản thân mình, thờ ơ, có biểu hiện “né tránh” mạng xã hội, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin chính thống, tích cực…Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Cấp uỷ Đảng Vietcombank Quảng Nam và cán bộ đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn thông tin xấu độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và cảnh báo những hành vi lừa đảo đối với ngành ngân hàng trên các thông tin, truyền thông, nhất là môi trường mạng và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên ngành ngân hàng tham gia và sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao đạo đức, nhân sinh quan cách mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thường xuyên bám sát và thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh trên các phương diện đó là nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh. Khuyến khích cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam tham gia viết bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đối với công tác chuyên môn, đáp ứng đủ các yêu cầu thôi là chưa đủ mà cần phải áp dụng chủ động, linh hoạt và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đối số ngày càng phát triển mạnh mẽ thì việc giải quyết công việc cũng đã có những thay đổi trong phương thức thực hiện nhiệm vụ, công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, Internet cùng thành tựu khoa học kỹ thuật để chất lượng được nâng cao, rút ngắn được các thủ tục rườm rà, vừa phòng và chống được các rủi ro hiện hữu và có thể xảy ra trong tương lai giúp phục vụ người dân cũng như phụng sự sự phát triển chung của ngành ngân hàng và đất nước ngày càng tốt hơn.

Việc nuôi dưỡng "tâm chính trực" thông qua việc tự tu dưỡng, rèn luyện "đạo đức cách mạng" là điều không phải dễ dàng, việc đấu tranh để chiến thắng với những ham muốn trên trong nội tại bản thân là cuộc đấu tranh khó khăn, khốc liệt và có chọn lọc. Cái tâm chính trực nghĩa là nâng cao đạo đức cách mạng nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong những lời dặn của Bác, văn hóa, đạo đức đối với người cán bộ ngân hàng luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vì cán bộ ngân hàng giữ tiền cho Nhà nước, cho nhân dân, nên phải nêu cao đạo đức cách mạng, phải trong sáng, chính trực, liêm chính…Song song đó cũng phải có chuyên môn nghiệp vụ sâu để quản lý được tiền của cho Nhà nước, cho nhân dân, để không bị thất thoát, lãng phí, đồng thời phải tăng thêm của cải cho xã hội. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của cán bộ ngân hàng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên hiện nay trên không gian mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại nếu chi bộ yếu kém thì công việc không trôi chảy”. Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và các cấp ủy trên. Tiếp tục thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” trong Vietcombank Quảng Nam nhằm phát huy nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể và cá nhân, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nề nếp đạt hiệu quả cao.

Để định hướng cho cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng liên quan đến việc sử dụng internet, mạng xã hội, trong đó có Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; phát triển trang mạng xã hội của cá nhân mình thành một kênh thông tin chính thống, tuyên truyền thường xuyên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; viết và lan tỏa về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

Thứ ba, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng đảng viên, xây dựng Vietcombank Quảng Nam trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin: Các tổ chức Đảng phải chỉ đạo các cấp cơ sở, cán bộ Đảng viên phải tuân thủ quy trình quy định, tuyên truyền cho cán bộ thực hiện đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cũng như có biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu khách hàng, ngăn chặn các hình thức gian lận và tấn công bất hợp pháp từ các đối tượng chống phá công nghệ và thế lực thù địch. Đồng thời tuân thủ tất cả các quy định và pháp luật liên quan đến bảo mật, quản lý danh tính và quyền riêng tư khi sử dụng công nghệ số. Đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ giúp hình thành những "tấm áo giáp" vững chắc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị; triển khai các công cụ hữu hiệu giúp nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội từ sớm, từ xa.

Các cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các qui định, phong trào, luôn cố gắng gần gũi, sâu sát với từng đảng viên để có thể kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh hoặc tiềm ẩn nếu có trong công tác chuyên môn, lối sống của từng cán bộ. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với cán bộ, viên chức, người lao động, nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh một cách dân chủ, trách nhiệm. Tiếp tục phát huy vai trò của công tác báo chí, truyền thông nhằm tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm, định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, tập huấn, hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Vietcombank Quảng Nam chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận. Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn cán bộ, đảng viên về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự phát triển đa dạng, “biến hóa” không ngừng của truyền thông, mạng xã hội.

Cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức chính trị, phát hiện, ngăn chặn những thông tin sai lệch đăng tải những nội dung xấu, thù địch trên trang web, blog,…Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ ngành ngân hàng về vấn đề chống phá của các thế lực thù địch, chi sẻ những thông tin chính thống. Chủ động lựa chọn, thiết kế xây dựng chủ đề để định hướng dư luận, chú trọng tính tương tác, sự gần gũi, sử dụng nhiều ngôn ngữ và hình thức được cư dân mạng ưa thích: Video, podcast, infographics, bản tin bằng rap... Đa dạng những hình thức truyền tải thông tin, giúp cho các đối tượng khác nhau có thể tiếp cận với thông tin tuyên truyền dễ dàng và nhanh chóng, góp phần đưa công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng đạt hiệu quả tốt, gần gũi, giàu tính thuyết phục, hấp dẫn hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, kiên quyết đấu tranh, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, bôi nhọ, xuyên tạc về Đảng, về Bác Hồ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tóm lại, trước những diễn biến phức tạp của các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhân dân ta, bản thân mỗi người đặc biệt là cán bộ, đảng viên Vietcombank Quảng Nam phải kiên định lập trường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhận diện, phân biệt được cách quan điểm sai trái và kiên quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý trên tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản". Kiên quyết giữ gìn "ý chí kiên định, liêm chính" của bản thân trước những cám dỗ về vật chất, quyền chức. Kiên quyết, nâng cao "ý chí kiên định vững vàng" bảo vệ thành quả của Đảng ta trong công tác phòng, chống tham nhũng. Vững vàng nhận diện các luận điệu sai trái, thù địch trước những thành tựu trong công tác trên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân phẩm, danh dự và uy tín "là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng./

PV