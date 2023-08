Gen Z dù “sống về đêm” nhưng hôm sau vẫn luôn tươi tắn tới văn phòng

“Ngày nào cũng dặn lòng phải ngủ sớm nhưng nếu không học bài thì lại mải tụ tập bạn bè đi cháy phố ăn hàng, khuya lại mải miết điện thoại, hết cày Netflix lại chuyển qua Youtube xem đủ clip review ẩm thực tới mỹ phẩm, làm đẹp nên cứ 1-2 giờ sáng mình mới có thể ngủ được”, Lê Hương Giang, 21 tuổi tại Tân Bình, TP.HCM cho biết.

Nhiều người trẻ đang gặp tình trạng “nóng trong người” do thiếu ngủ vì áp lực công việc, cuộc sống mỗi ngày.

Mới 24 tuổi, Hải My, một Gen Z tại Phú Nhuận, TP.HCM đã chọn con đường làm freelancer trong lĩnh vực digital marketing, cô gái trẻ cho biết luôn “ôm” 2-3 job cùng lúc. Áp lực deadline, đội nhóm thiếu người nên My phải cày ngày đêm và luôn trong tình trạng mệt mỏi, dễ cáu gắt do nóng trong người vì thiếu ngủ.

“Lúc nào cũng thèm ngủ và cảm giác ngủ không bao giờ là đủ với mình, nhiều khi thấy da sạm đi, cơ thể mệt mỏi, nóng trong người rất khó chịu. Mấy tháng trước làm content về lễ hội ẩm thực lại vô tình biết Trà thanh nhiệt Dr Thanh giúp thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát, nhờ thức uống này mà mình cảm thấy thoải mái hơn khi chạy deadline mỗi ngày”, Hải My cho biết.

Trên các diễn đàn, Gen Z luôn chia sẻ cho nhau cách thanh lọc cho cơ thể luôn tươi mát mỗi ngày.

Trên các hội nhóm của Gen Z, sau những series podcast, câu chuyện về “cột sống” không bao giờ ổn và những trải nghiệm để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, bạn trẻ lại đang chia sẻ cho nhau cách thanh lọc cơ thể để vượt qua tình trạng thiếu ngủ, nóng trong người để dáng vẻ luôn tươi mát để khẳng định “chất” Gen Z.

“Nhiều khi vì áp lực công việc, học tập hay đơn giản là quen sống “cú đêm” nên Gen Z tụi mình thiếu ngủ thành ra khó chịu, bức bối vì nóng trong người. Điều quan trọng là Gen Z luôn tìm được cách thanh lọc cơ thể để tươi mát hơn bằng các đồ uống như rau má, nước dừa hay thức uống thảo mộc đóng chai như Trà thanh nhiệt Dr Thanh để đảm bảo hiệu suất công việc và giao tiếp mỗi ngày”, Khánh Chi, 23 tuổi làm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp chia sẻ.

Người trẻ thể hiện được chất riêng của mình qua cách chọn đồ uống thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày.

Làm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, mỗi ngày mới của Khánh Chi không chỉ bắt đầu với những item thời trang sang chảnh, những bức hình check-in “cháy” phòng Gym mà cô gái trẻ này còn thể hiện “chất” riêng của mình qua cách thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh.

“Mỗi ngày của mình bắt đầu bằng tập Gym, ăn sáng và thanh lọc cơ thể để có một ngày mới thật tươi mát bằng 1 chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh mát lạnh. Thức uống từ 9 loại thảo mộc tự nhiên này không chỉ giúp mình thanh lọc khỏi nóng trong người mà còn giúp mình tươi tắn và tự tin trong công việc mỗi ngày”, Khánh Chi cho biết.

Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, Trà thanh nhiệt Dr Thanh được nhiều người trẻ yêu thích bởi công dụng thanh lọc làm mát cơ thể nhanh chóng.

Trước nhu cầu thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người do thiếu ngủ và áp lực khi chạy deadline mấy tháng hè vừa qua, Trần Quang Kha được “nửa kia” order cho thùng Trà thanh nhiệt Dr Thanh. Khi nhận hàng, chàng trai không khỏi bỡ ngỡ bởi thường chỉ biết tới rau má mix, hay trà sữa.

“Bạn của mình làm cho 1 tràng dài thế nào là đồ uống thanh lọc đúng với trendy của “global citizen”, Quang Kha kể tiếp: “Sau khi uống Trà thanh nhiệt Dr Thanh được vài ngày, mình thấy người rất thoải mái, nhẹ nhõm. Với loại trà này mình có thể đạt mục tiêu kép khi vừa thanh lọc cho cơ thể luôn tươi mát mà vẫn thoải mái cày deadline mà không sợ nóng trong người”.

Người trẻ đang dành cả giấc ngủ cho facebook, tiktok và review đủ các thể loại clip mỗi ngày. Nhưng cũng từ mạng xã hội, Gen Z có được những thông tin hữu ích để tham chiếu trước khi lựa chọn thức uống thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát như Trà thanh nhiệt Dr Thanh theo đúng trendy và kỳ vọng của bản thân trước hội chứng “nóng trong người” thường gặp của tuổi trẻ.