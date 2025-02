Gần 40 chuyến bay quốc tế/ngày, du lịch Phú Quốc "bội thu" dịp Tết Nguyên đán

Nhiều ngày trong kỳ nghỉ, chỉ tính riêng đường hàng không, Phú Quốc đón 10.000 đến hơn 11.000 khách mỗi ngày, trong đó có đến 38-39 chuyến bay quốc tế/ngày, chiếm tới 75% lượng khách. Thành phố đảo đang cho thấy “phong độ đỉnh cao” trên đường đua trở thành “thủ phủ” nghỉ lễ của du khách trong nước và khách quốc tế.

Theo UBND TP Phú Quốc, từ ngày 25/1/2025 đến ngày 2/2/2025, TP Phú Quốc đón 281.659 lượt khách, tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm sáng của kỳ nghỉ năm nay là lượng khách quốc tế tăng cao. Theo đó nhiều ngày Phú Quốc đón 38-39 chuyến bay quốc tế, lượng khách quốc tế đạt 74.833 lượt, tăng 44%.

Một cuộc đổ bộ đông đảo nhất từ trước đến nay của khách tây đang diễn ra ở Phú Quốc. Không chỉ khách Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore… chọn thành phố đảo để tận hưởng Tết Nguyên đán mà tại các thị trường như Trung Á hay châu Âu với Kazakhstan, Ba Lan, đảo Ngọc cũng đang là cái tên được săn đón.

Hàng dài người xếp hàng du ngoạn cáp treo Sun World Hon Thom

Theo đó, khu vực phía Nam đảo đang là điểm sáng khi đón hàng vạn lượt khách tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và lưu trú. Theo ông Đinh Gia Long, Tổng Giám đốc Paradise Land Phú Quốc, các khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư và hệ thống mini hotel tại Thị trấn Hoàng Hôn đều đạt công suất trên 90% trong kỳ nghỉ.

Còn theo đại diện Sun World Hon Thom, lượng khách sử dụng dịch vụ cáp treo Sun World Hon Thom và các show diễn tăng cao "chưa từng có". Trong đó show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea tăng cao nhất tới 284% so với cùng kỳ 2024 và 373% so với cùng kỳ 2023.

Bãi Kem thu hút du khách bởi vẻ đẹp tựa thiên đường

Cùng khí hậu ôn hòa, những bãi biển đẹp top hành tinh, đa dạng sản phẩm du lịch giải trí, Phú Quốc đang ngày càng đạt điểm cao trong mắt du khách quốc tế.

Shu Xin, du khách Đài Loan chia sẻ Phú Quốc đang là điểm đến rất nổi tiếng ở Đài Loan vì đường bay thẳng thuận tiện, phong cảnh thiên nhiên đẹp ngoạn mục và rất nhiều tổ hợp vui chơi giải trí sầm uất. "Nhưng khi đến Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán, mọi thứ còn choáng ngợp hơn chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi lưu trú tại Thị trấn Hoàng Hôn, trải nghiệm cáp treo dài nhất thế giới và ở đây có rất nhiều show diễn, đặc biệt là 2 show diễn với pháo hoa mỗi tối, thật sầm uất và nhộn nhịp", cô nói.

"Sau khi cân nhắc với Phuket, chúng tôi chọn Phú Quốc là điểm để trải nghiệm dịp Tết châu Á vì có đường bay thẳng và cũng vì tò mò với hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới này. Khi đến đây, chúng tôi đã tiếc vì không đi sớm hơn. Hòn đảo này thực sự rất thú vị” - Anh Morgan người đã bay nửa vòng trái đất đến Phú Quốc hào hứng chia sẻ khi đang nằm dài tắm nắng trên bãi cát trắng mịn như kem của Bãi Kem nơi luôn chật kín khách Tây dù sáng hay chiều.

Morgan chia sẻ sức hút kéo lớp lớp du khách quốc tế đến thành phố đảo ngày càng đông là hiếm có một hòn đảo du lịch nào có cả một thực đơn thịnh soạn đến 6 show diễn mỗi ngày, cùng 2 vũ hội pháo hoa hàng đêm để du khách thưởng thức.

Ví như, vào thời điểm ban ngày, đến Đảo Thiên Đường Hòn Thơm, du khách không chỉ được thưởng lãm hòn đảo trác tuyệt mà còn có thể xem show diễn mang đậm sắc màu nhiệt đới như Kaya show. Bên cạnh đó là vô vàn trò chơi thú vị tại Exotica Village, công viên nước Aquatopia và đặc biệt là tổ hợp giải trí bên biển Ciao Beach đẳng cấp.

Đông đúc du khách vui chơi công viên nước Aquatopia tại Sun World Hon Thom

Kế đến, khi ráng chiều buông, rời Cầu Hôn sau khi thưởng thức show Awaken Sea, du khách có thể chia ra các ngả, đến Nhà hát À ơi xem show diễn Rối Việt lúc 18h00, hay đến nhà hàng Sun Bavaria GastroPub thưởng thức bia thủ công, bữa tối và nghe nhạc sống, show diễn Rainbow hay Bản giao hưởng đại dương - Symphony of The Sea.

Vừa nhâm nhi ly bia thượng hạng, Hwang Minhyun đến từ Hàn Quốc không giấu nổi sự phấn khích khi chiêm ngưỡng bản giao hưởng ánh sáng và pháo hoa “phun trào” từ lòng đại dương kết hợp màn trình diễn Flyboard và Jetski ngoạn mục của 24 vận động viên quốc tế của show Bản giao hưởng đại dương: “Bia ngon, show diễn ấn tượng và pháo hoa thì rất đẹp. Chúng tôi đang cân nhắc năm sau sẽ quay lại đây để đón Tết.”

View ngắm pháo hoa rực rỡ từ khán đài show Nụ hôn của biển cả

Trong khi, cứ đến 21h00 mỗi tối, hàng nghìn du khách sẽ đổ về sân khấu của Nụ hôn của biển cả - Kiss of the Sea để đón xem show diễn do người Pháp dàn dựng cùng màn trình diễn mãn nhãn của 60 nghệ sĩ quốc tế và khép lại với màn pháo hoa thứ 2 trong ngày tại Thị trấn Hoàng hôn.

Bên cạnh đó, chợ đêm bên biển Vui Phết với bầu không khí vui chuẩn Tết cũng là một “tụ điểm” được khách Tây ưa chuộng. Không chỉ có gần 100 gian hàng với ẩm thực Á-Âu hấp dẫn, những quán bar bên biển, các gian hàng đồ thủ công lý thú, khu chợ Vui Phết còn hút du khách với những show hoạt náo của những vũ công quốc tế và không gian rực sắc Tết.

Vô vàn trải nghiệm hấp dẫn tại đảo Ngọc đang đón chờ du khách du xuân khám phá. Và với những tín hiệu đầy tích cực dịp đầu xuân, Phú Quốc đang đầy hứa hẹn sớm xô đổ mục tiêu 7 triệu khách năm 2025.